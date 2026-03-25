Vyzkoušeli jsme Galaxy A57 a A37: Samsung vylepšoval málo, zato dost zdražil

- Samsung Galaxy A57 a A37 jsou nové přírůstky do střední třídy
- Novinek je letos pomálu, hlavně vylepšený fotoaparát u A37 a také IP68 u obou
- Cena ale stoupla o 1–1,5 tisíce korun: A57 pořídíte od 13 tisíc, A37 od 10,5 tisíce korun
Samsung se netají tím, že modely řady Galaxy A mu dělají výbornou reklamu ve světě, každoročně se totiž řadí k těm nejprodávanějším telefonům vůbec. Na to jim ale korejský výrobce nevěnuje tolik potřebnou péči, což tak trochu demonstruje i nejnovější generace Galaxy A57 a A37. Právě představené novinky zaujmou vlastně jen dílčími novinkami ve výbavě, nic převratného se nekoná, zato ale značně narostla cena oproti loňské generaci.
Designové novinky, které nejsou vidět
Design letošní generace A57 a A37 navazuje na loňské modely s šestkou ve jménu. Vyšší model je znovu hliníkový se skleněnými zády, níž položená střední třída A37 má plastový rámeček a na zádech sklo. Na první dobou si zaslouží pochvalu detailní inovace v konstrukci: hliníkové tělo Galxay A57 už nemá tak ostré hrany, takže se mnohem příjemněji drží, zároveň u obou telefonů podstatně méně vystupuje svislý modul fotoaparátu.
Zatímco Galaxy A37 má prakticky shodné rozměry s loňskou generací, model A57 výrazně zhubl a snížila se i hmotnost: v pase má 6,9 milimetru (oproti 7,4 milimetru vloni) a váží 179 gramů (versus 198 gramů vloni). Vylepšení se dočkala i odolnost, oba telefony nově disponují certifikací IP68, což je dělá plně prachuvzdorné a voděodolné i při ponoru až do 1,5metrové hloubky na 30 minut.
Oba telefony jsou potom dostupné ve čtyřech barevných provedeních, přičemž odstíny se u jednotlivých modelů trochu liší. K mání je šedá, tmavě zelená či tmavě modrá, bílá (respektive hodně jemně modrá) a fialová. Žádná by přitom neměla být exkluzivní pro e-shop Samsungu.
Displej, výkon a výbava
U displeje nenajdete žádné vylepšení, v obou případech jde o Super AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, podporou HDR10+ a 6,7″ úhlopříčkou. Zůstala i svítivost 1 200 nitů, při zobrazování HDR obsahu pak oba telefony dosahují svítivosti až 1 900 nitů. Obnovovací frekvence je dynamická a telefon ji umí dle obsahu přepínat mezi 60 a 120 Hz. Jediné poznávací znamení tak bývají výraznější rámečky u modelu A37.
Sympatické vylepšení přináší procesor. Samsung nasadil novější generaci svého středně výkonného čipu Exynos 1680 u modelu A57, levnější model A37 rovněž přešel na tovární čipset Exynos 1480. V obou případech se jedná o 4nm architekturu, nicméně nárůst výkonu oproti minulému roku by měl být citelný. Lépe vybavený model Galaxy A57 navíc adoptoval lepší systém chlazení, vlastně stejný jako najdeme u modelu Galaxy S25+.
Samozřejmě nechybí ani 5 000mAh baterie, která se oproti loňsku nezměnila, dokonce podporuje stejné nabíjení: 45 W (A57) a 25 W (A37). Dále zmíníme optickou čtečku v displeji, stereo reproduktory, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6, pochopitelně i 5G a NFC. Stále chybí bezdrátové nabíjení, což vzhledem k ceně nejvyššího modelu už hodně zamrzí.
Dobrou zprávou je, že Samsung pokračuje s garancí dlouhé softwarové podpory. Galaxy A57 i A37 startují s Androidem 16 a One UI 8.5, přičemž výrobce u nich slibuje 6 velkých aktualizací Androidu a také 6letou podporu bezpečnostních updatů, konkrétně do roku 2032. Nechybí ani mírně vylepšená AI, která stále není na úrovni vlajkových modelů. K dispozici je i Circle to Search.
Fotoaparát beze změn
Ani tentokrát nečeká na zájemce o Galaxy A žádné výrazné zlepšení v oblasti fotoaparátu; tedy jak se to vezme. Galaxy A57 má znovu 50Mpx hlavní snímač, oproti loňsku zůstal i 12Mpx širokoúhlý objektiv s úhlem 123° a 5Mpx makro. Jediné vylepšení se týká Image Signal Processor, tedy specializovaného čipu, který převádí data z fotoaparátu na výsledné fotky.
Nicméně celkem významná změna nastává u Galaxy A37, který přebírá hlavní snímač od A57. Řeč je tedy o 50Mpx fotoaparátu s velikostí pixelů 1 mikrometr a rovněž vylepšeným Image Signal Processorem. Vše ostatní zůstalo, to znamená 8Mpx širokoúhlý snímač a 2Mpx doplňkový fotoaparát pro makro. U obou modelů zůstává 12Mpx selfie kamerka umístěná v průstřelu nahoře.
Cena a dostupnost
Galaxy A57 a A37 startuje v prodeji od 1. dubna, tedy od příští středy. Od tohoto dne do 24. dubna také platí speciální zaváděcí akce, v rámci které je možné získat jednotlivé modely se slevou 5 %. Zákazníci pak za recenzi nového telefonu mohou získat zdarma náramek Galaxy Fit 3 a také speciální slevu 10 % na nákup sluchátek, konkrétně Buds 4, Buds 4 Pro nebo Buds 3 FE.
Ceny obou novinek narostly zhruba o 1 000 až 1 500 korun, což výrobce vysvětluje vyššími náklady na nákup paměťových čipů. Pro náročnější zákazníky pak přibyla zbrusu nová 512GB varianta s 12 GB RAM. Přehledně pak zde:
|6/128 GB
|8/128 GB
|8/256 GB
|12/512 GB
|V prodeji od…
|Samsung Galaxy A37
|10 499 Kč
|–
|12 699 Kč
|–
|1. dubna (sleva do 24. dubna)
|Samsung Galaxy A57
|–
|12 999 Kč
|14 499 Kč
|18 899 Kč
|1. dubna (sleva do 24. dubna)