MacBook Air (M3, 2024) recenze: notebook, který už dávno není jen pro studenty

MacBook Air s M3 nedorazil na podzim, teď už je ale konečně v prodeji

Jeho hlavní výhoda oproti minulé generaci je masivní nárůst grafického výkonu

V základní konfiguraci přitom novinka vyjde jen na 32 tisíc korun

Vloni Apple představil novou generaci svých procesorů s označením M3. Přestože nejde o nic velkého, nový vylepšený čip se okamžitě ujal a v recenzích zaválel. Jednu vadu však až do nedávna měl – nebyl nasazen do nejoblíbenějšího laptopu od Applu. To se konečně změnilo a americký výrobce v březnu přinesl na trh aktualizovaný MacBook Air s čipem M3. V čem se liší a na jaké zákazníky vlastně cílí?

Před rozborem samotného zařízení ztratíme pár chvil u cenového nastavení. Jak známo MacBook Air je nejoblíbenější a nejprodávanější přenosný počítač od společnosti Apple. Je to i kvůli ceně, která je vždy výrazně nižší než u modelů Pro. Úplně ta nejzákladnější varianta s 8 GB RAM, 256GB SSD, 13″ obrazovkou a CPU i GPU s 8 jádry startuje na sympatických 31 990 Kč včetně DPH. To je, světe div se, o 6 tisíc korun méně než předloňský model s M2. Ten mimochodem najdete na e-shopu výrobce také a nyní stojí 29 990 Kč.

My jsme dostali možnost vyzkoušet větší 15″ variantu, která nabízí v základu stejnou výbavu, pouze s jediným rozdílem. Bez příplatku dostanete rovnou 10jádrové GPU, 8jádrové CPU zůstává. Cena u většího provedení však vzrostla na 37 990 Kč, zájemci o velké obrazovky tak s tímto musí počítat.

Snaha o elegantnější černou

MacBook Air přichází letos ve čtyřech barevných provedeních: tradiční stříbrná, tmavě šedá, jemně zlatá a temně inkoustová. Poslední zmíněnou jsme měli možnost vyzkoušet i my, stejně jako před dvěma lety. Tehdy však „černá“ varianta počítače čelila oprávněné kritice, že na ní velmi nepříjemně ulpívají otisky prstů, a to i z čistých rukou.

Apple se hodně chlubí, že hliníkové šasi laptopu v černé verzi vylepšil a opatřil speciální ochranou proti ulpívání otisků prstů. Jak je to tedy letos, špiní se MacBook Air zase tak hodně? Špiní se hodně, to ano, černá barva (ať už matná či lesklá) na tento neduh zkrátka trpí. Nicméně pokrok je znát a počítač rozhodně nebudete muset tak často otírat hadříkem nebo prakticky jakoukoliv látkou, kterou budete mít po ruce.

Kromě toho ale design zůstal takový, na jaký jsme zvyklí z předešlé generace nebo vyšší řady Pro. Tělo je tedy oblejší, nemá zkosené hrany, jak tomu bylo v minulosti, a vrátil se také MagSafe. Ten má místo na levé straně, sdílí jej se dvěma porty USB-C 4 / Thunderbolt. Na protilehlé straně je 3,5mm audiojack a to je vše. Apple se u MacBooků Air soustředí zejména na minimalismus a účelný design.

Ikonický MacBook Air také proslul svými rozměry. Vzhledem k absenci jakýchkoliv designových změn to zákonitě musí platit i zde. Pokud jste fanouškem menších strojů, nadchne vás 13″ varianta svými rozměry 1,13 × 30,4 × 21,5 centimetru a hmotností 1,24 kilogramu. Námi testovaná 15″ verze se má také čím chlubit, její rozměry činí 1,15 × 34 × 23,7 centimetru a hmotnost 1,51 kilogramu. Protože mám zkušenost s oběma variantami, troufám si říct, že menší z Airů svému jménu dostojí přece jen o trochu víc. 15″ MacBook Air má mnoho jiných výhod, malý a lehký však není.

Klávesnice a touchpad

Klávesnice zabírá zhruba třetinu základny a jak je zvykem, jednotlivé klávesy jsou vsazeny přímo do otvorů v hliníků. Pro srovnání, MacBook Pro s M3, který jsme testovali na podzim, měl uprostřed základny kontrastní plastovou vložku s klávesnicí. Nicméně zde nechybí stupňovité podsvícení, šipky rozvržené do obráceného písmena „T“ a čtečka otisků prstů Touch ID v pravém horním rohu.

Všechna tlačítka mají velice příjemný stisk i odezvu. Apple již nějakou dobu používá lety osvědčenou „nůžkovou konstrukci“, která se ukázala jako nejméně poruchová a při zachování maximálního komfortu pro uživatele. Já si ale přisadím – oproti odlišné „motýlí konstrukci“ není tak tichá. Přesto jsem byl s hlasitostí spokojen více než u srovnatelného modelu Pro.

Pod klaviaturou se nachází tradiční macbookovský prostorný trackpad, který se dlouhodobě nebojím označit za nejlepší trouchpad na laptopu vůbec. Nabízí bezmála 15centimetrovou úhlopříčku a díky rozsáhlé podpoře gest v systému macOS plně zastoupí klasickou myš. Byť samozřejmě velmi záleží jednak na tom, jak přístroj používáte, a jednak na chuti každého zákazníka.

Displej s výřezem

Ani displej se oproti předchozí generaci s čipem M2 nezměnil. Proti Applu hraje fakt, že kvalitnější Mini LED panely si nechává pouze pro své MacBook Pro, takže MacBook Air si musí vystačit s „běžným LCD“, jenž Apple opulentně označuje Liquid Retina. Ono takto – obrazovka má parádní barvy a v obou velikostech krásně jemné rozlišení (2 560 × 1 664 pixelů, respektive 2 880 × 1 864 pixelů u našeho 15,3″ kousku).

Kvalitativně jsem si nestěžoval ani při používání venku. Maximální hodnota svítivosti je totiž 500 nitů, což je v říší přenosných počítačů spíše nadprůměr a Apple drží alespoň v tomto ohledu výhodu nad konkurencí. Pochválit se sluší také technologii TrueTone, která automaticky reguluje nejen jas, ale i barvy dle okolního osvětlení. V cenové kategorii 30–35 tisíc korun však najdete i počítače s lepším zobrazovačem typu OLED, nebo se zvýšenou obnovovací frekvencí, která se u Airu zastavila na 60 Hz.

Ozvláštněním oproti konkurenci je však výřez, který Apple nejprve demonstroval u svých iPhonů a když jej tam nahradil „chytrým průstřelem“, přesunul typický notch k MacBookům. V horní části displeje zabírá 35 × 6 milimetrů, jde o ryzí kosmetický prvek. Nese sice čelní kamerku s Full HD rozlišením, ta by se ale s klidem vešla i do 2centimetrového okraje. A stále nepodporuje 3D čtečku obličeje Face ID, což je velká škoda.

Webkamera a reproduktory

Velké překvapení nečeká na případné zájemce ani z hlediska audio/video výbavy. Zrovna třeba webkamera byla před dvěma lety velkou novinkou. Ne snad samotná přítomnost čelní kamery, ale spíše přítomnost Full HD snímače, který poprvé přišel již v roce 2021 s MacBookem Pro. Kvalita je dle očekávání výborná a uživatelé přecházivší ze starších modelů tento atribut rozhodně ocení.

Reproduktory jsou také na velice dobré úrovni, přestože u zařízení koncipovaného spíše na kancelářskou práci by to čekal málokdo. Zamrzí ale fakt, že všechny 4 výduchy směřují k dolní části displeje a plný potenciál směřovat spíše k uživateli nevyužívají. Zrovna u námi testované 15″ varianty jsou přitom vedle klávesnice na každé straně 4 centimetry volného místa. To je prostě škoda – MacBook Pro i starší MacBook Air před faceliftem v těchto místech reproduktory mají.

Výkon a výbava

Hlavní řídící jednotkou je v případě všech konfigurací omlazeného MacBooku Air čip M3. Ten navrhuje přímo Apple, jde již o třetí generaci čipu jeho série Silicon, tentokrát přichází s 3nm architekturou typu ARM. Na špici výrobního procesu samozřejmě ční tchajwanské TSMC coby hlavní partner Applu pro výrobu prakticky všech čipů.

Pozorní fanoušci dobře ví, že čip M3 není nový, byl představen již na podzim loňského roku a rovnou uveden do řady MacBook Pro. Aktuálně ale zažívá svou premiéru u dostupnějších MacBooků Air. Jde ale pochopitelně stále o ten stejný SoC: 8jádrové CPU se 4 výkonnějšími a 4 úspornějšími jádry.

Co je jiné? Notebook pracuje s pasivním chlazením, při opravdu vysoké zátěži se tak může objevovat throttling doprovázený pomalejší odezvou a zasekanými animacemi. Při mém používání jsem však takový nápor na počítač nevynakládal – a nejspíš ani vy nebudete muset.

Výpočetního výkonu má novinka opravdu hodně, výrobce ve svých materiálech dokonce uvádí „o 60 % více než M1“, srovnání M2 však nenabízí. Podle našeho měření lze mezigenerační posun CPU vyčíslit na zhruba 20 %. Pro komplexní srovnání račte nahlédnout do tabulky:

Disciplína MacBook Air M3 MacBook Air M2 Geekbench 6 – Single Core 3 011 bodů 2 609 bodů Geekbench 6 – Multi Core 11 806 bodů 9 961 bodů Cinebench 2024 – Single Core 141 bodů 119 bodů Cinebench 2024 – Multi Core 608 bodů 490 bodů Cinebench 2024 – GPU 3 264 bodů 1 668 bodů 3DMark Solar Bay 12 980 bodů 8 464 bodů 3DMark Wild Life Extreme 8 113 bodů 6 629 bodů

V tabulkových hodnotách je rozdíl znatelný, nicméně v praxi budete mít při běžném používání (internet, editace textů, úprava obrázků, střih krátkých 4K/FHD videí, videohovory) problém občas sledovat výrazné zlepšení i proti M1, natož M2. Apple však s novým MacBookem Air M3 cílí hlavně také na zákazníky, kteří plánují přechod z dvou posledních intelových generací. A zde je výkonnostní propast vážně veliká.

Týká se to vlastně i grafického výkonu. Apple dodává základní 13″ Air M3 s 8jádrovým GPU, nicméně 15″ varianta dostala rovnou 10jádrové GPU. Příklady, které udává sám výrobce, tak nejsou moc daleko od reality – některé hry skutečně běží o 50–60 % plynuleji (a vypadají lépe), například No Man’s Sky nebo závodní Grid Legends. Zřetelně rychlejší odezvu poznáte i při používání graficky náročných aplikací, jako je Adobe Photoshop, respektive Pixelmator Pro.

MacBook Air s čipem M3 také podporuje možnost připojení až dvou externích displejů: jeden s rozlišením až 6K při 60 Hz a po zavření víka laptopu můžete používat i další monitor s rozlišením až 5K při 60 Hz. Pakliže plánujete pracovat s více obrazovkami, rozhodně se vyplatí sáhnout po dražších alternativách, například MacBook Pro s M3 Pro nebo M3 Max.

Z další výbavy samozřejmě zmíním rychlé SSD úložiště. V základu dostanete 256 GB, za příplatek je na výběr i 512 GB nebo rovnou 1 TB (s tučným příplatkem 12 tisíc korun pak také 2 TB). V našem případě 512GB úložiště si samotný systém macOS ukusuje 20 GB a systémová data dalších 19 GB. V době používání byla dostupná verze macOS Sonoma 14.4.1, přehled nejzajímavějších novinek najdete v samostatném článku.

Mírně ožehavým tématem se u Applu v poslední době stává operační, respektive jednotná paměť RAM. Ta je v základu u obou velikostí MacBooku Air 8 GB, s příplatkem pak můžete mít až 24 GB. Zatímco u modelu Pro mi 8 GB v základu přijde takřka jako výsměch, u Airu, jehož cílovka není tak náročná, je to naprosto dostačující. Pakliže ale chcete, aby vám přístroj naplno sloužil i po více jak 3 letech, doporučoval bych připlatit za vyšší paměť.

Výdrž a nabíjení

Baterie je velkou devizou celé série MacBook Air napříč historií. Náš Air s M3 ve svém útlém těle ukrývá 66,5Wh akumulátor, menší provedení sází na 52,6Wh baterii. Musím říct, že vyšší výdrž v případě 15″ varianty je velmi silný argument. Bez problému jsem se dostal na 15 hodin v terénu bez nutnosti připojovat nabíječku, a to prakticky bez jakéhokoliv omezení výkonu. U třináctky to bude kolem 12 hodin bez nabíjení.

V systému však můžete snadno aktivovat režim nižší spotřeby energie – poznáte to podle občas méně plynulých animací a mírného poklesu jasu obrazovky. Jinak ale laptop dokáže odvést na chlup stejnou práci jako s připojenou nabíječkou.

Naměřená rychlost nabíjení 35W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 60 minut 99 minut 165 minut 226 minut

Když už je řeč o nabíjení, součástí výbavy je podpora až 70W dobíjecího výkonu. Se základním adaptérem se dostanete maximálně na 35 W, pro plné využití potřebujete příplatkový 70W adaptér. Využít můžete jak USB-C port Thunderbolt, tak proprietární MagSafe, výkon se nemění. My jsme měli k dispozici pouze 35W adaptér, kterým dobití trvá zhruba 2,5 hodiny.

Závěrečné hodnocení

Příchod čipsetu M3 do macbookové řady Air je opravdu velká věc a fakt, že se laptop za 32 tisíc korun výkonnostně může rovnat se základním MacBookem Pro za bratru 50 tisíc korun, je jednoduše fascinující. Nový Air je velmi výkonný stroj, který dalece přesahuje možnosti, na které byli zvyklí zákazníci „nejlevnějších“ MacBooků z dob procesorů od Intelu.

Troufám si říct, že přesně na ně novinka cílí zdaleka nejvíce. Celá řada z nich si totiž klade otázku: na co letos upgradovat? MacBook Air M3 je perfektní odpověď, pokud chtějí to nejlepší. Na výběr mají dokonce dvě velikosti, což v minulosti bylo takřka nemyslitelné.

Přesto je tu jedna věc – výkonnostní posun není moc výrazný oproti modelu M2 z roku 2022, který je však stále v nabídce, a to jak na e-shopu Applu, tak u většiny prémiových resellerů. Upřímně, cenový rozdíl 2–4 tisíce korun už není tak propastný, bez skrupulí tak doporučuji spíše nešetřit a „investovat do budoucnosti“.

Nad obzorem totiž visí eventualita celkem zajímavých funkcí umělé generativní inteligence (řešení v cloudu, ale i přímo na zařízení), které brzy najdou cestu nejen do iOS 18, ale také do nového macOS 15. A na ty se hodí být dobře připraven, ideálně nejvyšším možným výkonem, který je k dispozici. A pokud chcete MacBook s tenkou, lehkou konstrukcí a dlouhou výdrží k tomu, model Air M3 je pro vás ten pravý.

vysoký výkon (CPU a hlavně GPU)

velký trackpad a pohodlná klávesnice

displej s nadprůměrnou svítivostí

rozměry a hmotnost u 13″ varianty

naprosto parádní výdrž, podpora rychlonabíjení

rozměry a hmotnost u 15″ verze

zastaralý displej typu LCD

