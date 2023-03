WhatsApp dostane novinku, která zatočí s podvodnými čísly

WhatsApp brzy nabídne novinku, díky které budete moci blokovat hovory z cizích čísel

Funkce se objevila v testovací beta verzi aplikace WhatsApp pro Android

V nejnovější beta verzi aplikace WhatsApp pro operační systém Android se objevila zajímavá funkce, díky které by se uživatelé konečně mohli zbavit hovorů z čísel, která nemáte uložena ve svém telefonním seznamu. Této praktiky často zneužívají nejen podvodníci na inzertních serverech, ale také řada lidí z velkých whatsappových skupin, kde jsou čísla všech lidí vzájemně viditelná.

Nová funkce, která se jmenuje Ztišení neznámých čísel, po aktivaci dělá přesně to, co byste očekávali. Pokud vám bude přes WhatsApp volat někdo, koho nemáte v kontaktech, hovor se odmítne, ale do historie hovorů se tato aktivita uloží, abyste měli kontrolu nad tím, jaká čísla vám volala.

Je škoda, že autoři WhatsAppu zatím nepracují na podobné funkci i pro klasické textové zprávy. Velké množství podvodníků na inzertních serverech rádo využívá právě tento typ komunikace, proti kterému se zatím nejde bránit jinak, než že si číslo po doručení první zprávy ručně zablokujete.

Tvůrci WhatsAppu neprozradili, kdy se integrace této funkce dočkáme v ostré verzi, ale po zkušenostech s implementací předchozích novinek by to nemělo trvat déle, než několik týdnů. Později by funkce měla být dostupná také pro iPhony.