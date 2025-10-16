TOPlist

Samsung se drží v čele prodejů, nové iPhony 17 ale ztrátu rychle dohánějí

Jakub Karásek
Jakub Karásek 16. 10. 7:00
smartphony
  • Samsung těsně uhájil pozici největšího výrobce smartphonů
  • Na záda mu dýchá Apple a jeho populární iPhony 17
  • Za třetím Xiaomi svádí těsný souboj trojice čínských značek

Výrobci smartphonů ještě neprozradili finanční výsledky za uplynulý třetí kvartál letošního roku, analytické firmy se ale již nyní předhánějí s tabulkami a grafy, kdo mezi červencem a zářím letošního roku dodal na trh nejvíce telefonů. Své reporty již vydaly agentury IDC a CounterPoint, jejich závěry se naštěstí víceméně shodují.

Samsung lídrem třetího kvartálu, na záda mu dýchá Apple

O první příčku žebříčku největšího výrobce smartphonů se obvykle přetahují značky Samsung a Apple, a ani v uplynulém kvartále tomu nebylo jinak. Podle nejnovějších reportů trůn uhájil Samsung s tržním podílem 19 procent, který údajně na trh dodal 61,4 milionů telefonů, což je o 6,3 procent více než ve stejném období v loňském roce. Podle analýzy CounterPoint Samsungu nejvíce pomohly jednak silné prodeje levnějších telefonů řady Galaxy A, a také velký úspěch letošních ohebných telefonů, zejména nejdražšího Galaxy Z Fold 7.

Dodávky smartphonů podle CounterPoint
Dodávky smartphonů podle CounterPoint

Velmi dobře si vedl i druhý Apple, o letošní iPhony je údajně větší zájem než o ty loňské, byť v odhadu nárůstu dodávek se IDC a CounterPoint rozcházejí – první agentura odhaduje růst na 2,9 %, druhá na 9 procent. Obě se ale shodnou na tom, že Applu aktuálně patří druhé místo s tržním podílem okolo 18 procent. Podle CounterPoint Apple zaznamenal silný růst v Japonsku, Číně a západní Evropě.

Třetí příčka patří tradičně značce Xioami, jejíž tržní podíl osciluje okolo 14 procent. Čínské firmě pomohly dobré prodeje levnějších telefonů v jihovýchodní Asii, regionu MEA a v Latinské Americe.

Značka 3Q25 Dodávky 3Q25 Podíl 3Q24 Dodávky 3Q24 Podíl Meziroční změna
1. Samsung 61,4 19,00% 57,7 18,40% 6,30%
2. Apple 58,6 18,20% 57 18,10% 2,90%
3. Xiaomi 43,5 13,50% 42,8 13,60% 1,80%
4. Transsion 29,2 9,00% 25,7 8,20% 13,60%
5. vivo 28,8 8,90% 27 8,60% 6,90%
Ostatní 101,2 31,40% 104,5 33,20% -3,20%
Celkem 322,7 100% 314,6 100% 2,60%

Dodávky smartphonů podle IDC

Na čtvrtém a pátém místě se vyhřívají čínské značky – podle IDC jsou jimi Transsion a Vivo, podle CounterPoint jsou to Oppo a Vivo. U všech tří značek obě agentury odhadují tržní podíl na 9 procent, takže na těchto příčkách očekáváme v příštích kvartálech těsný souboj. Aktuálně je na koni u nás prakticky neznámá značka Transsion, která podle IDC meziročně vyrostla o 13,6 procent.



iPhone 17 v nejpodrobnější české recenzi



Podle IDC celý trh se smartphony zaznamenal růst 2,6 %, celkově mělo být v třetím čtvrtletí dodáno na trh 322,7 milionů smartphonů. CounterPoint absolutní čísla neuvádí, odhaduje však růst celého trhu na 4 procenta.

2. zdroj Zdroj článku
