Apple uvádí M5 Pro a M5 Max: nová Fusion architektura přináší rekordní výkon i škálování

- Apple dnes představil nové MacBooky Pro s procesory M5 Pro a M5 Max
- Tyto čipy přináší novou architekturu, která umožňuje spojovat dva čipy do jednoho čipsetu
- Nová jsou i procesorová jádra, výkonnější Neural Engine a rychlejší paměti
Po včerejším zahřívacím kole se Apple obul do odhalování jarních produktů s výrazně větší vervou – dnes prostřednictvím několika tiskových zpráv představil dva nové monitory, MacBook Air s procesorem M5 a upgradované počítače MacBook Pro s novými procesory M5 Pro a M5 Pro Max. Tyto čipy podle Applu představují největší mezigenerační skok, a to nejen ve výkonu, ale i v možnostech škálování pro různě výkonná zařízení.
Apple M5 Pro a M5 Max
Nejnovější počítačové procesory od Applu jsou postavené na zbrusu nové architektuře Fusion, která dovoluje kombinovat dva čipy do jednoho čipsetu. Každý z čipů obsahuje nový procesor, škálovatelnou grafickou jednotku, Media Engine, sjednocený paměťový řadič a Neural Engine. Čipy jsou vyrobené 3. generací 3nm procesu od TSMC, který zajišťuje vysokou efektivitu.
Procesorová jednotka je u všech čipsetů složená ze dvou typů jader – výkonných a efektivních (Apple je nazývá superjádra a výkonnostní jádra). Superjádro známe z pár měsíců starého čipu M5, který pohání základní MacBook Pro nebo iPady Pro – podle Applu se jedná o nejvýkonnější jádro s jednovláknovým výkonem na světě. Novinkou u čipsetů M5 Pro a M5 Max jsou nová výkonnostní jádra, která jsou optimalizována pro úsporné zpracování vícevláknových úloh.
Apple M5 Pro: až 18 procesorových jader
Čipset Apple M5 Pro de facto spojuje dva čipy M5 do jednoho, výsledkem čehož je supervýkonný procesor, který může disponovat až 18jádrovým CPU a 20jádrovou grafikou. Oproti loňskému Apple M4 Pro obsahuje nejvyšší konfigurace o čtyři procesorová jádra navíc, což znamená výrazně vyšší vícevláknový výkon. Apple tvrdí, že oproti minulé generaci narostl procesorový výkon až o 30 procent.
Špičkový grafický výkon má být oproti loňskému modelu 4× vyšší. Vylepšeno bylo shaderové jádro a hardwarově akcelerované síťové stínování, které má být o 20 procent výkonnější než u minulé generace. Nový je engine na sledování paprsků, který je podle Applu výkonnější o 35 procent.
Každé jádro grafického čipu opět obsahuje vlastní Neural Accelerator pro akceleraci lokálních AI úloh, ovšem nárůst výkonu Apple prezentuje šalamounsky – srovnává novinku s vousatým čipem M1 Pro, oproti kterému má být výkon 6násobný. AI úlohy mají být zpracovávány rychleji i díky výkonnějšímu 16jádrovému Neural Engine.
|CPU
|GPU
|Sdílená paměť
|15 jader
|16 jader
|24 nebo 48 GB
|18 jader
|20 jader
|24, 48 nebo 64 GB
Apple M5 Pro může být spárovaný až s 64 GB sdílené paměti, jejíž propustnost byla navýšena na 307 GB/s.
Apple M5 Max: když chcete to nejlepší
Čip Apple M5 Max jde ještě o výrazný krok dál. Je postaven na stejné architektuře jako M5 Pro, avšak ve své nejvyšší konfiguraci může obsahovat až 18 procesorových a 40 grafických jader. Oproti čipsetu M4 Max má být vícevláknový procesorový výkon o 15 procent vyšší.
Grafický výkon narostl mezigeneračně o 20 procent, při úlohách využívajících k renderování technologii Ray Tracing dokonce o 30 procent. Špičkový výkon při zpracování AI úloh je 6× vyšší než u čipu M1 Max. Apple M5 Max může být spárovaný s až 128 GB sdílené paměti s propustností 614 GB/s.
|CPU
|GPU
|Sdílená paměť
|18 jader
|32 jader
|36 GB
|18 jader
|40 jader
|48, 64 nebo 128 GB
Podpora moderních kodeků a Thunderbolt 5
Čipsety M5 Pro a M5 Max disponují vlastními řadiči pro ještě rychlejší konektivitu skrze protokol Thunderbolt 5, k dispozici je i nový mediální engine, který přináší podporu hardwarově akcelerovaných formátů H.264 a HEVC a dekódování formátu AV1. Podporována je i technologie Memory Integrity Enforcement, která poskytuje neustálou ochranu pamětí, aniž by byl snížen výkon zařízení.
Zatím pouze v Macboocích Pro
Nové procesory M5 Pro a M5 Max jsou k dispozici v nových počítačích MacBook Pro, ovšem je možné, že ještě tento týden je Apple nasadí i do stolních počítačů Mac mini a Mac Studio. S těmito stroji by se teoreticky počet konfigurací těchto čipů mohl ještě rozšířit.