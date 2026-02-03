TOPlist

Xiaomi zlevnilo svůj trhák. Xiaomi 15T stojí jen 9 990 Kč, přitom má špičkový foťák i top výbavu

PR článek
PR článek 3. 2. 18:54
Xiaomi 15T na oficiálním snímku

Bestseller loňského roku od Xiaomi opět strhává pozornost. Xiaomi 15T se téměř okamžitě stalo hitem, a to nejen díky své parádní výbavě, ale také díky nízké ceně. Tu si právě teď v Mobil Pohotovosti můžete snížit ještě víc, a telefon získat už za 9 990 Kč, což je ta vůbec nejnižší cena mezi autorizovanými prodejci.

Hit roku 2025 pod 10 tisíc

Xiaomi 15T láká na výbavu, kterou běžně vídáme u výrazně dražších modelů. Není proto divu, že se v příčkách oblíbenosti vyšplhal tak vysoko. Na první pohled potěší velký 6palcový AMOLED displej a 120Hz obnovovací frekvence, díky čemuž je telefon perfektní na hry i filmy. Za výkonem stojí čipset Dimensity 8400-Ultra a samozřejmostí je i velká 5 500mAh baterie s rychlým nabíjením.

To, co z Xiaomi 15T dělá skutečně zajímavý kousek, je jeho fotosoustava. Trojitý fotoaparát se špičkovou optikou Leica zajistí kvalitní snímky ve dne i za horších světelných podmínek. Těšit se tak můžete z ostrých fotografií s realistickými barvami, a to při focení portrétů, krajiny ale i detailů.

V Mobil Pohotovosti model pořídíte za akčních 10 990 Kč (běžně 12 990 Kč), a pokud odprodáte svůj starý telefon, získáte výkupní bonus ve výši 1 000 Kč. Díky tomu vás nový Xiaomi 15T vyjde na pouhých 9 990 Kč.

  • Xiaomi 15T už od 9 990 Kč (běžně 12 990 Kč)

Smartphone Xiaomi 15T v ruce (ilustrační obrázek)

O kus lepší Xiaomi 15T Pro právě teď chytíte podobně výhodně. Ze své běžné ceny (16 290 Kč) spadl na pouhých 13 990 Kč, a stejně jako u levnější verze, i zde můžete získat výkupní bonus ve výši 1 000 Kč. Nabízí výrazně lepší optiku Leica, displej potom zůstává 6,83″ AMOLED se 144Hz obnovovací frekvencí a o plynulý chod se postará výkonnější čipset.

Autor článku PR článek
PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

Další dnešní články

Exynos 2600
Velkolepý návrat Exynosu? Letošní čipset poráží Apple A19 i Snapdragon 8 Elite Gen 5
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 18:00
0
Roboti diskutující před skupinou lidí (ilustrační obrázek)
AI si vytvořila vlastní sociální síť. Chce mít svůj tajný jazyk, aby jí lidé nerozuměli
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 15:00
0
Koncept iPhonu Flip
Mění Apple strategii? Vedle vrcholného iPhonu Fold možná přijde i ohebné véčko
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 13:30
2
Chytrý telefon Samsung Galaxy S25 Ultra
Obdrží váš Samsung aktualizaci na One UI 8.5? Máme seznam kompatibilních modelů
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 12:00
0

Kapitoly článku