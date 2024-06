Nadšenci vyleštili nerezový Cybetruck, vypadá jako velké zrcadlo

Cybertruck je stále věrným tématem úprav a vylepšení nejen v USA. Noví majitelé vymýšlejí různé speciální fólie a další vychytávky, nyní se ale na sítích objevil velmi orignální Cybertruck s dokonalým zrcadlovým efektem. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že jde o jednu z mnoha typů dostupných fólií, opak je pravdou. Jak je známo, nerezová ocel, z které je novinka od Tesly vyrobena, jde dokonale vyleštit.

Není to jednoduchý proces a ideální je svěřit jej do rukou profesionálů, což se také stalo a k dispozici máme záznam práce čtyř mužů, kteří dosáhli opravdu efektního výsledku. Jenom zakrytí plastových částí a světel patrně nebylo úplně jednoduché a teprve poté následovala trpělivá práce s rotačními kartáči.

FIRST Cybertruck to be Machine Polished!🤯@elonmusk pic.twitter.com/0g0JAtQXk8

— Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) May 27, 2024