Finanční ředitel Applu Luca Maestri končí po 10 letech. Z firmy však zcela neodchází

Hovořilo se o tom už nějakou dobu, insider Mark Gurman to předpovídal několik měsíců v kuse. Finanční ředitel (CFO) ve společnosti Apple, 60letý Ital Luca Maestri, oznámil svůj konec na tomto kruciálním postu. Od ledna 2025 přepustí svou roli Kevanu Parekhovi, který doposud zastával pozici viceprezidenta pro finanční plánování a analýzu.

Luca Maestri se narodil v říjnu 1963 a do společnosti Apple nastoupil v roce 2013 na pozici viceprezident pro finance a podnikový kontrolor. Už o rok později začal pracovat jako finanční ředitel, když nahradil Petera Oppenheimera, který odešel do Goldman Sachs.

Říman měl pro práci ve společnosti Apple ideální předpoklady. Financím šéfoval již v telekomunikačním gigantovi Nokia Networks nebo u výrobce tiskáren Xerox. Ještě předtím pracoval v automobilce General Motors (GM), kde měl na starosti Čínu a Thajsko, později se však stal finančním ředitelem GM v Evropě.

Maestriho na kruciální pozici v úzkém vedení Applu nahradí Kevan Parekh. Ten pracuje v Apple již 11 let a dosud zastával pozici viceprezidenta pro finanční plánování a analýzu; podobně jako v minulosti sám Maestri. Před nástupem do Apple měl Parekh vedoucí role ve společnostech Thomson Reuters a General Motors. Má bakalářský titul z elektrotechniky z Univerzity v Michiganu a magisterský titul z Univerzity v Chicagu.

Podle interních informací však 52letý Ind nebyl první volbou, po které Tim Cook chtěl sáhnout. Tou byla zkušená finanční manažerka Saori Casey, který pracovala v Apple 13 let a byla ideální adeptkou na finanční ředitelku. Od ledna letošního roku však přešla do firmy Sonos, kde zastává právě roli CFO.

Apple oznámil rošádu ve vedení v pondělí 26. srpna, nicméně již několik měsíců o tom aktivně informoval insider Mark Gurman z agentury Bloomberg. Připomněl také to, že Maestri sice skončí v klíčové roli, ale z firmy zcela neodejde.

Apple doing anything it can to keep its top executives from retiring: Phil Schiller leaves as SVP of Marketing, becomes Apple Fellow of just the App Store. Dan Riccio leaves as SVP of Hardware, becomes VP of just Vision Pro. Now, Maestri leaves as CFO, keeps InfoTech/Real Estate.

— Mark Gurman (@markgurman) August 26, 2024