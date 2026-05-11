Tesla hasí obří průšvih Cybertrucku: některým modelům odpadávají kola

Vyrobit auto není nic jednoduchého, a to ani v případě, kdy se soustředíte výhradně na elektromobily. Občas se zkrátka může stát chyba, ať už při návrhu či při výrobě, která může někoho stát zdraví, nebo rovnou život. V takovém případě nezbývá automobilce nic jiného, než vyhlásit svolávací akci a svou chybu urychleně napravit. To se nyní nevyhnulo ani americké Tesle, který zaregistrovala závažné problémy týkající se futuristického pick-upu Cybertruck, konkrétně jeho cenově dostupnější verze s náhonem na zadní kola.
Některým Cybertruckům mohou odpadávat kola
Tesla svolává své modely Cybertruck Long Range s pohonem zadních kol kvůli vadným brzdovým kotoučům, které by mohly způsobit odpadnutí kol, jak upozornil server MotorTrend. V oznámení na webových stránkách Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) Tesla uvádí, že „otvory pro šrouby v brzdových kotoučích mohou prasknout a způsobit oddělení šroubu od náboje kola“. Stáhnutí z trhu se týká všech 173 vozů Cybertruck, které jsou vybaveny 18palcovými ocelovými koly.
Společnost uvádí, že identifikovala tři reklamace v rámci záruky, které by mohly souviset s tímto problémem, ale nemá informace o žádných nehodách, úmrtích ani zraněních souvisejících s tímto konkrétním nedostatkem. „U dotčených vozidel mohou silnější nerovnosti vozovky a projíždění zatáček namáhat otvor pro čep v brzdovém kotouči, což může vést k tvorbě trhlin,“ uvádí Tesla. „Pokud se trhliny při dalším používání a namáhání rozšiřují, může se čep kola nakonec oddělit od náboje kola.“ Tesla uvádí, že bezplatně demontuje a vymění přední a zadní brzdové kotouče, náboje a matice kol.
Svolávací akce není pro majitele Cybertrucku žádná nestandardní událost. Jedná se o dosud 11. svolávací akci modelu Cybertruck, která navazuje na problémy s plynovým pedálem, obložením, měničem, couvacími kamerami a dokonce i velikostí písma v infotainmentu. Tesla uvedla na trh model Cybertruck s pohonem zadních kol loni v dubnu, ale již o několik měsíců později jej stáhla z prodeje. V únoru letošního roku uvedla na trh ještě levnější variantu Cybertruck s pohonem všech kol a dvěma motory za 60 tisíc dolarů (cca milion a půl korun s daní), která touto svolávací akcí není dotčena.