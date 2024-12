Čekáte na levnější verzi headsetu Vision Pro? Máme pro vás nové informace

Headset Apple Vision Pro čeká na uvedení příští generace

Ta by měla přijít ve dvou variantách, přičemž jedna z nich by měla být levnější

Plnohodnotný headset má dorazit příští rok, cenově dostupná verze přijde o něco později

Headset Vision Pro od Applu je bezpochyby skvělý kus hardwaru, který do značné míry určil směr, kterým se budou podobné headsety vydávat do budoucna. Po stránce kvality hardwaru a softwaru nelze Vision Pro prakticky co vytknout, nicméně to neznamená, že by se jednalo o dokonalé zařízení. Pro mnoho uživatelů jsou tady totiž dvě zásadní překážky, které jim brání mít tento produkt u sebe doma. Asi tušíte správně, že se jedná o horší dostupnost na světových trzích a především o vysokou cenu, která odradí nejednoho technologického nadšence. Minimálně s druhým problémem ovšem Apple chystá skoncovat.

Headset Vision Pro není zařízení pro masy

Alespoň takové jsou informace od analytické společnosti TrendForce. Ta potvrzuje předchozí spekulace, jenž tvrdily, že Apple plánuje představit nejen novou generaci Vision Pro, ale také cenově dostupnější variantu s názvem Apple Vision, tedy bez přídomku Pro. Pro příští generaci údajně zvažuje Apple komponenty i od jiných dodavatelů, což by mu mělo umožnit snížit výrobní náklady a tím i snížit finální cenu produktu. V současné době totiž Vision pro stojí 3499 dolarů, tedy něco okolo sto tisíc korun s daní.

O tom, že cena je to poměrně vysoká není příliš sporu, ostatně i samotný generální ředitel Applu Tim Cook přiznal, že se nejedná o produkt pro masy. „Za tři a půl tisíce dolarů to není produkt pro každého. V současné podobě je to produkt pro early-adoptery a lidi, kteří chtějí mít technologie zítřka už dnes. Naštěstí je takových lidí poměrně dost,“ uvedl Cook. Podle společnosti IDC je odhad prodejů Vision Pro na letošní rok pod 500 tisíc kusů.

Apple by podle analytické společnosti mohl snížit náklady například použitím méně pokročilých displejů, případně použitím méně prémiových materiálů. Známý analytik Ming-Chi Kuo minulý měsíc uvedl, že příští Vision Pro bude uveden na trh v roce 2025, a to rovnou s čipem M5. Zároveň ale zmínil, že Apple odsunul své plány na uvedení levnější náhlavní soupravy Vision – ta by se neměla objevit dříve než v roce 2027. TrendForce se nicméně domnívá, že Apple levnější headset představí už v roce 2026.