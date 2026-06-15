Kvalitnější mapy i plánování tras! Strava vydává parádní aktualizaci pro turisty

- Do oblíbené fitness aplikace Strava dorazila nová aktualizace zaměřená na turisty
- Tvůrci přidali řadu vychytávek včetně plánování tras či vylepšené navigace
- Úpravami prošla také aplikace pro Apple Watch, díky novým funkcím už nebudete mít potřebu neustále nahlížet do mobilu
Oblíbená fitness aplikace Strava přichází s novou aktualizací, která potěší především vyznavače turistiky. Součástí updatu s označením 467.0.0 je řada nových funkcí včetně plánování tras, vylepšené navigace či možností sdílení. Tvůrci nezapomněli ani na vylepšení aplikace pro chytré hodinky Apple Watch, která se díky novým funkcím eliminuje nutnost používat mobilní telefon.
Pouze pro členy…
Strava se na vylepšení funkcí pro pěší turistiku zaměřila zcela záměrně. Že nelze hovořit o náhodě, ostatně potvrzují i data, která oblíbená aplikace posbírala od svých uživatelů během loňského roku. Turistické kluby na platformě za rok 2026 vyrostly téměř šestinásobně (konkrétně 5,8krát, pozn. red.). Aktualizace přichází s novinkami jak pro předplatitele, tak i uživatele, kteří službu používají bezplatně. K pokročilému plánování tras či offline navigaci nicméně mají přístup pouze platící členové.
Jednou z novinek je funkce Route Discovery, která slouží jako inspirace při plánování vašeho dalšího výšlapu. Nově vám totiž aplikace zobrazí oblíbené turistické trasy ve vašem okolí, tedy podobně jako to dělá u tras běžeckých a pěších. Pokud si však chcete trasu naplánovat po svém, bude se vám hodit spíše funkce Route Builder, která umožňuje plánovat vlastní túry s doprovodnými informacemi o vzdálenosti či převýšení.
Vylepšená aplikace pro Apple Watch
Pokud se během túry odchýlíte od trasy, aplikace vás na to formou notifikace upozorní, a to i ve verzi pro Apple Watch. Nejen do chytrých hodinek si můžete stáhnout trasy pro případ, že nebudete mít k dispozici připojení k internetu, a nechybí ani sledování trasy. Aplikace pro Apple Watch je tak nově o poznání praktičtější a uživatelé by tak neměli mít neustálou potřebu sledovat displej telefonu.
Aplikace nově obsahuje také aktuální informace o nadmořské výšce či možnost zvětšení mapy na celou obrazovku jediným klepnutím. Řadu turistů jistě potěší také rozšířené možnosti sdílení – jde například o praktické „samolepky“ s informacemi o vaší túře, vylepšenou podporu turistických klubů či funkci Flyover, která na základě dostupných dat dokáže vytvořit efektní 3D animaci zdolané trasy, která se bude ve vašem feedu opravdu vyjímat.
Většina funkcí je dostupná už nyní. Neplatí to pouze pro vylepšení map, které má nabídnout detailnější informace o povrchu trasy či přehlednější značky zajímavých míst, například kempů.