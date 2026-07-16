Flex Titanium: letošní skládačky od Samsungu dostanou nový displej bez viditelné rýhy

- Samsung týden před premiérou svých skládaček odhalil novou generaci ohebných displejů
- Díky technologii Flex Titanium nemá být viditelná rýha v místě přehybu
- Ohebné obrazovky mají být rovněž flexibilnější a odolnější
Už příští týden Samsung představí novou generaci ohebných smartphonů Galaxy Z Fold a Z Flip. Letošní premiéra bude velmi šťavnatá, neboť korejský gigant kromě řadových nástupců loňských skládaček představí zbrusu nový model Galaxy Z Fold 8 s nižším a širším ohebným displejem. Nový navíc nebude pouze tvar obrazovky, ale i její technologické řešení.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Flex Titanium: konečně displej bez viditelného přehybu
Přestože je Samsung v ohebných smartphonech průkopníkem, v některých oblastech jej předčila čínská konkurence – například skládačky od značek Oppo či Honor ukázaly, že umí být ještě tenčí a přitom propracovanější. Jednou z disciplín, ve kterých má čínská konkurence dosud náskok, je systém podpory ohebného displeje. Zatímco u telefonů Samsung je v místě přehybu jasně viditelná rýha, u čínských telefonů je tento přechod výrazně méně patrný. Letošní skládačky od korejského výrobce by ale měly mít tento nedostatek vyřešený.
Samsung týden před premiérou svých letošních skládaček představil novou technologii Flex Titanium. Korejská firma prohlašuje, že se jedná o nový standard skládacích displejů, který přináší všechno, po čem uživatelé touží – perfektní obraz a skvělé mechanické vlastnosti. Těchto vlastností se Samsungu podařilo dosáhnout díky titanu, který je pevný, odolný a pružný, aby dokázal snést opakované ohýbání.
Samsung nakonec v konstrukci ohebného displeje použil titan dvakrát – jednak ve formě fólie z titanové slitiny, a pak ještě v podpůrné titanové destičce. Folie je umístěná přímo pod OLED panelem a ve srovnání s dosud používanou polymerovou fólií nabízí až 20× vyšší mechanickou tuhost. Přitom má tloušťku pouze jedné třetiny lidského vlasu, což je zhruba 20-30 mikronů. Toto ohebné řešení podpírá perforovaná titanová deska, která má zabraňovat vzniku vzduchových mezer a zvýšit tak přilnavost a stabilní oporu vrstvám nad sebou.
Horní vrstvy ohebného displeje se zdá se být nezměněné – stále zde máme OLED displej chráněný ultratenkým sklem a ochrannou plastovou vrstvou. To ovšem znamená, že vůči poškrábání se oproti minulým generacím nic nemění – do horní vrstvy displeje udělá rýhu obyčejný nehet. Hlavním benefitem tak zůstane minimální rýha v přehybu a vysoká pevnost a pružnost.