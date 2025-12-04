Největší odliv talentů za 30 let. Od Applu ke konkurenci odchází designér iOS i macOS

- Apple se potýká s masivním odlivem klíčových zaměstnanců
- Po COO Williamsovi či šéfovi vývoje AI odchází hlavní designér UI Alan Dye
- Ten stojí za vzhledem systémů od iOS 7, vymyslel i rozhraní Liquid Glass
Manažerská struktura společnosti Apple dostala tento týden několik trhlin. V úterý odešel šéf vývoje umělé inteligence a strojového učení John Giannandrea. Ve středu večer pak vedení firmy oznámilo, že odchází také šéf designu uživatelského prostřední Alan Dye, který na designu softwaru a zčásti i samotných produktů dlouho spolupracoval s Jonym Ivem.
Designér opouští Apple
Jako první o odchodu prvotřídního designéra informoval insider Mark Gurman. „Šéf designu uživatelského rozhraní společnosti Apple Alan Dye opouští firmu, aby se stal hlavním designérem společnosti Meta, což je pro tohoto giganta velkolepý úspěch,“ napsal Gurman na svůj profil na X ve středu večer.
Apple CEO Tim Cook in a statement: “Design is fundamental to who we are at Apple, and today, we have an extraordinary design team working on the most innovative product lineup in our history,” Cook said in the statement. https://t.co/QWAikMmpg1
— Mark Gurman (@markgurman) December 3, 2025
Alan Dye měl ve společnosti Apple na starosti design uživatelského prostředí, tedy prakticky všech operačních systémů a nativních aplikací. Na jeho místo v Apple přijde veterán Stephen Lemay – designér, který v Apple pracuje od roku 1999 a podle generálního ředitele Apple má „nastavit vysokou laťku“ pro další design firmy.
Kdo je Alan Dye?
- Alan Dye do Apple nastoupil v roce 2006 – původně jako kreativní/marketingový „creative director“, který se mimo jiné věnoval vzhledu prodejního balení a marketingové komunikaci.
- Postupně přešel do designérského týmu a od roku 2012 se podílel na redesignu uživatelského rozhraní (UI), včetně přechodu na „plochý“ styl s iOS 7 – tedy zásadní proměny vizuálu systémů Apple.
- V roce 2015 byl jmenován viceprezidentem pro „Human Interface Design“ – stal se tedy hlavní osobou zodpovědnou za UI/UX napříč platformami Apple.
- Mezi jeho nejviditelnější projekty patří: UI Apple Watch, redesign ikon a UI v iOS/macOS, novější prvky jako Dynamic Island, a zejména nová designová platforma Liquid Glass, která letos redefinovala vzhled systémů napříč produkty.
- Také hrál klíčovou roli v návrhu UI pro AR/VR rozhraní, tedy pro headset Apple Vision Pro.
CEO Tim Cook okomentoval personální změnu pouze krátkým sdělením, které citoval v příspěvku na síti X také Mark Gurman: „Design je pro nás v Apple zásadní a dnes máme mimořádný designérský tým, který pracuje na nejinovativnější produktové řadě v naší historii.“
Největší exodus za 30 let?
Gurman situaci kolem Applu vnímá nekompromisně. Podle něj jde o největší odliv klíčových zaměstnanců za posledních 30 let. Připomeňme si, že před Alanem Dyem odešel z Applu také absolutní šéfdesignér Jony Ive, který si založil vlastní startup LoveFrom.
Zkraje letošního roku však začal exodus nabírat na intenzitě. Jako první opustil firmu finanční ředitel Luca Maestri. Po něm se na důchodový odpočinek odebral de facto „muž číslo 2“ v Applu, provozní ředitel Jeff Williams. Právě o něm se nejčastěji spekulovalo jako o možném nástupci Cooka v roli generálního ředitele. Nyní se nejčastěji skloňuje jméno Johna Ternuse, šéfa vývoje hardwaru. Ten představuje novou, mladší linku v manažerské struktuře Applu.
Rok 2025 se stále častěji popisuje jako největší personální otřes v nejvyšším vedení Applu za poslední dekády. Není přehnané mluvit o největším personálním exodu a přeskupení vedení od poloviny 90. let, kdy firma prošla velkou restrukturalizací v éře návratu Steva Jobse.
Cosi v Applu úplně „nehraje“
Situace už působí trochu alarmujícím dojmem. Apple je velký technologický gigant, má fantastické zázemí na všech světových kontinentech, zároveň jde o nejhodnotnější firmu světa s takřka neomezeným rozpočtem. Přesto sledujeme v posledních letech odliv klíčových zaměstnanců. Pravda, část z nich už má věk na důchodový odpočinek – jenže nemalá část v solidním produktivním věku odchází ke konkurenci.
Kromě Alana Dye, který opustil Apple kvůli nabídce společnosti Meta, kde bude zastávat de facto stejnou pozici, tedy šéfa designu uživatelského prostředí, se přechod týká několika méně známých členů vývojového týmu Johna Giannandrey. Někteří odešli do Microsoftu, do Googlu, také do Meta, jiní do Muskovy Tesly.
Právě situace kolem vývoje umělé inteligence možná znepokojuje i samotné zaměstnance. V kontextu svých konkurentů – ať už jde o Google, Microsoft či Meta – Apple totálně zaspal ve vývoji generativní umělé inteligence. Představil sice ambiciózní projekt Apple Intelligence, ten však zatím dokázal naplnit sotva z poloviny. Z velké části přitom stojí na vylepšené Siri, která ani 1,5 roku po představení stále nefunguje.
Není divu, že Apple údajně zintenzivnil předání moci mladší generaci, což představuje nejen větší vliv Johna Ternuse, ale také příchod nového šéfa vývoje AI Amara Subramanyana. Apple zatím může hřát alespoň to, že v globálních prodejích stoupá a v příštím roce pravděpodobně přeskočí korejský Samsung v pozici nejprodávanějšího výrobce na trhu. Tento stav ale nemusí vydržet dlouho.
Celá situace zvenčí připomíná nepovedený vstup do fotbalového zápasu, kdy trenér už v poločase vystřídá polovinu týmu. Bude ale zajímavé sledovat, jak dlouho bude trvat, než nesnesitelný tlak dopadne i na samotného trenéra. Ať už v čele klíčových segmentů vývoje stojí kdokoliv, vždy se zodpovídá tomu hlavnímu, kterým je v tuto chvíli stále Tim Cook.