Čeká nás další nálož AI břečky na sítích? Meta oznámila spolupráci s Midjourney

- Meta uzavírá partnerství s Midjourney a licencuje její „estetickou technologii“ pro své modely a produkty
- Spolupráce zahrnuje technickou kooperaci výzkumných týmů; finanční podmínky nebyly zveřejněny
- Krok zapadá do širší AI strategie Mety, která po velké investici do Scale AI posiluje kvalitu vizuální generace
Meta oznámila partnerství s Midjourney, v jehož rámci bude licencovat tzv. „estetickou technologii“ start-upu pro využití ve vlastních AI modelech a produktech. Novinku představil nový šéf AI v Metě Alexandr Wang s tím, že nejde jen o licencování hotového nástroje, ale také o technickou spolupráci výzkumných týmů. Detaily dohody firmy nezveřejnily.
Vyšší kvalita, nebo více „břečky“?
Podle vyjádření Mety má partnerství zvýšit vizuální kvalitu generovaných výstupů napříč platformami společnosti, tedy i v nástrojích, které uživatelé nacházejí ve Facebooku, Instagramu, WhatsAppu či v aplikaci Meta AI. Meta už dříve začlenila vlastní generátor obrázků Imagine a experimentuje s videomodelem Movie Gen. Spolupráce s Midjourney má tyto funkce posunout směrem k podstatně lepším modelům jak pro tvorbu obrázků, tak videí.
Otázkou zatím nicméně zůstává, zda bude ona deklarovaná vyšší kvalita opravdu znatelná, nebo nás čeká jen zase další vlna AI „břečky“ – tedy zpravidla nepříliš kvalitního vizuálního obsahu, který je odfláknutý, často tvořený automaticky, bez většího smyslu a často jen s přímočarým cílem sesbírat co nejvíc lajků. Takového laciného obsahu generovaného umělou inteligencí jsou sociální sítě už dávno plné a čím jednodušší bude jeho tvorba třeba přímo v publikačních nástrojích sociálních sítí, tím víc břečky nám potenciálně hrozí.
Partnerství zároveň zapadá do širší reorganizace a investiční vlny kolem AI v Metě. Společnost v červnu investovala zhruba 14,3 miliardy dolarů za 49% podíl ve Scale AI a získala jeho tehdejšího CEO Alexandra Wanga, aby vedl AI iniciativu „superinteligence“ přímo v Metě. Firma současně více sází na kombinaci interního vývoje a spolupráce s externími technologiemi, aby držela krok s konkurenty jako OpenAI a Google, což se jí doposud příliš nedaří.
Midjourney
Midjourney je známá generováním vysoce kvalitních obrazů a nově i videí. Zakladatel a CEO David Holz zdůraznil, že i navzdory takhle úzké spolupráci zůstává Midjourney „nezávislou, komunitně podporovanou výzkumnou laboratoří“ bez investorů. To naznačuje, že dohoda s Meta nemění vlastnickou strukturu startupu a je zaměřena primárně na transfer know-how a výzkumnou spolupráci a nejde o žádnou skrytou nebo polovičatou akvizici.
Pro uživatele může krok teoreticky znamenat snazší tvorbu kvalitních vizuálů přímo v aplikacích Meta, a to jak v osobních konverzacích, tak při publikování příspěvků. Meta už zároveň deklarovala, že pracuje na systematickém označování AI-generovaných obrázků napříč svými sítěmi, což má přispět k transparentnosti při dalším rozšiřování generativních funkcí. Obě společnosti slibují podrobnosti k implementaci „brzy“.
Jeden obří otazník
Bude ale velice zajímavé sledovat, jak dlouho tohle partnerství Metě a Midjourney vydrží. 11. června 2025 totiž podaly The Walt Disney Company a NBCUniversal u federálního soudu v Los Angeles žalobu na Midjourney pro porušování autorských práv. Studia tvrdí, že nástroje Midjourney umožňují vytvářet neautorizované podoby jejich ikonických postav a že firma při tréninku modelů i v samotných výstupech neoprávněně využívá chráněná díla; v podání zaznělo označení Midjourney jako „bezedná jáma plagiátorství“. Žaloba požaduje soudní zákaz a náhradu škody. Jde o jeden z prvních případů, kdy velká hollywoodská studia přímo míří na tvůrce generativní AI.
Midjourney obvinění odmítá a v procesních podáních naznačuje obranu založenou na fair use (tedy zákonném volném užití) s tím, že výstupy nejsou přímými kopiemi a používání dat k tréninku je transformativní. Řízení nicméně pokračuje a výsledek může mít precedenční dopady na trénování AI i na odpovědnost platforem za uživatelské výstupy. A ve výsledku tak bude klidně možné, že se s Midjourney dříve či později rozloučíme, protože právníkům gigantických hollywoodských studií se bude v tomhle případě odolávat asi těžko.