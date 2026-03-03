TOPlist

Apple uvádí M5 Pro a M5 Max: nová Fusion architektura přináší rekordní výkon i škálování

Jakub Karásek
Jakub Karásek 3. 3. 16:30
0
Macbook Pro s čipem M5 Max
  • Apple dnes představil nové MacBooky Pro s procesory M5 Pro a M5 Max
  • Tyto čipy přináší novou architekturu, která umožňuje spojovat dva čipy do jednoho čipsetu
  • Nová jsou i procesorová jádra, výkonnější Neural Engine a rychlejší paměti

Po včerejším zahřívacím kole se Apple obul do odhalování jarních produktů s výrazně větší vervou – dnes prostřednictvím několika tiskových zpráv představil dva nové monitory, MacBook Air s procesorem M5 a upgradované počítače MacBook Pro s novými procesory M5 Pro a M5 Pro Max. Tyto čipy podle Applu představují největší mezigenerační skok, a to nejen ve výkonu, ale i v možnostech škálování pro různě výkonná zařízení.

Kapitoly článku
Apple M5 Pro a M5 Max
Apple M5 Pro: až 18 procesorových jader
Apple M5 Max: když chcete to nejlepší
Podpora moderních kodeků a Thunderbolt 5
Zatím pouze v Macboocích Pro

Apple M5 Pro a M5 Max

Nejnovější počítačové procesory od Applu jsou postavené na zbrusu nové architektuře Fusion, která dovoluje kombinovat dva čipy do jednoho čipsetu. Každý z čipů obsahuje nový procesor, škálovatelnou grafickou jednotku, Media Engine, sjednocený paměťový řadič a Neural Engine. Čipy jsou vyrobené 3. generací 3nm procesu od TSMC, který zajišťuje vysokou efektivitu.

Procesory Apple M5 Pro a M5 Max

Procesorová jednotka je u všech čipsetů složená ze dvou typů jader – výkonných a efektivních (Apple je nazývá superjádra a výkonnostní jádra). Superjádro známe z pár měsíců starého čipu M5, který pohání základní MacBook Pro nebo iPady Pro – podle Applu se jedná o nejvýkonnější jádro s jednovláknovým výkonem na světě. Novinkou u čipsetů M5 Pro a M5 Max jsou nová výkonnostní jádra, která jsou optimalizována pro úsporné zpracování vícevláknových úloh.

Apple M5 Pro: až 18 procesorových jader

Čipset Apple M5 Pro de facto spojuje dva čipy M5 do jednoho, výsledkem čehož je supervýkonný procesor, který může disponovat až 18jádrovým CPU a 20jádrovou grafikou. Oproti loňskému Apple M4 Pro obsahuje nejvyšší konfigurace o čtyři procesorová jádra navíc, což znamená výrazně vyšší vícevláknový výkon. Apple tvrdí, že oproti minulé generaci narostl procesorový výkon až o 30 procent.

Programování na procesoru M5 Pro

Špičkový grafický výkon má být oproti loňskému modelu 4× vyšší. Vylepšeno bylo shaderové jádro a hardwarově akcelerované síťové stínování, které má být o 20 procent výkonnější než u minulé generace. Nový je engine na sledování paprsků, který je podle Applu výkonnější o 35 procent.

Práce s grafikou na čipu M5 Pro

Každé jádro grafického čipu opět obsahuje vlastní Neural Accelerator pro akceleraci lokálních AI úloh, ovšem nárůst výkonu Apple prezentuje šalamounsky – srovnává novinku s vousatým čipem M1 Pro, oproti kterému má být výkon 6násobný. AI úlohy mají být zpracovávány rychleji i díky výkonnějšímu 16jádrovému Neural Engine.

CPU GPU Sdílená paměť
15 jader 16 jader 24 nebo 48 GB
18 jader 20 jader 24, 48 nebo 64 GB

Apple M5 Pro může být spárovaný až s 64 GB sdílené paměti, jejíž propustnost byla navýšena na 307 GB/s.

Apple M5 Max: když chcete to nejlepší

Čip Apple M5 Max jde ještě o výrazný krok dál. Je postaven na stejné architektuře jako M5 Pro, avšak ve své nejvyšší konfiguraci může obsahovat až 18 procesorových a 40 grafických jader. Oproti čipsetu M4 Max má být vícevláknový procesorový výkon o 15 procent vyšší.

Práce s velkými jazykovými modely

Grafický výkon narostl mezigeneračně o 20 procent, při úlohách využívajících k renderování technologii Ray Tracing dokonce o 30 procent. Špičkový výkon při zpracování AI úloh je 6× vyšší než u čipu M1 Max. Apple M5 Max může být spárovaný s až 128 GB sdílené paměti s propustností 614 GB/s.

CPU GPU Sdílená paměť
18 jader 32 jader 36 GB
18 jader 40 jader 48, 64 nebo 128 GB

Podpora moderních kodeků a Thunderbolt 5

Čipsety M5 Pro a M5 Max disponují vlastními řadiči pro ještě rychlejší konektivitu skrze protokol Thunderbolt 5, k dispozici je i nový mediální engine, který přináší podporu hardwarově akcelerovaných formátů H.264 a HEVC a dekódování formátu AV1. Podporována je i technologie Memory Integrity Enforcement, která poskytuje neustálou ochranu pamětí, aniž by byl snížen výkon zařízení.

Zatím pouze v Macboocích Pro

Nové procesory M5 Pro a M5 Max jsou k dispozici v nových počítačích MacBook Pro, ovšem je možné, že ještě tento týden je Apple nasadí i do stolních počítačů Mac mini a Mac Studio. S těmito stroji by se teoreticky počet konfigurací těchto čipů mohl ještě rozšířit.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

MacBook Air M5
Záplava MacBooků je tady. Nový Air M5, konečně výkonnější model Pro a řeší se i cena
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 16:10
0
Nový tablet TCL Tab A1 Plus
TCL na MWC 2026: nový tablet Tab A1 Plus potěší hliníkovým unibody tělem i displejem
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:00
0
Samsung Galaxy S26 ve všech barevných variantách
Tohle se Samsungu nepovedlo. Oficiální magnetická powerbanka překáží při focení
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 12:00
4
TCL Tbot: chytré dětské hodinky se stojánkem a AI
Hodinky se stojánkem, které děti nebudou chtít odložit: TCL Tbot je hodně originální počin
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 10:30
0

Kapitoly článku