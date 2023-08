Recenze Nubia RedMagic 8S Pro: nenápadná herní bestie

Nubia opět vyrobila špičkový herní smartphone, zabalila jej do celkem nenápadného kabátku

Má brutální výkon, špičkové parametry i slušnou výdrž na baterii, jen fotoaparát není žádné terno

Za cenu cca 18 800 Kč se jedná o zajímavou volbu pro náruživé hráče

Herní smartphony jsou poměrně specifickou kategorií pro určitý typ zákazníků. Ti chtějí především maximální možný výkon a špičkové technické parametry, pokud možno za alespoň trochu přijatelnou cenu. Jako bonus k tomu většinou dostanou neotřelý design a průměrné fotoaparáty, nicméně o těch herní telefony rozhodně nejsou. Do značné míry není výjimkou ani novinka od Nubie s názvem RedMagic 8S Pro.

Ta zájemcům nabídne všechny tradiční funkce herních telefonů, avšak jedním se přeci jen na první pohled liší. Zapomenout musíte na obvyklé ostře řezané rysy, které na celé okolí křičí, že v ruce držíte telefon speciálně určený pro hry. Přesto se ale nemusíte bát, že v davu zapadnete – Nubia RedMagi 8S Pro totiž na sebe umí upoutat pozornost i tak. Co všechno může hráčům nabídnout?

Design a zpracování

Ihned po vybalení z krabičky na vás vykoukne zařízení, které si vás buďto získá pro svůj industriální design, nebo mu nepřijdete na chuť. Nubia tentokrát vsadila na simplistický kvádr o rozměrech 164 × 76,4 × 9,5 milimetrů a hmotnosti 228 gramů, který svým vzhledem až nápadně připomíná starší Lumie. Přední stranu s minimálními okraji kolem displeje doplňuje rám z leteckého hliníku, který nejen drží telefon pohromadě, ale také pomáhá s odváděním zbytkového tepla. Záda mají příjemnou texturu broušeného hliníku, na kterém ovšem rády ulpívají otisky prstů.

Rám v sobě kromě předělů pro antény ukrývá také 3,5mm audio konektor, USB-C či šuplíček pro nanoSIM karty. Samozřejmostí jsou také stereo reproduktory na horní a spodní hraně a nechybí ani kolébka hlasitosti na levé straně a vypínací tlačítko na pravé. Na levé a pravé hraně je poté ještě perforace pro ventilátor a pravá strana rovněž hostí i kapacitní tlačítka pro hraní her a červený spouštěč herního režimu s mírnou vroubkovanou texturou. Zadní strana je téměř kompletně čistá, až na trojici vystupujících fotoaparátů. Zajímavostí je také drobný transparentní kroužek na levé horní straně, který při zapnutém ventilátoru stylově svítí.

V balení najdete všechno podstatné, na co jsme byli dříve u chytrých telefonů zvyklí. Kromě 65W adaptéru a USB-C kabelu nechybí ani plastový kryt a ochranná fólie, která je již aplikována z výroby. Pokud jde o ergonomii, žádný zázrak nečekejte. Telefon je poměrně těžký a hrany nepříjemně řežou do rukou i přes fakt, že jsou mírně zaoblené. Na druhou stranu se jedná o daň za netradiční design, který u herních telefonů jen tak nenajdete. Pokud tedy preferujete nenápadné herní zařízení, jistě Nubii RedMagic 8S Pro horší ergonomii odpustíte.

Displej a hardwarová výbava

Jako první vám bezesporu padne oko na displej, který je jedním slovem nadstandardní. Jedná se o 6,8″ AMOLED s rozlišením 1 116 × 2 480 pixelů (jemnost 400 ppi), obnovovací frekvencí 120 Hz, odezvou na dotyk 960 Hz, maximálním jasem 1 300 nitů a ochranou Corning Gorilla Glass 5. Pozorovací úhly jsou příkladné a barevné podání velmi živé, jen na přímém sluníčku by ta čitelnost mohla být o něco lepší, i když je maximální jas poměrně vysoký: pravděpodobně se jedná o jas při přehrávání HDR obsahu. Ten sice oficiálně nepodporuje, teoreticky by však se zobrazením minimálně HDR10 obsahu neměl mít problém. Kdybyste chtěli hledat selfie kameru, raději si vezměte lupu – ukrývá se pod displejem u horního okraje uprostřed a na první pohled ji najdete jen obtížně.

To hlavní se ale ukrývá uvnitř telefonu – najdeme zde osmijádrový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 vyrobený 4nm technologií, který doprovází grafika Adreno 740, 16 GB LPDDR5X RAM (s možností virtuálního rozšíření o dalších 8 GB) a 512 GB interní paměti UFS 4.0, avšak bez možnosti rozšíření o microSD karty. Pro lepší herní výkon je k dispozici ještě speciální čip Red Core R2. Z benchmarku AnTuTu si Nubia odnesla 1 323 521 bodů, což je hodnota naprosto dostačující pro všechny dostupné mobilní hry na několik let dopředu.

Hardwarové parametry Nubia RedMagic 8S Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 740 (+ vlastní herní čip Red Core 2), RAM: 12/16/24 GB (LPDDR5X), interní paměť: 256/512 GB (UFS 4.0), pam. karta:

Rozměry: 164 × 76,35 × 9,47 mm, hmotnost: 228 g, zvýšená odolnost: ne Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core, 1× 3,2 GHz Cortex-X3 + 2× 2,8 GHz Cortex-A715 + 2× 2,8 GHz Cortex-A710 + 3× 2,0 GHz Cortex-A510,Adreno 740 (+ vlastní herní čip Red Core 2),12/16/24 GB (LPDDR5X),256/512 GB (UFS 4.0),164 × 76,35 × 9,47 mm,228 g,ne Displej, konektivita a baterie 6,8", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1116 × 2480 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 6000 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 1/1.57", 1.0µm, PDAF, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 1/4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, HDR, umístění pod displejem Kompletní specifikace

Vysoký výkon pochopitelně doprovází také zvýšené generování odpadního tepla. O to se stará aktivní větráček s maximální rychlostí 20 000 RPM, kterému vypomáhá chladící systém ICE 12. Ten se sestává například z výparníkové komory, grafénu, měděné fólie nebo teplovodivé pasty 5WGel. V praxi zahřívání pochopitelně poznáte, avšak ani jednou se mi nestalo, že by telefon byl příliš teplý na držení v rukou.

Větráček je na maximální výkon slyšitelný, ale nejedná se o nic extrémně hlučného. Jeho výhodou je kromě efektního RGB podsvícení také automatický režim, který jej spouští v případě vyšší zátěže či rychlého dobíjení a po poklesu teploty se zase automaticky vypne. Zajímavostí je také možnost nastavit mu vlastní spouštěcí zvuk, který může imitovat například nastartování motoru.

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, všechny relevantní geolokační systémy, NFC, USB-C 3.1 s podporou DisplayPort, 3,5mm audio konektor, dvojice dotykových tlačítek pro hry s odezvou 520 Hz, podpora sítí 5. generace, stereo reproduktory s podporou DTS:X, které jsou dostatečně hlasité a kvalitní, či čtečka otisků prstů ukrytá v displeji, která je rychlá, avšak mohla by být přeci jen o něco málo spolehlivější. Z pochopitelných důvodů chybí jakákoli odolnost proti vodě a prachu, jejíž implementace by kvůli aktivnímu větráku byla velmi obtížná.

Baterie a výdrž

Baterie Nubie RedMagic 8S Pro dostala slušných 6 000 mAh a podporu rychlého 65W nabíjení. Díky tomu, že je rozdělena na dva články po 3 000 mAh každý, je možné ji poměrně rychle dobít, aniž by při tom vznikalo zbytečně mnoho odpadního tepla. Rychlému dobíjení napomáhá také technologie Qualcomm Quick Charge 5, díky které lze telefon z 0 na 100 procent dobít za méně než 40 minut, což je velmi příjemná hodnota. Samozřejmostí je také režim přímého napájení, kdy můžete telefonu dodávat energii přímo ze zásuvky, čímž především při delším hraní šetříte baterii. Co bych rád viděl, je bezdrátové nabíjení, bohužel si ale musíme nechat zajít chuť.

Naměřená rychlost nabíjení 65W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 6 minut 13 minut 29 minut 37 minut

Pokud jde o výdrž na jedno nabití, ta je příkladná. Samozřejmě pokud zapnete všechny funkce na maximum a spustíte náročnou hru typu Fortnite, budete výdrž počítat v hodinách. Jestli se ovšem uskromníte, není problém se dostat až ke dvěma dnům výdrže, což je solidní hodnota. Při kombinovaném používání, kdy máte zapnuté veškeré funkce, ale hraním netrávíte tolik času, je jednodenní výdrž v případě Nubie RedMagic 8S Pro standardem.

Operační systém

Příjemným překvapením v případě operačního systému je přítomnost Androidu 13 s nadstavbou Redmagic OS 8. Ta není tolik agresivní a zároveň si ji můžete velmi dopodrobna přizpůsobit. Chválím také malé množství předinstalovaných aplikací třetích stran. V rámci nadstavby můžete změnit motiv, tapetu, obrazovku zamčení, ikony, písmo, barvy a tvary, Always-on displej, či styl animací odemknutí s pomocí otisku prstu. Přizpůsobit lze také LED v okolí ventilátoru, které prosvítají na pravou hranu, a na zadní průhledný kroužek vedle fotoaparátů. Diody vás mohou upozornit na celou řadu notifikací, záleží tedy jen na vás, jak si je nastavíte.

Prostředí má ale také několik bolístek, ze kterých jsou některé pro Nubii již tradicí. Řeč je samozřejmě o lokalizaci, která je v případě standardních systémových nabídek v pořádku, ale jakmile zabrousíte někam hlouběji, už si musíte poradit s angličtinou. Drobnou výtku mám také ke stabilitě prostředí – nejednou jsem narazil na pády aplikací a také na drobné záseky, za kterými rozhodně nestojí nedostatek výkonu.

Mobilní hraní

Zmínka o hraní pochopitelně nemůže v recenzi herního smartphonu chybět. Pro tento typ činnosti zde existuje speciální režim aktivovaný červeným posuvníkem, který vás vezme do speciálního prostředí, vypne příchozí notifikace (pakliže si to nastavíte) a zapne ventilátor. Vám už jen stačí si zvolit oblíbenou hru a pustit se do hraní. Kromě mobilních her můžete se službou propojit také streamovací platformy od Xboxu, Steamu, PlayStationu či Epic Games a hrát i plnohodnotné tituly, avšak neobejdete se bez herní periferie, jako je například myš a klávesnice. Telefon můžete také propojit s externím monitorem, a to jak drátově, tak i bezdrátově.

Co potěší, je celá řada pluginů, které vám hraní usnadní. Může se jednat například o virtuální zaměřovač, grafické zobrazení oblasti maximálního dosahu plošného efektu, lepší vibrace, dodatečná data, stopky nebo speciální Diablo režim, který využije maximální potenciál telefonu při této hře. Lehce obskurní je poté anime postavička Mora, kterou můžete různě oblékat a starat se o ni, což je ve své podstatě taková obdoba Tamagochi. Možnosti přizpůsobení herního režimu jsou opravdu široké a nastavit si můžete i poměrně sofistikované detaily.

Samotné hraní poté probíhalo naprosto bez problémů, ať už jsem zvolil méně náročné hry jako Asphalt 9, nebo obtížnější tituly typu Fortnite. Ve všech případech běžely hry příkladně a telefon se ani výrazně nezahříval, byť delší herní seance mu dala pořádně zabrat. To se ale vzhledem k dostupnému výkonu dá pochopit a odpustit.

Fotoaparát a záznam videa

Fotoaparáty má Nubia tři na zadní straně a jeden klasicky na přední. Ačkoli jsou jejich parametry poměrně ucházející, je potřeba brát v potaz fakt, že herní telefony odstavily focení až na druhou kolej a jedná se spíše o „doplňkovou“ funkci, než stěžejní prvek výbavy. Pokud chcete telefon, který bude perfektně fotit za všech okolností, musíte holt sáhnout po jiných modelech. Pokud jde o výbavu, může se RedMagic 8S Pro pochlubit touto sestavou:

Hlavní 50Mpx Samsung Samsung GN5 typu ISOCELL o velikosti 1/1,57″ s clonou f/1.9, velikostí pixelů 1 µm a PDAF

Širokoúhlý 8Mpx snímač s clonou f/2.2 a velikostí pixelů 1,12 µm

Makro s rozlišením 2 Mpx a clonou f/2.4

Poddisplejová selfie s rozlišením 16 Mpx a clonou f/2.0

Za dobrých světelných podmínek nemám s fotografiemi z hlavního fotoaparátu žádný zásadní problém. Snímky jsou poměrně ostré, plné detailů, mají dobrý dynamický rozsah, barevně jsou mírně saturovanější a vyvážení bílé je v pořádku. V interiérech a za mírně složitějších světelných podmínek už dochází ke splývání detailů a mírnému nástupu šumu, přesto se jedná o velmi solidní výsledky. Širokáč je na tom o něco hůře, především pokud jde o množství detailů, ostrost a sytost barev, přesto je bez větších výtek použitelný.

Za zhoršených světelných podmínek už dostanete k dispozici pouze hlavní fotoaparát a telefon se ani nesnaží předstírat, že je zde ještě širokoúhlý objektiv. Vzhledem k výsledkům je to jednoznačně dobře. Hlavní snímač totiž v noci hodně zápasí s vyvážením bílé, nezvládá více světelných zdrojů, protisvětlo je jeho nepřítel a o množství šumu a silné ztrátě detailů raději ani nemluvím. Pokud najdete scénu, která je velmi dobře osvětlená, dostanete jakž takž použitelný snímek. Jakmile ale máte pouze jeden světelný zdroj, fotoaparát ve spojení s poměrně agresivním algoritmem vám vyhodí pouze podprůměrný snímek.

Třetí do party je také obligátní makro objektiv, který stále výrobci používají i přes to, že jeho výsledky nejsou zrovna vhodné k prezentaci. Výsledný snímek se nikterak neliší od všech ostatních 2Mpx makro snímačů a za dobrých světelných podmínek doporučuji spíše sáhnout po hlavním fotoaparátu.

Obdobně jsem byl zklamán také ze selfie kamery na přední straně, která vám poskytne pouze podprůměrné výsledky a možnost softwarového „zkrášlení“ tomu nikterak nepomůže.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Výkonný čipset pochopitelně znamená také možnost natáčet až v rozlišení 8K při 24 snímcích za sekundu, případně ve 4K při 60 fps. Ačkoli je varianta velmi vysokého rozlišení lákavá, paradoxně poskytuje nižší kvalitu než 4K snímání, které rozhodně doporučuji používat častěji, i z praktických důvodů – 8K obsah si nativně jen tak někde nepřehrajete, navíc jsou soubory výrazně větší.

Za dobrých světelných podmínek je 8K poměrně použitelné, avšak nižší snímková frekvence oku příliš nelahodí. Přesto telefon netrpí na agresivní přeostřování, poměrně dobře si poradí se změnou scény a barevné podání je mírně saturované, přesto stále příjemné na pohled. Zamrzí jen absence stabilizace, která je citelně znát. Za horších světelných podmínek dělá telefonu problém protisvětlo a fotoaparát mnohem více zmatkuje při pokusech o správné vyvážení bílé.

Nahrávání do 4K je vhodnější především díky snímkové frekvenci 60 fps, která alespoň částečně kompenzuje absenci optické stabilizace obrazu. Záznamy jsou po všech stránkách plynulejší, což hraje zásadní rozdíl především při horších světelných podmínkách. Ani vyšší počet snímků ale nezachrání značné množství šumu a problémy s vyvážením bílé. Co se týče zvuku, ten je pouze průměrný a stejně jako řadu jiných telefonů jej trápí až přílišná citlivost.

Závěrečné hodnocení

Nubia RedMagic 8S Pro je další z řady herních smartphonů čínské značky. Opět zde máme špičkové parametry, nekompromisní výkon, slušnou výdrž na baterii i prvotřídní herní funkce, tentokrát zabalené do poměrně nenápadného designu, který nekřičí na celé kolo, že se jedná o herní telefon. Že fotoaparáty za moc nestojí, prostředí není plně lokalizované a plný výkon nevyužije prakticky žádná mobilní hra, jsou už jen drobné přešlapy, na které jsme si v případě Nubie již zvykli.

Co je horší, je fakt, že Nubia RedMagic 8S Pro je tak trochu nudný telefon. Kromě obligátních vylepšení se totiž jedná o vcelku nezajímavý kus hardwaru, který bude mít problém někoho oslovit. Pokud jde o herní specializaci, mnohem dále je v tomto ohledu například Asus, který se nebojí jít do herního segmentu opravdu naplno – Nubia naproti tomu drží svůj standard, který ale v mnoha ohledech na konkurenci ztrácí.

Čím ale má Nubia RedMagic 8S Pro nad konkurencí stále výhodu, je cena. Ta je stanovena na 780 eur (cca 18 800 Kč s DPH), což je poměrně přijatelná částka. K dispozici jsou pro zájemce tři různé varianty – černá s 8 GB RAM/256 GB interní paměti o 130 eur levnější (v prodeji za cca 15 600 Kč), testovaná stříbrná s 12 GB RAM a 512 GB interní paměti a varianta s průhlednými zády, která je nejvíce atraktivní a také o 20 eur dražší (v prodeji za cca 19 200 Kč). Jestli telefon doporučit, či nikoli, je těžká otázka. Pakliže hledáte nenápadný herní smartphone za rozumnou cenu, nemáte nad čím váhat, avšak pokud chcete to nejlepší na trhu, budete se muset poohlédnout někde jinde.

Nubia RedMagic 8S Pro 8.8 Design a zpracování 9.1/10

















Výkon a optimalizace 9.7/10

















Hardwarová výbava 9.9/10

















Kvalita fotografií a videa 6.5/10

















Výdrž baterie 9.0/10

















Klady nekompromisní výkon

špičkový displej

dobrá výdrž na baterii a rychlé nabíjení

povedené herní funkce

aktivní ventilátor s LED podsvícením

nenápadný a elegantní design

příznivá cena Zápory podprůměrná kvalita fotografií a videa

absence bezdrátového nabíjení

žádná odolnost proti vodě a prachu

neúplná lokalizace prostředí Koupit Nubia RedMagic 8S Pro