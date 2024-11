ChatGPT-4o umí lépe psát i zpracovávat soubory. Na chvíli tak zase poráží všechny ostatní AI

Zatím poslední aktualizace modelu GPT-4o významně zlepšila schopnosti kreativního psaní oblíbeného modelu ChatGPT. Díky posledním vylepšením je umělá inteligence od OpenAI schopnější vytvářet obsah, který působí přirozeně, poutavě a zaměřuje se lépe na konkrétní publikum.

Podle OpenAI umožňuje nová verze GPT-4o vytvářet odpovědi, které jsou nejen relevantnější, ale také čitelnější, a to díky rozšířeným možnostem kreativního psaní. Díky tomu je chatbot obzvláště užitečný pro úkoly, jako je příprava článků, vyprávění příběhů a další formy kreativního obsahu. V praxi bude ale GPT-4o lepší nejspíš hlavně v případech horšího, nebo možná lépe řečeno lajdáckého promptování, protože už předtím bylo možné z ChatGPT 4 dostat, minimálně v angličtině, solidní text. Ovšem pouze s opravdu dobrým promptingem.

Kromě vylepšení v oblasti psaní se model GPT-4o dočkal také velkého vylepšení schopnosti analyzovat a zpracovávat nahrané soubory. Uživatelé nyní mohou při nahrávání dokumentů očekávat hlubší vhled a komplexnější odpovědi, díky čemuž je nástroj ještě užitečnější pro výzkumníky, tvůrce obsahu a profesionály, kteří vyžadují podrobnou analýzu.

