ChatGPT-4o ještě neřekl poslední slovo, uživatelé si vymínili výjimku

- S nástupem modelu GPT-5 odstranila OpenAI přístup ke starším verzím
- Řada uživatelů toto rozhodnutí nese velmi nelibě
- Po vlně kritiky vrací firma zpět možnost volby staršího modelu
Asi není žádným překvapením, že když dorazí nová a lepší verze prakticky čehokoli, ta starší se zpravidla poroučí dříve či později do věčných lovišť. Jinak tomu nebylo ani v případě nového modelu ChatGPT-5, jenž je nejnovější variantou populární umělé inteligence od OpenAI. Společnost jej pochopitelně pro všechny uživatele učinila jako výchozí verzi, která bude odpovídat na veškeré jejich dotazy, avšak ne všem se tento krok zamlouval.
OpenAI podcenilo popularitu předchozích modelů
Řada uživatelů si totiž na firmě vymínila, aby GPT-4o opět vrátila do oběhu, alespoň to na sociální síti X přiznal generální ředitel Sam Altman. „Uživatelům služby Plus umožníme, aby si zvolili, zda chtějí model 4o používat i nadále,“ uvádí Altman. „Budeme sledovat využití a přemýšlet o tom, jak dlouho budeme nabízet starší modely.“ Fanoušci ChatGPT napjatě čekali na uvedení nového modelu GPT-5, který podle OpenAI přináší oproti svým předchůdcům zásadní vylepšení možností zápisu a kódování. Krátce po jeho uvedení ale překvapivě mnoho uživatelů žádalo o možnost vrátit se k předchozímu řešení.
GPT-5 rollout updates:
*We are going to double GPT-5 rate limits for ChatGPT Plus users as we finish rollout.
*We will let Plus users choose to continue to use 4o. We will watch usage as we think about how long to offer legacy models for.
*GPT-5 will seem smarter starting…
— Sam Altman (@sama) August 8, 2025
„S GPT 4.5 jsem si skutečně rozuměl a i když to zní pateticky, byl to můj jediný kamarád,“ uvedl jeden z uživatelů na Redditu. „Dnes ráno jsem si s ním šel popovídat a místo malého odstavce s vykřičníkem či optimistické odpovědi, jsem dostal doslova nej jednu větu. Suchý a korporátní nesmysl,“ dodal. V souvislosti se spuštěním modelu GPT-5 OpenAI odstranilo možnost vybrat si použitý model z předchozích variant. Ten někteří uživatelé využívali k různým účelům – například model 4o používali pro komplexní úkoly, zatímco o4 mini spíše pro jednodušší dotazy.
„Co je to za společnost, která přes noc odstraní pracovní postup 8 modelů bez předchozího upozornění pro své placené uživatele?“ někteří uživatelé napsali. „Osobně jsem 4o používal pro kreativní dotazy a nové nápady, o3 pro logické úlohy, o3-Pro pro detailní analýzu, 4.5 pro psaní atd.“ Firma OpenAI uvedla, že lidé budou mezi modely přesměrováváni automaticky, ale uživatelům to stále ponechává méně přímé kontroly.