Evropská unie rozhodla, Apple souhlasil: do iPhonu zamíří Google Pay a jiné platební aplikace

Apple oficiálně potvrdil, že otevře rozhraní NFC na svých zařízeních i pro třetí strany. Technologie, kterou dnes oplývá každý iPhone i hodinky Apple Watch, tak konečně nabídne vícero využití než jen placení přes službu Apple Pay. Evropská komise (EK) náklonnost v tomto ohledu rozhodně vítá.

iPhony nabízí čip NFC (Near Field Communication, z angl. „spojení na krátkou vzdálenost“) od generace iPhone 6, od novějších generací umí číst NFC štítky bez nutnosti zapnout požadovanou aplikaci. Za 10 let, co iPhony s NFC používáme, našla tato technologie u produktů americké firmy však pouze jedno využití: placení přes vlastní službu Apple Pay.

To se však co nevidět změní. Apple musí kvůli zákonu o digitálních trzích (DMA) omezit své údajné protisoutěžní jednání a nabídnout rozhraní NFC na svých produktech i třetím stranám. Cílem Evropské komise, která za tímto aktem stojí, je nabídnout spotřebitelům možnost výběru, zdali chtějí používat platební službu Apple Pay, anebo jakoukoliv jinou konkurenční.

EK v tiskové zprávě doslova uvádí: „Komise předběžně zjistila, že společnost Apple má významnou tržní sílu na trhu chytrých mobilních zařízení a dominantní postavení na trhu mobilních peněženek v systému iOS. Apple Pay je jediná mobilní peněženka, která může přistupovat k hardwaru a softwaru NFC v systému iOS za účelem provádění plateb v obchodech, neboť společnost Apple ji nezpřístupňuje vývojářům mobilních peněženek třetích stran.“

Ze zjištění Komise tedy plyne, že „Apple zneužil své dominantní postavení tím, že odmítl poskytnout vstup NFC v systému iOS konkurenčním vývojářům mobilních peněženek a vyhradil tento přístup pouze pro Apple Pay“. EK po Applu nyní požaduje umožnit nasazení peněženek třetích stran a také nabídnout uživatelům rozhraní pro výběr výchozí NFC peněženky, kterou chtějí používat.

It is safe and convenient to pay with your phone. @Apple has committed to allow rivals to access the 'tap and go’ technology of iPhones. Today’s decision makes Apple’ commitments binding. It opens up competition in this crucial sector.https://t.co/oyidbOOXeW

— Margrethe Vestager (@vestager) July 11, 2024