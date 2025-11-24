TOPlist

První střípky o iOS 27: v hlavní roli optimalizace a konečně pořádná AI

Jakub Karásek
Jakub Karásek 24. 11. 12:00
iPhone 16 Pro (Max) a Siri
  • Apple usilovně pracuje na nových verzích svých operačních systémů
  • Novinek bude poskrovnu, v Cupertinu dbají především na čistění kódu a optimalizaci
  • Nejvíce vylepšení máme očekávat v rámci balíku Apple Intelligence

Apple v letošním roce výrazně přepracoval svoje operační systémy. Jednak sjednotil jejich číselné označení, a také znatelně proměnil jejich vizuální podobu – napříč všemi platformami nasadil designový jazyk Liquid Glass, který si hraje s průhledností skla a lomem světla. Tento vzhled má definovat prostředí operačních systémů od Applu v příštích několika letech, takže se nedá předpokládat, že příští generace jablečných platforem přinesou z hlediska designu nějaké větší změny. To ostatně tvrdí i Mark Gurman ze serveru Bloomberg, podle kterého mají nadcházející verze systémů Applu přinést vylepšení hlavně pod kapotou.

iOS 27 ve znamení optimalizace

Podle Gurmana se Apple při vývoji iOS 27 a dalších systémů soustředí zejména na optimalizaci a obecné zvýšení výkonu, což jinými slovy znamená, že se v příštím roce žádných revolučních novinek nedočkáme. Technické týmy Applu prý nyní pročesávají kódy všech platforem a hledají přebytečné funkce a chyby, které by mohly být odstraněny.

Skleněný design v iOS 26
Skleněný design v iOS 26

Gurman tvrdí, že Apple použije podobný postup jako v roce 2009 u počítačového operačního systému macOS. Tehdejší verze Snow Leopad rovněž nepřinesla žádné hmatatelné novinky, namísto nich Apple v systému provedl důkladný úklid – část kódu přepsal a část úplně odstranil, čímž došlo k celkovému zrychlení odezvy systému a spouštění jeho aplikací. Instalace macOS se navíc „smrskla“ o 6 GB.

Umělá inteligence až na prvním místě

Úklid kódu naštěstí nemá být jedinou změnou, v Cupertinu prý údajně pracují i na nových funkcích v balíku Apple Intelligence. Očekává se, že se v příštím roce konečně dočkáme přepracované asistentky Siri, která by měla být postavená na novém chatbotovi s kódovým označením „Veritas“.

K dispozici by měl být i nový agent umělé inteligence integrovaný do služby Apple Health+ a také vlastní AI vyhledávač, který má konkurovat ChatGPT nebo Perplexity. Podle Gurmana Apple rovněž pracuje na blíže nespecifikovaných vylepšeních pro firemní uživatele a na funkcích pro uživatele z rozvíjejících se trhů.

Novinky v nadcházejících verzích operačních systémů Apple obvykle prezentuje na vývojářské konferenci WWDC, která se obvykle koná v červnu.

