Vylepšená Siri klepe na dveře: na jaké novinky se můžeme těšit?

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 26. 8. 19:30
1
Siri na chytrém telefonu iPhone ve verzi iOS 18
  • Hlasová asistentka Siri má v příštím roce dostat zásadní vylepšení
  • Mezi ně patří integrace velkého jazykového modelu, jenž otevře nové možnosti interakcí
  • Hotovo by mělo být už na jaře roku 2026

Apple hlasové asistentce Siri sliboval velkou budoucnost v době jejího uvedení, nicméně konkurence ji velmi rychle nejen dohnala, ale také výrazně předběhla. Gigant z Cupertina totiž dlouhodobě vylepšování Siri nevěnoval pozornost, což se projevilo nejen na jejích schopnostech, ale také oblibě u uživatelů. S příchodem umělé inteligence si řada fanoušků a majitelů zařízení od Applu slibovala, že se konečně dostane i na Siri, což také Apple nejprve potvrdil, nicméně na implementaci LLM se prozatím stále ještě nedostalo.

Ještě chytřejší Siri

To by se však mělo v příštím roce změnit. Siri bude chytřejší a bude toho umět víc – fungovat by měla jako ChatGPT nebo Claude a ne jako téměř neschopný asistent pro chytré telefony z roku 2012. Nová generace Siri bude používat pokročilé velké jazykové modely, podobně jako ChatGPT, Claude, Gemini a další chatboti s umělou inteligencí. Nová Siri má být díky LLM schopna vést nepřetržitou konverzaci a poskytovat odpovědi na otázky psané přirozeným jazykem, navíc by asistentka byla schopna plnit složitější úkoly.

Hlavním tahákem má být například porozumění osobnímu kontextu s tím, že nová Siri bude mít přístup k e-mailům, zprávám, souborům či fotografiím. Díky tomu se toho o vás hodně naučí a bude moci zodpovídat specifické dotazy. Velmi snadno tak dostanete například odpověď na to, jaké soubory vám konkrétní člověk poslal minulý týden, kdy jste se s někým v e-mailové komunikaci bavili o plánech na příští týden, jaké knihy vám vaše drahá polovička doporučovala vzít si s sebou na dovolenou nebo jaké je číslo vašeho pasu.

Siri by si měla také uvědomovat dění na obrazovce – pokud vám například někdo napíše adresu, můžete Siri říct, aby ji přidala ke kontaktu, nebo když si prohlížíte fotografii a chcete ji někomu poslat, můžete Siri požádat, aby to udělala za vás. Chybět by neměla ani hlubší integrace s aplikacemi, takže přesouvání souborů z jedné aplikace do druhé, úprava fotografie a následné odeslání či nastavení navigace a zároveň odeslání předpokládaného času příjezdu vybranému kontaktu by neměl být žádný problém.



iPhone 16 Pro (Max) a Siri



Nepřehlédněte

Konečně použitelná Siri? Očekávané novinky včetně integrace AI dorazí brzy

Součástí proměny by měl být také redesign Siri, a to jak po vnější stránce, tak i na bázi kódu. Proměnou prošel také vývojářský tým, který má Siri na starosti, tudíž lze předpokládat, že se ledy pohnou tím správným směrem. Otázkou zůstává, jak vyřeší Apple integraci LLM – jinými slovy zda vsadí na vývoj a zdokonalování vlastního modelu, jestli koupí některý z konkurenčních AI modelů jako ChatGPT či Claude, nebo zda s nimi jen uzavře partnerství do doby, než zdokonalí vlastní řešení. Každopádně odpověď bychom měli dostat už na jaře příštího roku, kdy má mít nová Siri premiéru.

Kapitoly článku