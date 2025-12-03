Mobilní telefony v příštím roce nepříjemně zdraží. Apple má ale šanci potopit Samsung

- Trh smartphonů se má v roce 2025 mírně zotavit a růst o 1,5 %
- Apple díky sérii iPhone 17 očekává rekordní prodeje a možná překoná i Samsung
- Rok 2026 ale přinese pokles trhu i zdražení kvůli nedostatku paměťových čipů
Podle nejnovější prognózy analytické společnosti IDC by měly celosvětové dodávky smartphonů v roce 2025 vzrůst o 1,5 %, a dostat se tak na přibližně 1,25 miliardy zařízení. Jde o pomalé tempo, ale zároveň o signál, že se trh vrací do rovnováhy po několika turbulentních letech, kdy jej ovlivňovala pandemie, nedostatek čipů i proměnlivá poptávka spotřebitelů.
Apple se žene k historickému výsledku
Největší hvězdou roku 2025 má být právě Apple. Podle IDC mu dodávky za celé 12měsíční období vzrostou o 6,1 %, tedy výrazně více než v předchozím cyklu, který počítal jen s 3,9% růstem. Očekává se, že Apple v roce 2025 překoná hranici 247 milionů dodaných iPhonů, což by byl rekord v historii společnosti. Za mimořádným výkonem stojí hlavně série iPhone 17, která dle IDC zaznamenává „fenomenální poptávku“ prakticky na všech hlavních trzích.
Nejsilnější dopad je vidět v Číně. Poptávka po iPhonu 17 zde Applu „vystřelila“ podíl přes 20 %, díky čemuž byl v říjnu i listopadu jedničkou trhu s velkým náskokem. IDC proto upravilo prognózu Applu pro čtvrtý kvartál v Číně z původního 9% růstu na 17procentní. Stejný trend hlásí IDC i z USA a západní Evropy, kde se trh v posledních letech zpomaloval. V Česku za letošní rok Apple prodal 390 tisíc telefonů (od ledna do září 2025), zatím eviduje zisk 4,3 %.
2026 přinese nepříjemné zdražení
Přestože rok 2025 je podle IDC silný, v příštích 12 měsících čeká trh opětovný pokles. Oproti původní prognóze 1,2% růstu revidovalo IDC výhled na 0,9% meziroční pokles. Důvody jsou dva:
- Posun další generace základního iPhonu – Apple přesouvá uvedení další základní řady iPhonů z podzimu 2026 na začátek roku 2027. Tento posun způsobí, že dodávky iOS zařízení v roce 2026 mohou klesnout až o 4,2 %.
- Celosvětový nedostatek paměťových čipů – IDC upozorňuje, že trh se potýká s globálním nedostatkem pamětí, tedy komponent, které jsou klíčové nejen pro vlajkové modely, ale i levnější telefony.
Tento nedostatek zvýší ceny komponent, omezí dostupnost některých modelů a nejvíce zasáhne levnější a střední třídu Androidu, kde je cenová elasticita nejvyšší. V důsledku toho se trh sice v roce 2026 zmenší, ale paradoxně vzroste průměrná prodejní cena telefonů (ASP) na 465 dolarů, což bude historické maximum.
Jen pro zajímavost, průměrná cena telefonů na trhu stabilně roste už několik let. V roce 2019 například byla 334 dolarů (necelých 7 tisíc korun bez daně), po Covidu-19 stoupla na 388 dolarů (8 tisíc korun bez daně), ještě vloni se pohybovala kolem 413 dolarů (8,5 tisíce korun bez DPH) a letos se ustálila na 434 dolarech, tedy asi 9 tisících korunách bez daně.
Nucená změna strategie
IDC upozorňuje, že dražší paměťové čipy donutí výrobce přehodnotit svoji cenovou politiku. Někteří budou muset ceny přímo zvýšit, jiní posunou nabídku směrem k dražším modelům s vyššími maržemi, aby zvýšené náklady „schovali“ do celkové ceny.
Velkou výzvou bude příští rok pro Samsung. Ten totiž dle statistiky Counterpoint Research váhá už tak dlouho, že by se mohl v blízké době nechat přeskočit Applem. Stalo by se tak poprvé od roku 2011, kdy tehdejší povedený model Samsung Galaxy S3 překonal v prodejích iPhone 4S a nastolil dlouhou a velmi úspěšnou šňůru skoro 15 let, kdy korejský Samsung vládl globálnímu trhu s mobilními telefony. To se však může změnit už na konci roku 2025, respektive se tak skoro jistě stane v příštím roce.