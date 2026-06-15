Bojíte se o svůj nový notebook? S Asus Perfektní zárukou můžete klidně spát

- Bojíte se náhodného polití nového notebooku či nečekaného poškození? Asus vám kryje záda
- Asus Perfektní záruka vás chrání před celou plejádou možných nebezpečí
- Tu navíc při registraci nového zařízení do 90 dní získáte zcela zdarma
Tento scénář je bez nadsázky velká noční můra nejednoho novopečeného majitele notebooku – za své těžce naspořené peníze si konečně koupíte nový stroj, který by vám měl sloužit minimálně několik let, ale sotva si jej přinesete domů a vybalíte jej z krabice, stane se nehoda. Ať už jde o polití vodou, nešikovný pád nebo velmi oblíbené „samoseto“, rázem místo radosti máte tak akorát starosti. Tchajwanský gigant Asus na to naštěstí myslí a pro nové zákazníky nabízí zajímavou službu s názvem Asus Perfektní záruka.
Záruka, která vás nic nestojí
Asus Perfektní záruka poskytuje dodatečnou ochranu vašeho zařízení značky Asus při nehodách. Bez jakýchkoli dalších poplatků získáte jistotu nad rámec standardní záruky. Vaše zařízení je skrze tuto záruku chráněno před pády, politím i náhodným poškozením. Perfektní záruka vás konkrétně chrání před náhodnými pády, elektrickým přepětím, prasklinami nebo poškozením obrazovky, proti náhodnému poškození zahrnuje i škody způsobené kapalinou. Nutno podotknout, že záruka se nevztahuje na krádež, ztrátu, přírodní katastrofy nebo úmyslné poškození.
Asus navíc díky své síti servisních center poskytuje rychlou a profesionální opravu, v rámci které si můžete nechat bez obav opravit vše, od zlomených pantů až po prasklé kryty. Rychlé vyřízení a odborná podpora zajišťují minimální prostoje, abyste mohli pokračovat v práci. Program Asus Perfektní záruka se vztahuje pouze na zcela nové produkty značky Asus prodávané v České republice u vybraných autorizovaných prodejců společnosti Asus.
Získat tuto speciální záruku snadno, rychle a bez dodatečných nákladů je velmi jednoduché. Nejprve je potřeba mít na paměti, že abyste měli nárok na Asus Perfektní záruku, musíte své produkty Asus zaregistrovat do 90 dnů od zakoupení. Platnost Asus Perfektní záruky začíná dnem nákupu notebooku a trvá 1 rok, přičemž na každý produkt se vztahuje pouze jednou. Prvním krokem k Asus Perfektní záruce je registrace jako člen Asus. Následně zaregistrujte svůj produkt do 90 dnů od nákupu… a to je vše – nyní už můžete mít klid na duši. A co vás to bude stát? Vůbec nic! Asus Perfektní záruku v hodnotě až 1290 korun můžete mít zcela zdarma.
Díky mezinárodní záruce na notebooky, kterou lze uplatnit ve více než 80 zemích a ve více než 200 servisních středisek, máte jistotu, že vaše notebooky jsou chráněny, ať cestujete kamkoli. Získat podporu v případě potřeby je navíc snadné – kdykoli budete potřebovat podporu, pomocí integrované aplikace MyASUS a chatbota, který je vždy online, všechny problémy hravě vyřešíte. Registrace do programu Asus Members, v rámci kterého můžete uplatnit Asus Perfektní záruku, má ale i další benefity.
Nejen Perfektní záruka od Asusu
Registrací do programu Asus Members získáte přístup k výhodám, které mají za cíl zpříjemnit každodenní používání vašich zařízení. Díky jedinému účtu můžete spravovat záruky všech svých produktů, sledovat stav objednávek a získat rychlou technickou podporu. Také vám s účtem odpadá složité hledání ovladačů nebo manuálů – vše najdete přehledně na jednom portálu. S účtem Asus navíc dosáhnete také na exkluzivní nabídky, které jinde nenajdete.
V rámci aplikace MyAsus můžete snadno aktualizovat ovladače, diagnostikovat systém nebo optimalizovat výkon vašeho počítače, což je v praxi velmi užitečné. Technicky méně zdatné potěší také možnost kontaktovat technickou podporu, která vám pomůže s jakýmikoli problémy s vaším počítačem, takže už nebudete muset pracně a složitě hledat řešení problémů na Googlu či na různých fórech. Více o záruce Asus Perfektní záruka se dozvíte přímo na stránkách společnosti Asus.