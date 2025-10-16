Samsung se drží v čele prodejů, nové iPhony 17 ale ztrátu rychle dohánějí

- Samsung těsně uhájil pozici největšího výrobce smartphonů
- Na záda mu dýchá Apple a jeho populární iPhony 17
- Za třetím Xiaomi svádí těsný souboj trojice čínských značek
Výrobci smartphonů ještě neprozradili finanční výsledky za uplynulý třetí kvartál letošního roku, analytické firmy se ale již nyní předhánějí s tabulkami a grafy, kdo mezi červencem a zářím letošního roku dodal na trh nejvíce telefonů. Své reporty již vydaly agentury IDC a CounterPoint, jejich závěry se naštěstí víceméně shodují.
Samsung lídrem třetího kvartálu, na záda mu dýchá Apple
O první příčku žebříčku největšího výrobce smartphonů se obvykle přetahují značky Samsung a Apple, a ani v uplynulém kvartále tomu nebylo jinak. Podle nejnovějších reportů trůn uhájil Samsung s tržním podílem 19 procent, který údajně na trh dodal 61,4 milionů telefonů, což je o 6,3 procent více než ve stejném období v loňském roce. Podle analýzy CounterPoint Samsungu nejvíce pomohly jednak silné prodeje levnějších telefonů řady Galaxy A, a také velký úspěch letošních ohebných telefonů, zejména nejdražšího Galaxy Z Fold 7.
Velmi dobře si vedl i druhý Apple, o letošní iPhony je údajně větší zájem než o ty loňské, byť v odhadu nárůstu dodávek se IDC a CounterPoint rozcházejí – první agentura odhaduje růst na 2,9 %, druhá na 9 procent. Obě se ale shodnou na tom, že Applu aktuálně patří druhé místo s tržním podílem okolo 18 procent. Podle CounterPoint Apple zaznamenal silný růst v Japonsku, Číně a západní Evropě.
Třetí příčka patří tradičně značce Xioami, jejíž tržní podíl osciluje okolo 14 procent. Čínské firmě pomohly dobré prodeje levnějších telefonů v jihovýchodní Asii, regionu MEA a v Latinské Americe.
|Značka
|3Q25 Dodávky
|3Q25 Podíl
|3Q24 Dodávky
|3Q24 Podíl
|Meziroční změna
|1. Samsung
|61,4
|19,00%
|57,7
|18,40%
|6,30%
|2. Apple
|58,6
|18,20%
|57
|18,10%
|2,90%
|3. Xiaomi
|43,5
|13,50%
|42,8
|13,60%
|1,80%
|4. Transsion
|29,2
|9,00%
|25,7
|8,20%
|13,60%
|5. vivo
|28,8
|8,90%
|27
|8,60%
|6,90%
|Ostatní
|101,2
|31,40%
|104,5
|33,20%
|-3,20%
|Celkem
|322,7
|100%
|314,6
|100%
|2,60%
Dodávky smartphonů podle IDC
Na čtvrtém a pátém místě se vyhřívají čínské značky – podle IDC jsou jimi Transsion a Vivo, podle CounterPoint jsou to Oppo a Vivo. U všech tří značek obě agentury odhadují tržní podíl na 9 procent, takže na těchto příčkách očekáváme v příštích kvartálech těsný souboj. Aktuálně je na koni u nás prakticky neznámá značka Transsion, která podle IDC meziročně vyrostla o 13,6 procent.
Nepřehlédněte
Recenze iPhone 17: těžko budete hledat kompromisy
Podle IDC celý trh se smartphony zaznamenal růst 2,6 %, celkově mělo být v třetím čtvrtletí dodáno na trh 322,7 milionů smartphonů. CounterPoint absolutní čísla neuvádí, odhaduje však růst celého trhu na 4 procenta.