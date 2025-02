Steve Jobs na pamětní dolarové minci? Kalifornie ho nominovala jako světového inovátora

Stát Kalifornie v USA navrhl Steva Jobse na dolarovou minci v rámci programu American Innovation Coin

Každý stát si volí osobnost, která zásadně přispěla ke světovým inovacím

Mince by měla vyjít v roce 2026 a Jobs se tak zařadí mezi historické velikány USA

Když Steve Jobs v roce 1976 založil Apple tak nejspíš netušil, že jednou jeho tvář bude na oficiální americké inovativní minci. Ale teď je to realita. Kalifornie navrhla, aby se stal součástí prestižní série American Innovation Coin, která oslavuje vizionáře a technologické průkopníky.

Proč právě on?

Steve Jobs nebyl jen byznysmen, byl to především vizionář. Nechtěl, aby technologie byly jen pro pár vyvolených expertů, ale chtěl je dostat do rukou úplně každého běžného člověka. A přesně proto vznikly zařízení jako iPhone, Mac nebo iPad – nástroje, které lidem usnadnily život, daly jim možnost tvořit, objevovat a propojit se se světem.

Každý americký stát má možnost nominovat jednu osobnost, která zásadně přispěla k inovacím. Kalifornie mohla vybrat kohokoliv, od Elona Muska po zakladatele Googlu. Ale rozhodla se právě pro Steva Jobse. A dává to smysl. Bez něj by Apple nikdy nebyl tam, kde je dnes. Bez něj by možná smartphony nevypadaly tak, jak je známe a možná bychom si ani nepřipnuli chytré hodinky, které sledují naše zdraví.

Jak bude mince vypadat?

Design ještě není finální, ale spekuluje se, že na minci bude Jobs ve svém ikonickém roláku, brýlích a s typickým pohledem vizionáře. Ať už bude podoba jakákoli, jedno je jisté. Tato mince nebude jen kusem kovu, ale symbolem jedné z největších technologických revolucí v historii.

The US Mint will release a collectible $1 coin featuring Steve Jobs. pic.twitter.com/VFILrOMQdG — Javaid Shah (@JvShah124) February 22, 2025

Jako u všeho, i tady se objevují rozdílné názory. Zatímco jedni rozhodnutí oslavují, jiní zase namítají, že inovace v Applu nestály pouze na jednom člověku. Zmiňují například Steva Wozniaka, géniuse, který sestavil první Apple počítač.

Ať už jsou reakce jakékoli, jedno je jisté – Steve Jobs symbolizuje to nejlepší z Kalifornie. Vizionářství, odvahu, schopnost jít proti proudu a vytvořit něco, co opravdu změní svět. To všechno jsou hodnoty, které tahle mince bude v budoucnu reprezentovat. Pokud všechno půjde podle plánu, mince s podobiznou Jobse by měla spatřit světlo světa už v roce 2026 a razit ji bude americká mincovna.