Vivo X100 Pro jako herní telefon: výkonu má více než jeho konkurenti

Superphone Vivo X100 Pro je naprosto ideální kandidát na herní telefon

Má velmi vysoký výkon, v některých ohledech i lepší než mobily se Snapdragonem

K tomu nabízí i praktické funkce a vychytávky pro náruživé hráče

Vivo X100 Pro se už v našem testu osvědčil jako výborný fotomobil a prokázal kvalitu i co do displeje, výdrže nebo velmi rychlého nabíjení. Ale jak je na tom výkon? Vivo má rozhodně ideální podmínky pro to stát se nejlepším herním telefonem ve své cenové kategorii.

Extrémně výkonné Dimensity 9300

Hlavní výkonnou jednotkou pod kapotou Viva X100 Pro je čipová sada MediaTek Dimensity 9300. Tento kus křemíku zajišťuje skutečně vysoký výkon při hraní prakticky všech dnes dostupných androidových her. Koneckonců si to ukážeme už za chvíli.

Něco k samotnému čipsetu. Vyrábí jej TSMC 4nm architekturou, hlavní výpočty zajišťuje 8jádrový procesor. Nejsvižnější jádro Cortex X4 je taktováno na 3,25 GHz, doplňují ho 3 stejná jádra taktovaná na nižší frekvenci a navrch 4 úsporná jádra Cortex A720. O grafické operace se stará čip Immortalis G720 MC12.

Hardwarové parametry Vivo X100 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 13, čipset: MediaTek Dimensity 9300, octa-core, 4× 3,25 GHz Cortex-X4 + 4× 2,0 GHz Cortex-A720, GPU: Arm Immortalis-G720, RAM: 16 GB, interní paměť: 512 GB, pam. karta:

Rozměry: 164,05 × 75,28 × 8,91 mm, hmotnost: 221 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,78", OLED, rozlišení: Full HD+, 1260 × 2800 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 5400 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, Sony IMX 989, f/1.75, 23mm, 1/0.98", Dual Pixel PDAF, laserový AF, OIS, druhý: 50 Mpx, OmniVisioin OV64B, f/2.5, 100mm, 1/2", 4,3× optický zoom, OIS, třetí: 50 Mpx, Samsung JN1, širokoúhlý, f/2.0, 15mm, 119˚, 1/2.76", AF, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.45, 24mm, 1/2.8", 0.8µm, 4K video, HDR Cena: 26 990 Kč Kompletní specifikace

Přestože grafický čip je mírně slabší než konkurenční Adreno 750, výpočetní výkon v případě Dimensity 9300 je opravdu vysoký a při zátěži se dokáže vybičovat k o dost lepším výsledkům než třeba Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu.

Ten má sice o něco výkonnější hlavní jádro Cortex X4, nicméně pro úspornější operace sází na o dost slabší jádra Cortex A520. Když se pak jádra obou čipsetů spojí pro maximální výkon ve hrách, vychází z toho Dimensity lépe.

AnTuTu Benchmark a 3DMark

Masivní výpočetní i grafický výkon demonstruje telefon i v oblíbených benchmarcích. Například v AnTuTu v10 získal přes 2 miliony bodů, konkrétně 2 095 644 bodů. Grafický výkon byl pak oceněn na 890 935 bodů.

Jen pro srovnání, ve stejném benchmarku nasbíral největší konkurent – OnePlus 12 se zmíněným čipsetem Snapdragon 8 Gen 3 – 1,8 milionu bodů a grafický výkon byl ohodnocen na 815 830 bodů.

Jak si Vivo vedlo v 3DMarku? Provedli jsme několik měření samostatně, především v testech 3D Mark Wild Life Extreme a Solar Bay (benchmark specializující se na ray tracing). U obou benchmarků jsme pak provedli i stress test, který vypočítá nejlepší výsledky v mnohokrát opakovaném měření.

Jak se na telefonu hraje?

Smartphone Vivo má tenkou konstrukci, takže se celkem dobře drží a z rukou neklouže. Troufám si ale říct, že vloni u modelu X90 Pro, když platila za trend koženková záda, byla ergonomie očima hráče ještě o chloupek lepší.

Operační systém Funtouch OS, kterým Vivo překrývá Android 14, nabízí vlastní herní režim s vychytávkami pro nadšené pařany. Nastavení si rozhodně doporučuji projít, než se pustíte do pořádného hraní. Můžete totiž zapnout vylepšování obrazu ve hrách, regulovat kvalitu zvuku či interpolaci snímků. Konzolistům bude znít povědomě možnost upřednostnit výkon (vyšší snímková frekvence), anebo kvalitu (vyšší rozlišení).

Ultra herní režim, jak těmto vychytávkám Vivo přezdívá, podporuje též vlastní rozhraní ve hrách, jakýsi výsuvný panel. Ten ukazuje dobu hraní, vytíženost CPU a GPU a také zbývající procenta baterie. Přes tento panel můžete také zapnout výkonnostní boost, úsporný režim nebo udržovat vyvážený výkon. Samozřejmostí je spuštění aplikací v okně, což uměl již loňský model X90 Pro.

V praktickém testu jsme se zaměřili na trojici graficky náročných titulů: Genshin Impact, Fortnite a závodní hit Asphalt 9. Ve všech třech případech jde o nejlépe vypadající hry na platformě Android. Všechny tituly jsme testovali s pokud možno nejvyšším grafickým nastavením a vždy s režimem výkonu Boost, tedy tím nejlepším.

Genshin Impact je rozhodně to nejkrásnější RPG na mobilní platformy. Hra má prakticky konzolovou grafiku, k mobilu můžete připojit i ovladač z PlayStationu a hrát tedy jako na handheldu. Navíc podporuje nativní frekvenci 60 snímků za sekundu. Rozsáhlý svět Teyvat budete moci objevovat určitě minimálně 2 hodiny v kuse, teplota zařízení se nepřehoupne přes 40 °C, což je ještě stále v normě.

Velmi podobný, tedy velice příjemný, herní zážitek nabízí i Fortnite. Také ten podporuje 60snímkovou frekvenci, při maximálním grafickém nastavení hra kolísala mezi 55–63 fps. I zde byla teplota naprosto v normě, maximálně 39–40 °C.

Asphalt 9, jakožto snad nejoblíbenější arkádová závodní hra na mobily, vypadá opravdu parádně, přitom telefon nijak moc výkonnostně neždímá. Hra běží stabilně 50–60 fps, a telefon dokonce topí méně, hovoříme o teplotě zhruba 35–37 °C.