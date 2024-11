Co přinese iOS 19? Na ty opravdové novinky budeme čekat déle

Zatím poslední velká aktualizace mobilního systému iOS 18 je stále v rozpuku, Apple do ní postupně přidává funkce umělé inteligence. To ale nebrání spekulantům hovořit o budoucí aktualizaci iOS 19, která se očekává příští rok v červnu a má posunout laťku s AI funkcemi zase o kousek dál. Ani u iOS 19 však nelze počítat se všemi novinkami hned.

Novinář Mark Gurman ve svém posledním vydání newsletteru Power On rozebírá budoucí možnosti společnosti Apple v otázce hlasové asistentky Siri. Ta se má dočkat výrazného vylepšení – v iOS 18 totiž Apple „pouze“ přidává Siri více kontextu a také integraci ChatGPT. V budoucnu pak dorazí i další AI nástroje třetích stran, jako Google Gemini či Claude AI.

NEW: Apple is racing to develop a more conversational version of its Siri digital assistant, aiming to catch up with OpenAI’s ChatGPT and other voice services. The company plans to introduce the revamped LLM Siri next year and launch it by spring 2026. https://t.co/wDaUSsKdP9

