O2 vytáčí podvodníky, aby nevytáčeli vás. Přichází unikátní AI babička Alenka

- O2 představilo vlastní AI babičku proti podvodným navolávačům
- Ta má zdržovat šmejdy na telefonu, aby se v tu stejnou chvíli nedovolali vám
- Jde o první podobnou kampaň v Česku, už v listopadu s něčím podobným přišlo britské O2
Možná si ještě vzpomenete na marketingovou kampaň britské pobočky operátora O2, který vloni v listopadu představil virtuální důchodkyni Daisy (též uváděno jako dAIsy). Stála za ní agentura VCCP, tu si nyní přizvalo ke spolupráci i české O2 a nápad na „AI babičku“ společně zrecyklovali do podoby české Alenky, která bude zaměstnávat kyberpodvodníky, aby neměli čas telefonovat s vámi.
AI babička Alenka
Před agenturou VCCP stál složitý úkol. Základy sice položili už v listopadu u projektu dAIsy, ale česká mutace představovala spoustu překážek. Nejprve design – britská Daisy sice vypadá trochu i jako česká důchodkyně, ale pro lepší uvěřitelnost a působivost v marketingových materiálech autoři najali skutečnou seniorku z Prahy, podle které následně v Midjourney vygenerovali ucelenou podobu Alenky.
Hlas AI důchodkyni propůjčila herečka Miluše Hradská. Podle nahrávky hlasu byl následně v Eleven Labs vytvořen ucelený balíček hlášek, typického důchodcovského slovníku, včetně změn intonace na základě kontextu či typických pauz mezi větami. Následně se přešlo k tvrdé práci s jazykovým modelem GPT-4o, na kterém Alenka běží. Prompt na obsluhu AI babičky obsahuje informace o celém jejím životě: nebožtík manžel Norbert, její životní zkušenosti, údaje o příbuzných a podobně.
Jak O2 babička funguje?
Smysl tohoto nástroje je vlastně jednoduchý. Na předem nastrčené telefonní číslo se dovolají typičtí navolávači, tedy podvodníci, kteří (nejen) seniorům přes telefon nabízí vše od investic do kryptoměn, zhodnocení úspor, až po prodej hrnců nebo libovolné elektroniky. Zatímco si budou povídat s jazykovým modelem převlečeným za babičku, nebudou mít čas volat vám nebo vašim rodičům či prarodičům.
Technické pozadí Alenky je přitom neméně zajímavé. Jakmile podvodník zavolá na jednu z mutací Alenčina telefonního čísla, jeho hlas je pomocí nástroje Nova 2.5 od Deepgram převeden na text, jazykový model GPT-4o vygeneruje Alenčinu odpověď, Eleven Labs převede odpověď na hlas a pošle ji zpět „do sluchátka“. Celé to trvá při nejhorším 1,5 sekundy.
Ač se to může zdá jako snadno odhalitelná záležitost, opak je pravdou. Během června O2 spolu s VCCP umisťovalo telefonní číslo na Alenku na pochybná fóra, případně na dark webové stránky, aby se jevilo jako běžně uniklý kontakt. Ze skutečných nahrávek, které se během tohoto období podařilo získat, běhá mráz po zádech, nikdo ze šmejdů, kteří se na AI udičku chytili, však neodhalil, že seniorka na druhé straně neexistuje a žije pouze ve virtuálním světě umělé inteligence.
Víc než jen marketingová kampaň
Projekt tak minimálně v testovacím provozu splnil svá očekávání. Dlužno podotknout, že pokud se podvodník Alence dovolá, ta má za úkol hovor s ním protahovat, dokud to půjde, přičemž po 10 minutách se hovor přeruší; jako kdyby důchodkyni vypadl signál. „Našli se ale i tací, které to neodradilo a číslo vytočili i podruhé, potřetí,“ potvrdil Martin Mikyška z agentury VCCP.
Na AI babičku je navázána i webová stránka kybersmejdi.cz, která představuje Alenku a její účel, ale rovnou nabízí i možnost nahlásit podvodný hovor pomocí jednoduchého formuláře. Zároveň funguje i globální linka 7726, na kterou můžete přeposlat podvodné číslo nebo klidně nahlásit podezřelou SMS.
Během září a října plánuje O2 seznámit veřejnost se svou kampaní. Toho, že kvůli publicitě se o projektu dozví i podvodníci, se operátor nebojí. Slovy Martina Mikyšky, jednoho z autorů projektu, není problém s odstupem času vytvořit i AI dědečka nebo mnoho dalších mutací samotné Alenky. Operátor nám též potvrdil, že nasbíraná data a záznamy hovorů s podvodníky předává Policii ČR, blíže tuto spolupráci ale komentovat nechtěl.