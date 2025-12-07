Další velká osobnost na odchodu z Applu. Tuhle ale rozhodně nesmí ztratit

- Na odchodu z Applu má být další klíčový člověk celé firmy – geniální inženýr Johny Srouji
Společnost Apple má podle dostupných informací opustit další klíčová osobnost a člen úzkého vedení. Podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg má po Johnu Giannandreovy, Alanu Dyeovi a nově také viceprezidentky pro životní prostředí Lisy Jackson opustit i geniální inženýr a otec čipové řady Apple Silicon Johny Srouji. Pikantní je, že v tomto případě nejspíš nejde o odchod do důchodu, ale tzv. za lepším.
Johny Srouji na odchodu
Rodák z Izreale Johny Srouji stál v Applu minimálně u dvou skutečných revolucí. Nejprve v roce 2008 vedl vývoj vůbec prvního čipsetu postaveného na technologiích Applu, a sice mobilního čipu A4, který byl použit u iPhonu 4 a také u první generace iPadu v roce 2010. V roce 2019 se o Sroujim uvažovalo jako o novém generálním řediteli společnosti Intel.
On však mezitím připravoval se svým týmem v Applu přechod z čipových sad Intel na novou řadu desktopových čipů Apple Silicon. První generaci, dnes známou jako Apple M1, pak představil na konferenci WWDC v létě roku 2020. Bez zajímavosti není ani to, že klíčovou roli ve vývoji čipů Apple Silicon hrají vývojová centra v Mnichově, ale také v izraelských metropolích Herzlija a Haifa.
Apple executives have floated the idea of combining hardware engineering and hardware technologies divisions as one combined group under Srouji in order to retain him. But that couldn’t happen until and if John Ternus becomes CEO. This would make Srouji the clear number 2. https://t.co/3N8vYRnTcf
— Mark Gurman (@markgurman) December 6, 2025
Podle informací Marka Gurmana však 60letý Srouji nyní zvažuje odchod z Applu, stejně jako několik jeho kolegů. „Johny Srouji – senior viceprezident pro hardwarové technologie a jeden z nejrespektovanějších manažerů společnosti Apple – nedávno Cookovi sdělil, že vážně uvažuje o odchodu v blízké budoucnosti,“ píše ve svém víkendovém reportu insider Gurman. Srouji zároveň nechce kariéru pověsit na hřebík – pokud odejde, přesune se do jiné firmy, pravděpodobně ke konkurenci.
Velký exodus aneb Kdo opustil Apple v roce 2025
- Jeff Williams – dlouholetý provozní ředitel (COO), Apple opustil po 27 letech, zkraje roku 2025 jej nahradil Sabih Khan.
- Luca Maestri – finanční ředitel (CFO), v Applu byl od roku 2010, v lednu 2025 jej nahradil Kevan Parekh.
- John Giannandrea – další člen úzkého vedení, od roku 2018 vedl vývoj strojového učení, po nezdarech s Apple Intelligence oznámil v listopadu 2025 svůj odchod. Ve firmě zůstává jako konzultant.
- Alan Dye – šéf designu uživatelského prostředí všech operačních systémů, spolupracoval s Jonym Ivem, v listopadu 2025 odešel do firmy Meta. Vzal s sebou i kolegu z designérského týmu Billyho Sorrentina.
- Kate Adams – hlavní právnička v Applu, zkraje roku ji nahradí Jennifer Newstead.
- Lisa Jackson – viceprezidentka pro životní prostředí, politiku a sociální iniciativy, odpovědná mimo jiné za regulace, tedy kooperaci například s Evropskou komisí. Odchází zkraje roku 2026.
- Ruoming Pang, Ke Yang, Jian Zhang – členové vývojového týmu umělé inteligence, strojového učení a robotiky, první dva zmínění odešli do firmy Meta.
Zůstane, pokud…
Zajímavý je i samotný důvod možného odchodu. Srouji měl na vedení tlačit, aby došlo ke spojení dvou divizí: Hardware Technologies, které vede sám Srouji, a Hardware Engineering, které má pod sebou John Ternus, mimo jiné pravděpodobný nástupce Tima Cooka v roli generálního ředitele. Problém je v tom, že dokud se Ternus neposune výš, k fúzi obou divizí dojít nemůže.
Situace je taková, že Tim Cook se zatím k odchodu na odpočinek nemá, přestože dochází k intenzivní obměně užšího vedení. Pokud by se v nadcházejícím roce skutečně stalo, že Tim Cook ohlásí odchod a jako svého nástupce jmenuje současného šéfa hardwaru Johna Ternuse, Johny Srouji by se mohl stát druhým nejmocnějším mužem v Applu, protože by ke svému oboru hardwarových platforem a čipových technologií přibral po Ternusovi i produktovou stránku hardwaru, tedy iPhony, Macy a tak dále.