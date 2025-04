WhatsApp testuje zajímavou novinku, má zvýšit ochranu vašeho soukromí

Nová funkce na WhatsAppu zabrání druhým v exportu vašich chatů a médií

Novinka navíc funguje i ve skupinových chatech

WhatsApp tím reaguje na dlouhodobou poptávku po lepší ochraně soukromí

Kolikrát jste si s někým psali něco citlivého a v hlavě vám běžela myšlenka: „Doufám, že si to nikam neukládá?” Přesně tenhle pocit nejistoty teď chce WhatsApp vymazat z vaši hlavy. V betaverzích aplikace se objevila funkce, která umožní zablokovat export vašich zpráv a mediálních souborů. A není to jen tak nějaký kosmetický doplněk, tohle je reálný krok směrem k lepšímu soukromí.

Co to vlastně znamená v praxi?

Pokud si s někým píšete a zapnete v nastavení konverzace „Advanced Chat Privacy“ (pokročilou ochranu soukromí), druhá strana si už nebude moci vaše zprávy exportovat. Jinými slovy: nikdo si už jen tak nestáhne kompletní historii vaši komunikace a neuloží si ji do počítače, ani ji nepošle dál. A co fotky a videa? I ty půjdou zablokovat před automatickým ukládáním do galerie.

WhatsApp news of the week: Android update for advanced chat privacy is in development! This weekly summary can help you catch up on our 7 stories about WhatsApp beta for Android, iOS, and Desktop!https://t.co/cxQarXO7fN pic.twitter.com/UItnuYDdLX — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 5, 2025

Tuhle funkci můžete využít i ve skupinových konverzacích. A pokud ji aktivujete, WhatsApp o tom všechny členy skupiny informuje. Jasné, transparentní a žádné tajnosti.

Uživatelé už léta volají po lepší ochraně osobních dat. A WhatsApp se konečně rozhýbal. Tato funkce navazuje na mizející zprávy nebo možnost zamknout chat otiskem prstu. Jde vidět, že si vývojáři konečně uvědomují, jak moc pro uživatele znamená bezpečná komunikace.

Je fér říct, že ani tohle opatření však není dokonalé. Pořád si někdo může udělat screenshot, nebo si zprávy opsat. Ale už samotný fakt, že aplikace neumožní jejich snadný export, posouvá laťku bezpečnosti o kus výš. A v dnešním světě, kde se dá zneužít skoro cokoli, je i tenhle krok důležitý.

📝 WhatsApp beta for iOS 25.10.10.70: what's new? WhatsApp is working on an advanced chat privacy feature to limit message sharing, and it will be available in a future update!https://t.co/WeoPglqZfR pic.twitter.com/4sVzeHrpV7 — WABetaInfo (@WABetaInfo) April 6, 2025

Meta AI asistent? Ten půjde stranou

Pokud používáte ve WhatsAppu asistenta Meta AI (např. pro generování textů či obrázků), při aktivaci této nové ochrany soukromí bude automaticky vypnutý. Je to logické, kam by to vedlo, kdyby do takto chráněného chatu mohl nahlížet nějaký automat?

Zatím je tato novinka ve fázi testování a dostupná jen pro některé beta uživatele na Androidu i iOS. WhatsApp ale většinou nové funkce uvolňuje relativně rychle, pokud fungují dobře. Takže s trochou štěstí bychom se této novinky mohli dočkat už během několika měsíců.

Autor článku David Dohnal Fanoušek technologií a fotbalu, který ve volném čase rád chodí aktivně cvičit. Mým idolem je Dwayne Johnson.