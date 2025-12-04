One UI 8.5 podrobně: víme, jaké softwarové novinky přinese Galaxy S26

- Smartphony řady Galaxy S26 dorazí s novým prostředím One UI 8.5
- Bude stále postavené na Androidu 16, ale přinese několik příjemných vylepšení
- Na internet unikl kompletní seznam chystaných novinek
Google od letošního roku změnil harmonogram vydávání operačního systému Android – hlavní verze vychází zhruba o tři měsíce dříve, než bylo zvykem, takže výrobci stíhají nasazovat Android 16 na stávající i nová zařízení rychleji. Na nový harmonogram se adaptoval i Samsung – korejská firma svázala vydání systému One UI 8 (založeného na Androidu 16) s letním uvedením ohebných smartphonů Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7, přičemž pro nadcházející řadu Galaxy S26 chystá „mezigenerační“ verzi One UI 8.5. Na internet se nyní dostal její kompletní seznam změn.
One UI 8.5: kompletní seznam vylepšení
Samsung už nějakou dobu One UI 8.5 testuje, avšak zatím vše probíhá za zavřenými dveřmi. Korejský gigant chtěl zahájit veřejný betatest již v minulém měsíci, avšak kvůli narychlo vyvíjenému smartphonu Galaxy S26+ (který nakonec nebude nahrazen tenkým Galaxy S26 Edge) prý došlo ke zpoždění. Uvedení se ale zjevně blíží – na internet totiž unikl kompletní seznam připravovaných novinek. Na co všechno se můžeme těšit?
Domovská a zamykací obrazovka
Automatické rozpoznání rozvržení – pokud si na tapetu zamykací obrazovky nastavíte portrét člověka nebo zvířete, rozvržení se automaticky upraví tak, aby hodiny a widgety nezakrývaly důležité části.
Více možností přizpůsobení hodin – u některých typů hodin na zamykací obrazovce půjde upravit tloušťka vybraných stylů.
Roletka s rychlými přepínači – ovládací prvky v panelu půjde podrobněji uspořádat.
Galaxy AI a fotografie
Kontinuální generování obrázků – funkce asistent fotografií dokáže vytvořit více variant jednoho snímku s různými AI úpravami bez nutnosti ukládat každý zvlášť. Veškeré výtvory se ukládají do historie s možností jejich opětovného otevření.
Vylepšený Bixby – asistent Samsungu lépe porozumí běžné řeči bez nutnosti používat přesné příkazy. Bixby se rovněž naučí rychle odpovídat a vyhledávat bez ohledu na otevřenou aplikaci, veškerá komunikace bude ukládána do historie.
Konektivita a sdílení
Sdílení mezi zařízeními Samsung – v aplikaci Moje Soubory se nově budou objevovat nejen soubory z telefonu, ale ze všech dalších zařízení od Samsungu běžících pod stejným účtem, např. tabletů, počítačů nebo televizorů. Stejně to bude fungovat i naopak – v televizoru například uvidíte soubory (např. fotografie) ze svého telefonu.
Rychlé vysílání – přímo na domovskou obrazovku půjde připnout zástupce pro zrcadlení obrazu na konkrétní externí displej.
Vylepšený Auracast – funkce Auracast umožňuje vysílat jeden zvukový proud na více zařízení, popř se připojit k vysílajícímu proudu. V One UI 8.5 bude vysílání jednodušší, veškeré položky pro vysílání a přijímání budou sdružené pod jednu položku v nastavení, skrze Auracast navíc nebude nutné vysílat pouze existující nahrávky, ale i ty aktuálně nahrávané mikrofonem telefonu.
Zamezení nechtěným požadavkům na sdílení – aplikaci Quick Share půjde nastavit tak, aby přijímala soubory pouze od zařízení, která jsou přihlášená ke stejnému účtu Samsung nebo Google.
Návrhy sdílení fotografií – při sdílení fotografií může Quick Share rozpoznat osobu na fotce a navrhnout sdílení konkrétního snímku přímo s danou osobou.
Baterie a napájení
Přepracované informace o baterii – obrazovka o baterii v nastavení dostane nový vzhled, ve kterém bude snadněji dohledatelný zbývající čas, stav nabíjení, popř. využití baterie v aktuálním dni či za poslední týden.
Vylepšená úspora energie – Samsung také vylepší režimy úspory baterie, které zajistí delší výdrž bez nutnosti nabíjení. Na výběr bude standardní režim s několika možnostmi přizpůsobení, i maximální režim, který vypne veškeré nepodstatné věci pro co nejdelší výdrž.
Hodiny
Převod časových zón – do aplikace Hodiny přibyde nový posuvník, který usnadní kontrolu časového rozdílu mezi vaší lokalitou a jakýmkoliv jiným místem na světě.
Pozadí budíku podle počasí – nastavený budík v aplikaci hodiny vás při zvonění zároveň upozorní na aktuální počasí.
Počasí
Vylepšený widget – aplikace počasí dostane vylepšený widget, který bude nově ukazovat graf srážek, pokud jsou v následujících hodinách očekávány.
Index pylu – aplikace Počasí také přinese alergikům informace o množství pylu v ovzduší.
Samsung Health
Vylepšené týdenní přehledy – do týdenních přehledů přibydou informace o lécích a o meditacích.
Sdílení na sociální sítě – data z aplikace Samsung Health půjde sdílet na sociální sítě, uživatel si bude moci například zkombinovat statistiky cvičení s fotografiemi z tréninku.
Spouštění meditací z hodinek – pro spuštění meditace již nebude nutné používat telefon, půjde spustit přímo z hodinek Galaxy Watch.
Měření antioxidantů z hodinek – přímo z hodinek také půjde zkontrolovat hladina antioxidantů, aniž by musely být připojené k telefonu. Podporovány budou modely Galaxy Watch 8 a Galaxy Watch Ultra.
Zabezpečení a soukromí
Ochrana proti krádeži – v One UI 8.5 půjde nastavit dodatečná ochrana při několikanásobném neúspěšném odemknutí.
Dočasné vypnutí automatického blokování – systém rovněž povolí dočasně vypnout funkci Auto blocker s automatickým opětovným zapnutím po 30 minutách.
Přístupnost
Snadné ovládání naslouchátek – k nastavení Bluetooth naslouchátek půjde přistupovat přímo ze zkratky Přístupnost v rámci vyskakovacího okna.
Ovládání zvětšení pomocí myši nebo klávesnice – zvětšená oblast se může pohybovat podle kurzoru při psaní nebo při změně zaměření pomocí klávesnice. Při používání myši se může zvětšená oblast posouvat, když kurzor dosáhne okraje obrazovky.
Akce při zastavení kurzoru v rozích – automatická akce pro zastavení kurzoru v rohu bude rozdělena na dvě, a to buď pro zajetí kurzoru do libovolného rohu, anebo pro zajetí a krátké zastavení.
Další vylepšení
- Aplikace Reminder dovolí upozorňovat s předstihem na naplánované připomínky
- U nahrávání obrazovky půjde zvolit pouze oblast, která se má nahrávat
- Do aplikace Kalkulačka přibude nápověda. Čísla a vzorce zkopírované z jiných aplikací se budou v kalkulačce našeptávat
- DeX si bude nově pamatovat velikost a pozici oken pro další spuštění
Předpokládáme, že prostředí One UI 8.5 bude debutovat na přelomu ledna a února příštího roku společně s řadou Galaxy S26, dočkat by se jej měly i stávající telefony v rámci aktualizace.