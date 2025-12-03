Samsung One UI 8: velký přehled novinek, které vám zpříjemní každodenní práci

- Samsung v minulých týdnech aktualizoval desítky telefonů a tabletů na nové prostředí One UI 8
- Systém je plný nejrůznějších vylepšení, která potěší většinu uživatelů
- Jaké novinky nám udělaly největší radost? Připravili jsme pro vás velký přehled novinek
Google si letos s vydáním Androidu 16 řádně pospíšil – do éteru jej pustil už v červnu, tedy zhruba o tři měsíce dřív než v minulých letech. Na toto zrychlené uvedení promptně zareagoval Samsung, který uspíšil vývoj prostředí One UI 8 a do dnešního dne jej stihl nasadit na desítky svých zařízení – od vlajkových a ohebných smartphonů až po telefony z nižších cenových pater. My používáme One UI 8 na několika redakčních smartphonech, v tomto článku si představíme, které novinky na nás nejvíce zapůsobily, a které vám mohou zpříjemnit nebo usnadnit práci.
Domovská a zamykací obrazovka
Začněme nejprve vizuálními úpravami, neboť ty není potřeba dlouze hledat a jsou vidět na první pohled. V této oblasti je One UI 8 spíše drobnou iterací předchozí verze, avšak přináší pár příjemných novinek. Systém například umí prozkoumat galerii fotografií a vybrat z ní ty nejpovedenější snímky pro domovskou či zamykací obrazovku.
Na zamykací obrazovce lze vybranou fotografii doplnit o další prvky, mezi kterými vynikají dynamické hodiny – velikost jednotlivých číslic se u nich dokáže plynule přizpůsobit použité tapetě, takže nezakrývají například obličeje lidí nebo obrázky zvířat.
Systém také získal ve své nejnovější verzi plynulejší animace, dynamičtější barvy tapet a průhledný panel rychlého spuštění.
Produktivita a multitasking
S One UI 8 je snadnější a příjemnější odesílání a přijímání souborů skrze funkci Quick Share, která získala přehlednější podobu s oddělenými panely pro příjímání a odesílání souborů.
Hledání těch správných souborů je navíc výrazně jednodušší díky aktualizované aplikaci Moje soubory – ta dokáže vyfiltrovat soubory na základě konkrétních aplikací, které byly použité k jejich stažení. Pokud například hledáte obrázek, který jste si před měsícem stáhli s Facebooku, stačí jenom v horní zaškrtnout název aplikace. Podobně funguje i filtrování pořízených snímků obrazovky – v nich lze například zvolit, že chcete pouze obrázky z QR kódy, letenkami nebo s místy na mapě.
Samsung si také lehce pohrál s notifikacemi. U seskupených oznámení z jedné aplikace (například WhatsApp) systém nově ukazuje číslovku, kolik nepřečtených zpráv na vás čeká. V nastavení každé aplikace lze navíc zvlášť volit styly místních oznámení.
U velkých displejů uživatelé ocení novou funkci při práci se dvěma aplikacemi vedle sebe (v režimu rozdělené obrazovky) – jednu z aplikací lze přitlačit ke kraji, čímž se částečně schová a druhá aplikace získá více prostoru (poměr 90:10). Klepnutím na náhled menší aplikace se poté situace otočí.
Samsung rovněž vylepšil režim DeX, který konečně umí pracovat s více druhy rozlišení, a také umožňuje otočit displej o 90, 180 nebo 270 stupňů. V režimu DeX lze nově přidávat na domovskou obrazovku pomůcky a ovládat nastavení myši a obrazovkové klávesnice.
Prostředí One UI 8 rovněž přidává možnost vysílat zvuk z telefonu do více poslechových zařízení současně, anebo naopak se k vysílání připojit – stačí přitom pouze naskenovat vygenerovaný QR kód.
Now Bar a Now Brief
Samsung chce, abyste měli vždy po ruce aktuální informace, a proto do prostředí One UI implementoval užitečné funkce Now Bar a Now Brief. První z nich je interaktivní lišta ve spodní části obrazovky, která zobrazuje živé informace v reálném čase – ovládání hudebního přehrávače, sportovní výsledky, časovače, rutiny apod. S One UI 8 byl seznam schopností rozšířen o zobrazování změn cen akcií sledovaných firem v aplikaci Google Finance.
Now Brief je v One UI 8 zcela nová funkce, jedná se o personalizovaný denní souhrn v podobě krátkých karet, který zobrazuje užitečné informace na základě uživatelových zájmů a kontextu – mohou se v něm objevovat položky z kalendáře, připomínky, předpověď počasí, zkrátka, cokoliv, co můžete v dané denní době potřebovat. Tyto přehledy mohou být k vidění na zamykací obrazovce, jako widget na ploše anebo součástí výsuvného postranního panelu.
Novinky v systémových aplikacích
Prostředí One UI je prošpikované spoustou aplikací přímo od Samsungu, přičemž snad v každé z nich Korejci provedli nějakou změnu. Počasí má přepracované vizuály, Rychlé poznámky dovolují přidávat k dokumentům stručné anotace a prohlížeč Samsung Internet dostal nové menu s rychlejším přístupem k nejčastěji používaným funkcím. Kalkulačku lze nově přepnout do vědeckého módu i v orientaci na výšku.
Kalendář pak umí napovídat názvy a časy událostí na základě předchozího používání. Přímo v kalendáři lze také vytvářet či přesouvat připomenutí, aniž by bylo nutné otvírat aplikaci Reminder. Aplikace Reminder dostala nový vzhled domovské obrazovky se seznamem kategorií v horní části s možností intuitivnějšího přidávání připomínek v dolní části. K dispozici jsou i vzorové šablony připomenutí.
Nová verze Samsung Health přináší řadu chytrých funkcí pro zdravější životní styl. Běžecký trenér nabízí personalizované programy pro začátečníky i zkušené běžce, zatímco funkce Je čas jít spát doporučí ideální dobu usnutí podle vašich spánkových dat. Přibyly i běžecké výzvy pro přátelské soutěžení, připomenutí pro zaznamenávání jídel a experimentální Antioxidační index, který měří hladinu karotenoidů v kůži. Novinkou je také sledování zátěže cévního systému (dostupné na Galaxy Watch8 a Watch Ultra), které pomáhá lépe porozumět kondici vašich cév.
Fotoaparát
Majitelé novějších smartphonů získávají v rámci aplikace fotoaparátu nové funkce. Majitelé novějších smartphonů mají nově možnost zaznamenávat video ve formátu Log, což dodatečně uživateli přidává profesionální kontrolu nad výsledkem, například při provádění korekcí barev. Nová je i funkce Monitor expozice, která v profi režimech přidává nové možnosti pro správné exponování fotografií i videí.
Aplikace fotoaparátu rovněž umí změnit funkci gesta tažením prstu nahoru/dolů – standardně tato funkce patří přepínání kamer, nově ale může sloužit k otevření minipanelu s rychlými ovládacími prvky jako jsou časovač, volba rozlišení apod.
Galaxy AI
Ochuzeni samozřejmě nemůžeme být ani o nové funkce v balíku Galaxy AI. Umělá inteligence v One UI 8 umí nově odstraňovat rušivé zvuky (například vítr) z audiozáznamů či videí, a to v rámci aplikací Galerie, Videopřehrávač, Samsung Notes, Záznamník a Telefon.
Vtipnou novinkou je možnost vytvářet v portrétním studiu aplikace Samsung Galerie portréty domácích mazlíčků. Dosud to bylo možné pouze s lidskými obličeji, nyní je možné nechat provádět AI úpravy i na fotografiích koček nebo psů – stačí z galerie vybrat snímek psa nebo kočky a v AI editaci si zvolit, zda má být výsledný obrázek stylizován do 3D komixu, do efektu rybího oka nebo do olejomalby. Nutno ale podotknout, že tímto způsobem nedojde k úpravě stávajícího snímku, ale k vytvoření nového portrétu, u kterého je podoba s původním zvířetem spíše náhodná.
Aplikace Samsung Galerie rovněž umí spoustu zajímavých generativních úprav, ať už odstraňování či posouvání stávajících objektů, nebo vytváření zbrusu nových – stačí do reálné fotografie načrtnout například auto, pavouka nebo plachetnici, a za malý okamžik ji aplikace vygeneruje v realistické podobě.
Samsung také zrychlil funkci rychlý výběr AI, která okamžitě po spuštění umožňuje vybírat oblast na displeji, se kterou pak má umělá inteligence pracovat. Pokud používáte umělou inteligenci k překladům nebo shrnutí článků, potěší vás možnost zobrazovat v režimu na šířku vygenerované texty vedle originálů.
Všechny podporované AI funkce na konkrétním zařízení Samsung sdružuje v nastavení, konkrétně v sekci Galaxy AI. Zde najdete jednak soupis všech funkcí, ale také podrobné tutoriály, jak je používat. Bohužel většina funkcí týkající se práce s jazykem (překlady, tlumočení, přepis mluveného slova do textu) nepodporuje češtinu. Pokud však vládnete například angličtinou a potřebujete tlumočit do španělštiny, ta možnost tu existuje.
V One UI 8 si také lze nastavit na dlouhý stisk zamykacího tlačítka libovolného AI asistenta. Jako výchozí je zvolena služba Google Gemini, pokud se ale více „kamarádíte“ s ChatGPT, Copilot nebo Perplexity, je možné jednoduše provést v nastavení výměnu.
K dispozici je i oblíbená služba Circle to Search, která umí nejen vyhledávat podobné obrázky na webu, ale rovněž překládat texty z cizích jazyků, identifikovat písně nebo přeložit text v cizím jazyce do češtiny.
Chytřejší rutiny
Pokud si rádi vypomáháte automatizací činností, oceníte novinky v aplikaci Rutiny. Samsung například nabízí předpřipravené rutiny, které lze použít jako šablony. Stačí si vybrat tedy správnou rutinu odehrávající se v konkrétním čase nebo na konkrétním místě a upravit si ji k obrazu svému – například automatické zapnutí režimu nerušit při příjezdu do práce.
Prostředí One UI 8 není žádnou velkou revolucí, ale přináší příjemné novinky v systému i jeho aplikacích. I když se mnohdy jedná o jednu či dvě upravené položky, jsou změny navržené tak, aby se s prostředím pracovalo rychleji a intuitivněji. Novější zařízení od Samsungu se navíc pyšní dlouhou softwarovou podporou, takže pokud váš telefon nebo tablet do této kategorie spadá, můžete se v příštích letech těšit na přísun dalších vylepšení.