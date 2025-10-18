TOPlist

RedMagic 11 Pro: herní bestie se serverovým chlazením a neviditelným foťákem

RedMagic 11 Pro: herní bestie se serverovým chlazením a neviditelnou selfie kamerkou
  • RedMagic 11 Pro+ je nejvýkonnější herní smartphone současnosti
  • Pohání jej Snapdragon 8 Elite Gen 5 s neskutečně robustním chladicím systémem
  • Telefon potěší velkou pamětí a obrovskou kapacitou baterie

Značka RedMagic, za kterou stojí společnosti Nubia, představila novou generaci svých herních smartphonů. Čínská firma využívá dostupnosti nového vlajkového čipsetu Snapdragon 8 Elite Gen 5, který opět posouvá hranice mobilního výkonu o značný kus kupředu. Jeho nasazení do herních smartphonů, u nichž je výkon na prvním místě, je tak zcela logické. Řada RedMagic 11 Pro ale přináší i spoustu dalších jiných vylepšení.

Herní monstrum s unikátním chladicím systémem
Velký displej bez výřezu a nevyčnívající fotoaparát
Ohromný výkon i výdrž
Cena a dostupnost

Herní monstrum s unikátním chladicím systémem

Novou rodinu smartphonů tvoří dva modely – RedMagic 11 Pro a RedMagic 11 Pro+. Ve skutečnosti se ale jedná o jeden telefon, neboť rozdíly se odehrávají pouze v oblasti baterie a nabíjení, zbytek výbavy je u obou modelů stejný.

Herní monstrum s unikátním chladicím systémem

RedMagic 11 Pro(+) svým tvarem nejvíce připomíná loňský Galaxy S24 Ultra, má totiž poměrně striktně hranaté tělo – plochý displej, ploché boky a pouze kosmetické zaoblení v rozích. Výrobce chtěl evidentně získat co největší prostor pro rozmístění vnitřních komponent, kterých herní telefon obsahuje víc než běžný smartphone.

Uvnitř telefonu je „navíc“ například duální systém kapalinového a vzduchového chlazení využívající flourovanou kapalinu, která se běžně používá v serverech. Tato kapalina pracuje v teplotním rozmezí -60 až 108 °C a je nevodivá. U transparentní varianty Pro+ je dokonce část kapalinového okruhu vidět i zvenku.

Chladící systém dále tvoří systém 4D Cooler VC s technologií Liquid Metal 3.0 – jedná se o čtyřvrstvý systém řízení teploty, který je navíc doplněn o vylepšený vodotěsný ventilátor Turbo Fan 4.0 s 24 tisíci otáčkami za minutu. Podle RedMagic je účinnost chlazení oproti minulé generaci navýšena o 50 procent.

Red Magic 11 Pro (2)

Chlazení není ale jedinou specialitou tohoto telefonu – máme zde i speciální duální haptický systém, který pracuje s okamžitou vzorkovací frekvencí 3 000 Hz. Nechybí ani postranní triggery, které reagují na dotyk ve frekvenci 520 Hz. Nelze se tak divit, že představená novinka není žádný drobeček – v pase má 8,9 mm a váží 230 gramů. Potěší ale voděodolností IPX8.

Velký displej bez výřezu a nevyčnívající fotoaparát

RedMagic 11 Pro(+) zepředu reprezentuje 6,85″ AMOLED displej obklopený tenkými rámečky (1,25 mm), díky kterým obrazovce patří 95,3 % přední strany. Zobrazovač se pyšní rozlišením 1,5K a dynamickou obnovovací frekvencí 1-144 Hz, jehož horní vrstva vyhodnocuje dotyky ve frekvenci 960 Hz. Obrazovka se pyšní přesnými barvami a špičkovým jasem až 2 000 nitů.

Velký displej bez výřezu a nevyčnívající fotoaparát

Součástí displeje je čtečka otisků prstů a 16Mpx selfie kamerka, která je zabudovaná přímo do displeje a nenarušuje jeho celistvost žádným nevzhledným výřezem. Nijak překvapivě nevyčnívá ani fotovýbava na zádech, neboť čočky jsou zarovnané s tělem. Telefon je vybaven dvěma fotoaparáty:

  • 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.88
  • 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 120° a světelností f/2.2

Red Magic 11 Pro (6)

Kamery lze využívat nejen k pořizování fotografií a videí, ale také k živému hernímu streamování.

Ohromný výkon i výdrž

Srdcem RedMagic 11 Pro(+) je čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, který navíc ještě doprovází speciální herní čip RedCore R4 umožňující upscaling grafiky vybraných her na 2K rozlišení s frekvencí 144 Hz. Společně s rychlými paměťmi LPDDR5T a UFS 4.1 Pro se jedná o aktuálně nejvýkonnější telefon současnosti – v AnTuTu nasbíral 4,35 milionů bodů. V maximální konfiguraci může mít telefon až 24 GB RAM a 1TB úložiště.

Působivá je výbava v oblasti baterie, kde jsou karty rozdány následovně:

  • RedMagic 11 Pro – kapacita akumulátoru 8 000 mAh, podpora rychlého 80W nabíjení
  • RedMagic 11 Pro+ – kapacita akumulátoru 7 500 mAh, podpora rychlého 120W nabíjení a 80W bezdrátového nabíjení

Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou RedMagic OS 11, jejíž součástí je vlastní AI asistent, MORA, nebo funkce AI Social pro generování zpráv, rozpoznávání objektů apod.

Cena a dostupnost

Smartphony RedMagic 11 Pro a 11 Pro+ budou dostupné za následující ceny

Model Barva Paměť Cena v CNY Cena v CZK
RedMagic 11 Pro černá a stříbrná 12/256 GB 4 999 CNY 17  700 korun s DPH
RedMagic 11 Pro černá a stříbrná 16/512 GB 5 699 CNY 20 200 korun s DPH
RedMagic 11 Pro+ černá 12/256 GB 5 699 CNY 20 200 korun s DPH
RedMagic 11 Pro+ průhledná černá a stříbrná 16/256 GB 6 499 CNY 23 000 korun s DPH
RedMagic 11 Pro+ průhledná stříbrná 16 GB/1 TB 6 999 CNY 24 700 korun s DPH
RedMagic 11 Pro+ průhledná stříbrná 24 GB/1 TB 7 999 CNY 28  300 korun s DPH

Oba se v Číně již prodávají, globální verze bude odhalena 7. listopadu.

Proč jsou telefony v Číně levnější než v Evropě?

Důvodů, proč jsou smartphony a další elektronika v Číně výrazně levnější než na evropském/českém trhu, je hned několik:

  • Většina telefonů se vyrábí přímo v Číně, díky čemuž jsou zde nižší náklady na logistiku a dopravu.
  • V Číně jsou také nižší daně a poplatky spojené s elektronikou. Naproti tomu v Evropě musí telefony podléhat DPH a dalším clům.
  • Čínský trh je také extrémně konkurenční – výrobci, jako je Honor, Xiaomi, Huawei, Oppo či Vivo, se snaží držet co nejnižší ceny, aby si získali své zákazníky. V Evropě se do výsledné ceny promítají také vyšší náklady na marketing a distribuci.
  • Další položkou, která telefony v Evropě prodražuje, jsou nejrůznější evropské předpisy a certifikace, například směrnice o bezpečnosti a ekologii. V Číně tyto požadavky nejsou tak přísné.
  • Některé modely prodávané v Číně nepodporují e Evropě používaná 5G pásma, případně u nich není nutné platit poplatky za využívání Google služeb.
  • V Evropě se telefony ve výrazně vyšší míře prodávají přes distributory, kteří si pochopitelně přidávají svou marži. V Číně se telefony prodávají častěji přímo přes výrobce či jejich oficiální e-shopy, což se rovněž pozitivně promítne do výsledné ceny.
  • V neposlední řadě jsou to investice do reklamy a budování značky, které jsou v Evropě výrazně vyšší než na domácím trhu. Tyto faktory dohromady způsobují, že telefony v Číně mohou být až o desítky procent levnější než v Evropě.

2. zdroj Zdroj článku
Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

