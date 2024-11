Apple chce dohnat konkurenci, na rok 2026 prý chystá konverzační Siri

Apple údajně pracuje na „LLM Siri“, která by měla nabídnout přirozenou konverzaci

Nová Siri by tak měla být srovnatelná s pokročilým hlasovým režimem v ChatGPT nebo v Gemini Live

Nová Siri by se mohla pochlubit i výrazně lepší integrací do aplikací třetích stran

Apple údajně připravuje gigantický upgrade umělé inteligence Siri, jehož cílem je přeměnit digitálního asistenta na konverzační a všestrannější nástroj podobný ChatGPT. Konkrétně je řeč o hlasových možnostech, které by se měly údajně posunout směrem k pokročilému hlasovému režimu ChatGPT, nebo ke konkurenčnímu Gemini Live od Googlu.

LLM Siri

Podle Marka Gurmana z Bloombergu bude vylepšená asistentka s předběžným názvem „LLM Siri“ využívat vlastní modely umělé inteligence přímo od Applu, které umožní přirozeně znějící konverzační interakce.

Vylepšená Siri, která by mohla být představena prý už příští rok, by měla vyjít údajně na jaře 2026. Pokročilé hlasové možnosti mají být ale pouze jednou z novinek, tou další bude prý i lepší integrace s aplikacemi třetích stran a možnost shrnovat a tvořit text s pomocí Apple Intelligence.

Siri a garážová vrata

V nedávném rozhovoru pro The Wall Street Journal Craig Federighi, senior viceprezident Applu pro software, zdůraznil rozdíly mezi praktickým zaměřením Siri a širšími možnostmi nástrojů umělé inteligence, jako je ChatGPT. „Něco jako pokročilý hlasový režim OpenAI je skvělý pro odpovídání na složité otázky nebo psaní kreativního obsahu,“ poznamenal Federighi.

„Ale neotevře vám to garáž nebo vám to nepomůže poslat textovou zprávu. Siri poskytuje mnoho užitečných funkcí rychle a lokálně ve vašem zařízení. Tyto schopnosti se budou sbližovat, ale existuje spektrum a kompromis mezi jednotlivými funkcemi.“ Čímž se chtěl Federighi tak trochu vymluvit z faktu, že Apple tady malinko zaspal a zatím Siri samozřejmě zvládá některé skutečně praktické a užitečné věci, ChatGPT je v širším kontextu přeci jen někde jinde.

Pomalu, ale jistě

Apple tak svou AI zavádí do některých svých zařízení velmi postupně, pozvolna a pomalu. A je otázkou, v jakém stavu budou v roce 2026 pokročilý hlasový režim v ChatGPT a Gemini Live v Gemini, respektive s nimi potom zvládne takhle opožděná Siri vůbec držet krok.

Na druhou stranu Siri je taková jaká je už řadu let a rozhodně to není něco, kvůli čemu by si snad lidé přestávali kupovat iPhony. Taktika Applu začít hrát hru umělé inteligence naplno s výrazným zpožděním tak nakonec vadit nejspíš nikomu nebude, respektive to asi nebude mít na prodeje hardwaru žádný velký vliv.