Nová beta iOS 18.2: ChatGPT integrovaná do Siri už hovoří česky… občas

Apple vydal druhou vývojářskou beta verzi iOS 18.2

U tlačítka Camera Control přibyla možnost uzamčení ostření a expozice lehkým stisknutím

Do systému se nově můžete přihlásit s placeným ChatGPT Plus účtem

V redakci pro vás pečlivě testujeme nejnovější beta verze systému iOS 18.2 včetně nových funkcí spojených s umělou inteligencí, kterou technologický gigant z Cupertina označuje jako Apple Intelligence. Nedávno jsme vám přinesli články o tom, jak funguje „generátor smajlíků“ Genmoji či nástroj na tvorbu obrázků pomocí AI – Image Playground.

Apple včera ve večerních hodinách vydal druhou vývojářskou betu systému iOS 18.2, která přináší dvě podstatné novinky. Tou první je možnost přihlásit se do systému se svým placeným ChatGPT Plus účtem, díky čemuž přímo v systému získáte přístup k 5× většímu limitu pro počet zpráv v rámci jazykového modelu GPT-4o, větší limit pro upload fotek a souborů, generování obrázků a procházení webu, a také přirozenější hlasovou konverzaci v rámci ChatGPT Advanced Voice.

Apple Intelligence v češtině? Zatím jen omezeně přes ChatGPT

Apple Intelligence ani Siri samozřejmě nepodporují češtinu, ale pouze angličtinu. Nicméně když se přes Siri přepnete na ChatGPT, které se doptáte, zda by s váma mohla komunikovat v češtině, občas vám vyhoví. Vždy se ChatGPT stačilo zeptat „Can we switch to Czech language?“ a následně jsem se už mohl ptát v češtině.

Většinou vám ale česky dovolí položit pouze jeden dotaz a na další rozvíjení „konverzace“ už přestane reagovat, případně zobrazí hlášku, že její odpovědi jsou dostupné pouze v angličtině. Využití je tedy zatím velmi omezené, samotná aktivace češtiny je navíc celkem zdlouhavá už jen z toho důvodu, že je toto nutné provádět s každým novým dotazem. V případě angličtiny samozřejmě Siri i ChatGPT komunikují perfektně.

Novinky u Camera Control

I když iPhone 16 Pro Max používám od jeho uvedení do prodeje, na prvek Camera Control (v českém překladu Ovladač fotoaparátu) jsem si nedokázal zvyknout, naopak mi začal vadit. Pro rychlé spuštění fotoaparátu je skvělý, ale pro přepínání režimů mi vůbec nevyhovuje. Navíc se mi častokrát při focení jednou rukou stávalo, že jsem o prvek omylem zavadil částí prstu a nahodile si změnil přiblížení, nebo se přepnul mezi objektivy. Několikrát jsem se kvůli tomu připravil o dobrý záběr, tudíž jsem Camera Control raději deaktivoval.

S nejnovější betou iOS 18.2 Apple konečně přidal dlouho očekávanou funkci uzamčení ostření a expozice lehkým namáčknutím. Abyste tuhle novinku mohli používat, je nejprve nutné ji aktivovat v nabídce Nastavení – Ovladač fotoaparátu.

Kdy vyjde finální verze iOS 18.2?

Podle informací, které včera přinesl respektovaný novinář Mark Gurman, bychom se vydání ostré verze iOS 18.2 měli dočkat v týdnu od 2. prosince. Pro uživatele v Evropské unii ale všechny výše zmíněné funkce z balíčku Apple Intelligence zůstanou nedostupné až do dubna příštího roku. Toto omezení se v současné době dá obejít tak, že se do App Store přihlásíte s americkým Apple ID.