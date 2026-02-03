Obdrží váš Samsung aktualizaci na One UI 8.5? Máme seznam kompatibilních modelů

- Samsung již nějakou dobu pracuje na novém systému One UI 8.5
- Ten dorazí spolu s očekávanou vlajkovou řadou Galaxy S26
- Které telefony se ho dočkají a na kdy jsou naplánovány aktualizace?
One UI 8.5 je nejnovější verzí systému One UI 8 a Samsung na této poslední iteraci již nějakou dobu pracuje. Na první pohled se nejedná o vyloženě zásadní aktualizaci, protože běží, stejně jako původní One UI 8, na Androidu 16, ale vychází z novější verze QPR2 a můžeme se tak těšit na zajímavé funkce integrované na systémové úrovni. Které telefony tento systém dostanou a kdy se tak stane?
One UI 8.5 v betaverzi
Tento systém se již nějakou dobu nachází v betaverzi a k dispozici je ve vybraných zemích (Česko mezi ně nepatří) pro hrstku vybraných přístrojů. Vydání stabilního sestavení se již blíží a i přes to, že tento systém běží stále na Androidu 16, dorazí se spoustou důležitých novinek. Kromě nových funkcí se dočkáme například i změn vzhledu uživatelského rozhraní.
Výrazného zlepšení se pak dočká také bezpečnostní stránka a jako první tento systém dostanou nové vlajky Galaxy S26, které by měly mít premiéru koncem února 2026. My si nyní probereme, které další telefony tento update obdrží, a také to, kdy Samsung rozjede první aktualizace. Dobrou zprávou je, že se již pomalu blíží.
Které telefony dostanou One UI 8.5?
Samsung platí za výrobce s opravdu příkladnou podporou, což se v rámci updatu na One UI 8.5 nemění. Nejstarší telefony, které nový systém dostanou, pochází z roku 2022, takže jsou již takřka čtyři roky staré a bude pro ně platit to, co jim Samsung v době představení slíbil, tedy 4 roky systémových aktualizací. Níže najdete kompletní seznam telefonů.
Řada Galaxy S
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE
Řada Galaxy Z
- Galaxy Z TriFold, Z Fold 7, Z Flip 7, Z Fold SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4
Řada Galaxy A
- Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A17 (LTE & 5G), A16 (LTE & 5G), A15 (LTE & 5G), A07 (LTE & 5G), A06 (LTE & 5G)
Řada Galaxy F
- Galaxy F56, F55, F54, F36, F34, F17, F16, F15, F07, F06
Řada Galaxy M
- Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53, M36, M34, M33, M17, M16, M15, M07, M06
Řada Galaxy XCover
- Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
Tablety Galaxy Tab
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A11, Tab A11+, Tab A9, Tab A9+, Tab Active 5, Tab Active 5 Pro
Kdy aktualizace odstartují?
Kdy přesně budou aktualizace spuštěny, se prozatím neví, ale dá se to odhadnout. Jako první budou mít tento systém modely v rámci řady Galaxy S26, které budou představeny na konci února a do prodeje půjdou počátkem března. Další telefony by se měly aktualizace dočkat pár týdnů poté, s největší pravděpodobností v dubnu.
Asi není velkým překvapením, že jako první zamíří aktualizace na telefony loňské vlajkové řady Galaxy S25. Jejich majitelé si již mohli vyzkoušet betu, která byla zpřístupněna v prosinci 2025, a stabilního sestavení se tedy dočkají v první vlně. Mezi první zařízení, které One UI 8.5 dostanou, budou patřit také skládačky Galaxy Z Fold 7 a Flip 7 a poté se update rozšíří i do nižších tříd.