TOPlist

Další velká osobnost na odchodu z Applu. Tuhle ale rozhodně nesmí ztratit

Jakub Fišer
Jakub Fišer 7. 12. 18:30
0
Johny Srouji, šéf vývoje čipů v Applu
  • Na odchodu z Applu má být další klíčový člověk celé firmy – geniální inženýr Johny Srouji
  • Stál u zrodu prvního čipsetu Apple A4, následně vedl revoluci v přechodu Maců na Apple Silicon
  • Podle Marka Gurmana si hledá nové místo, kde může růst a stoupat výš

Společnost Apple má podle dostupných informací opustit další klíčová osobnost a člen úzkého vedení. Podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg má po Johnu Giannandreovy, Alanu Dyeovi a nově také viceprezidentky pro životní prostředí Lisy Jackson opustit i geniální inženýr a otec čipové řady Apple Silicon Johny Srouji. Pikantní je, že v tomto případě nejspíš nejde o odchod do důchodu, ale tzv. za lepším.

Johny Srouji na odchodu

Rodák z Izreale Johny Srouji stál v Applu minimálně u dvou skutečných revolucí. Nejprve v roce 2008 vedl vývoj vůbec prvního čipsetu postaveného na technologiích Applu, a sice mobilního čipu A4, který byl použit u iPhonu 4 a také u první generace iPadu v roce 2010. V roce 2019 se o Sroujim uvažovalo jako o novém generálním řediteli společnosti Intel.

On však mezitím připravoval se svým týmem v Applu přechod z čipových sad Intel na novou řadu desktopových čipů Apple Silicon. První generaci, dnes známou jako Apple M1, pak představil na konferenci WWDC v létě roku 2020. Bez zajímavosti není ani to, že klíčovou roli ve vývoji čipů Apple Silicon hrají vývojová centra v Mnichově, ale také v izraelských metropolích Herzlija a Haifa.

Podle informací Marka Gurmana však 60letý Srouji nyní zvažuje odchod z Applu, stejně jako několik jeho kolegů. „Johny Srouji – senior viceprezident pro hardwarové technologie a jeden z nejrespektovanějších manažerů společnosti Apple – nedávno Cookovi sdělil, že vážně uvažuje o odchodu v blízké budoucnosti,“ píše ve svém víkendovém reportu insider Gurman. Srouji zároveň nechce kariéru pověsit na hřebík – pokud odejde, přesune se do jiné firmy, pravděpodobně ke konkurenci.

Velký exodus aneb Kdo opustil Apple v roce 2025

  • Jeff Williams – dlouholetý provozní ředitel (COO), Apple opustil po 27 letech, zkraje roku 2025 jej nahradil Sabih Khan.
  • Luca Maestri – finanční ředitel (CFO), v Applu byl od roku 2010, v lednu 2025 jej nahradil Kevan Parekh.
  • John Giannandrea – další člen úzkého vedení, od roku 2018 vedl vývoj strojového učení, po nezdarech s Apple Intelligence oznámil v listopadu 2025 svůj odchod. Ve firmě zůstává jako konzultant.
  • Alan Dye – šéf designu uživatelského prostředí všech operačních systémů, spolupracoval s Jonym Ivem, v listopadu 2025 odešel do firmy Meta. Vzal s sebou i kolegu z designérského týmu Billyho Sorrentina.
  • Kate Adams – hlavní právnička v Applu, zkraje roku ji nahradí Jennifer Newstead.
  • Lisa Jackson – viceprezidentka pro životní prostředí, politiku a sociální iniciativy, odpovědná mimo jiné za regulace, tedy kooperaci například s Evropskou komisí. Odchází zkraje roku 2026.
  • Ruoming Pang, Ke Yang, Jian Zhang – členové vývojového týmu umělé inteligence, strojového učení a robotiky, první dva zmínění odešli do firmy Meta.

Zůstane, pokud…

Zajímavý je i samotný důvod možného odchodu. Srouji měl na vedení tlačit, aby došlo ke spojení dvou divizí: Hardware Technologies, které vede sám Srouji, a Hardware Engineering, které má pod sebou John Ternus, mimo jiné pravděpodobný nástupce Tima Cooka v roli generálního ředitele. Problém je v tom, že dokud se Ternus neposune výš, k fúzi obou divizí dojít nemůže.



Tim Cook stojící před budovou Apple Parku v Cupertinu (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

Tim Cook a kdo dál? Nestárnoucího vůdce má nahradit charismatický šéf hardwaru

Situace je taková, že Tim Cook se zatím k odchodu na odpočinek nemá, přestože dochází k intenzivní obměně užšího vedení. Pokud by se v nadcházejícím roce skutečně stalo, že Tim Cook ohlásí odchod a jako svého nástupce jmenuje současného šéfa hardwaru Johna Ternuse, Johny Srouji by se mohl stát druhým nejmocnějším mužem v Applu, protože by ke svému oboru hardwarových platforem a čipových technologií přibral po Ternusovi i produktovou stránku hardwaru, tedy iPhony, Macy a tak dále.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Vyděšená žena před lednicí (ilustrační obrázek)
Ženu vyděsila reklama na ledničce s jejím jménem, skončila na psychiatrii
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 19:30
0
Vánoční soutěž: vyhrajte tablet OnePlus v hodnotě 6 490 Kč
Vánoční soutěž: vyhrajte tablet OnePlus v hodnotě 6 490 Kč
Redakce
Redakce Redakce 12:10
Novinář hádající se s robotem (ilustrační obrázek)
Vyskakují na vás clickbaity na Google Discover? Weby v tom mohou být nevinně
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 8:00
1
Ajťák pracující přesčas (ilustrační obrázek)
Extrémní směna u Elona Muska: zaměstnanec se chlubil 36 hodinami práce v kuse
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 19:30
1

Kapitoly článku