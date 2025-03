Recenze herního tabletu Asus ROG Flow Z13: to nejlepší v kompaktním balení

Asus ROG Flow Z13 je ten nejlepší dostupný hardware v kompaktním těle

Kromě vysokého výkonu nabízí také povedený displej či pohodlnou klávesnici

Za cenu 61 990 korun ale rozhodně nebude pro každého

Špičkové hraní na úrovni je dlouhá léta vyhrazeno pro stolní počítače, které mohou nabídnout dostatek výkonu a nemusí dělat prakticky žádné kompromisy. V posledních letech ale roste touha hráčů mít své oblíbené tituly na dosah i mimo svůj domov, což zavdalo podnět k rozkvětu segmentu přenosných PC handheldů. Ta ale přesto mají řadu omezení, jež nemusí být každému po chuti. Ačkoli Asus má jedno takové zařízení ve své nabídce, myslí i na náročnější hráče.

Pro ty si připravil herní bestii v podobě tabletu ROG Flow Z13. Ten už je sice na trhu nějakou tu dobu s procesorem od Intelu, nicméně nyní se dostalo i na fanoušky konkurenčních AMD (označení GZ302). Vyplatilo se čekání? Nejen to se dozvíte v naší recenzi.

Povedený design

Tablety s Windows mají jedno společné – jsou velké a těžkopádné. Jinak tomu není na první pohled ani v případě Asus ROG Flow Z13, ostatně jeho rozměry jsou 30 × 20,4 × 1,3 (bez klávesnice)/1,49 (s klávesnicí) centimetrů a váha se zastavila na 1,2 kilogramech (1,6 i s klávesnicí). Pokud ale nebudete nad ROG Flow Z13 přemýšlet jako nad tabletem, ale spíše jako nad velmi malým a velmi výkonným herním notebookem, rázem je to trochu jiná písnička, byť ani s některými přenosnými herními stroji si nezadá.

Co se týče samotného provedení, není mu moc co vytknout – tělo je vyrobeno z jednoho kusu frézovaného hliníku a design odpovídá stylu, který Asus u svých ROG produktů drží už nějaký ten pátek. V posledních letech se pomalu prosazuje decentnější herní zařízení, což ROG Flow Z13 není, nicméně se nejedná ani o „pouťovou atrakci“, jakou občas herní notebooky bývají. Zkrátka zlatá střední cesta, kterou ocení jak náruživí hráči, tak třeba i grafici a střihači, kteří vysoký výkon využívají trochu jinak.

Zadní straně dominuje kromě výklopného a polohovatelného stojánku (jehož aretace drží pevně v různých polohách v úhlu až 170°) také úzký průhledný proužek, který dává majiteli (a všem okolo) nahlédnout do útrob zařízení. Bohužel jsou zde vidět jen kondenzátory a nic „zajímavého“, přesto nelze tomuto prvku upřít jistý cool faktor. Vše poté podtrhuje i nastavitelné RGB podsvícení. Hračičkové ocení také snadnou vyměnitelnost některých komponentů, k čemuž vám postačí jen šroubovák.

Výdechy ventilátorů se nacházejí na horní hraně, což rozhodně chválím. Mírným zklamáním jsou reproduktory na bočních hranách – osobně bych raději uvítal kvalitnější zvukové podání, nicméně je pravda, že při hraní náročnějších her jsou ventilátory tak hlasité, že je stejně lepší sáhnout po sluchátkách. Ocenit musím i klávesnici v balení, které nic zásadního nechybí. Píše se na ní poměrně dobře, zdvih je za mě tak akorát, byť stisk je na můj vkus trochu tužší. Pochopitelně nechybí plně nastavitelné RGB podsvícení a díky magnetickému uchycení i dvě výšky zdvihu.

Dále v balení najdete aktivní stylus Asus Pen 2.0 pro grafiky, který se může pochlubit 4096 úrovní tlaku, 4 hroty s tvrdostí 2H, H, HB, B, nabíjení skrze USB-C (30 minut stačí na 140 hodin provozu) a 3 tlačítky, které lze používat pro klávesové zkratky, klikání myší, mazání nebo pořízení snímku obrazovky, 200W adaptér či ochranné pouzdro na cesty.

Parametry patří mezi současnou špičku

Nejprve začněme lesklým 13,4″ ROG Nebula displejem typu IPS, jenž má rozlišení 2560 × 1600 pixelů (WQXGA), poměr stran 16:10, adaptivní synchronizací, pokrytí barevného prostoru DCI-P3 ze 100 %, maximální jas 600 nitů, obnovovací frekvenci 180 Hz či certifikacemi Pantone a Dolby Vision HDR. Ačkoli bych osobně raději viděl OLED, nemůžu říci, že by mě zvolený IPS zklamal. Barevné podání je dobré, stejně jako pozorovací úhly. Pozor si jen musíte dát na lesklý povrch a ulpívání otisků prstů, k čemuž navíc vybízí dotyková obrazovka.

Pod kapotou se nachází procesor AMD Ryzen AI MAX+ 395 taktovaný na 3.0GHz (80MB Cache, možnost přetaktování až na 5,1 GHz, 16 jader, 32 vláken), čip pro AI AMD XDNA NPU s až 50 TOPS a grafikou je Radeon 8060S se 40 výpočetními jednotkami RDNA 3.5 (2560 jader, 160 texturovacích, 80 rasterizačních a 40 raytracing jednotek) s frekvencí 2,9 GHz. Nechybí ani 128 GB LPDDR5X RAM či 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2230). Jinými slovy slušný oddíl. Řečí čísel – v benchmarku Geekbench získal Asus ROG Flow Z13 2882 bodů na jednom jádru a 19839 bodů na více jádrech, v benchmarku Cinebench poté 109 bodů na jednom jádru a 1542 bodů na více jádrech (MP Ratio 14,14×). Ostatní výsledky najdete na screenshotech níže.

Takto vysoký výkon je potřeba i adekvátně chladit. O to se stará výparníková komora vyrobená z kombinace nerezové oceli a mědi, ústící ke dvěma ventilátorům. O přenos tepla z procesoru se poté stará tekutý kov. Při běžné kancelářské práci či sledování nenáročných videí se teplota pohybuje okolo 40 stupňů, což není žádná tragédie. Jakmile ale zapnete náročnější hru, začnou teploty přesahovat 70 stupňů, přičemž při vytížení zařízení na maximální výkon zvládnou teploty přesáhnout až 90 stupňů.

Z portové výbavy nechybí 3,5mm audio konektor, HDMI 2.1 FRL, jeden USB-A 3.2 Gen 2 (s přenosem až 10 Gbps), dva USB-C 4 s podporou DisplayPort a nabíjení (s přenosem až 40 Gbps), čtečka microSD karet UHS-II, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a proprietární port pro nabíjení. Z tlačítek na tabletu najdete kolébku pro ovládání hlasitosti, vypínací tlačítko a také tlačítko pro software Command Center (dlouhý stisk vyvolá Copilota od Microsoftu).

Na přední straně se ještě nachází 5Mpx kamera s infračervenými senzory pro Windows Hello, na zadní straně se poté ještě ukrývá nenápadná 13Mpx kamera, pokud byste kupříkladu v nouzové chvíli chtěli vyfotit nějaké dokumenty. O software se poté pochopitelně stará Microsoft a jeho Windows 11.

Pár slov k nabíjení a výdrži. Nabíjet 70 Whr baterii tableut můžete dvěma způsoby – buďto dodávaným 200W adaptérem s oboustranným proprietárním konektorem, nebo skrze USB-C s až 100W výkonem. Samotná výdrž není žádný zázrak a rovnou zapomeňte na výdrže, které jsou dnes standardem u ultrabooků či zařízení od Applu. Při běžné kancelářské práci se v úspornějším režimu se teoreticky můžete dostat na 9 hodin (ale to se musíte poměrně hodně omezovat), přičemž jakmile si budete chtít něco zahrát, se seancí delší než dvě hodiny raději moc nepočítejte.

I náročné hry můžete hrát bez kompromisů

Nyní ale přejděme k tomu nejdůležitějšímu, což je hraní her – ostatně Asus ROG Flow Z13 je přeci jen herní tablet. Za dobu testování jsem měl možnost vyzkoušet řadu titulů jak díky předplatnému Xbox Game Pass (tříměsíční zkušební verzi dostanete přibalenou v balení), tak díky vlastní knihovně her. O starších hrách typu Cyberpunk 2077 se patrně nemá moc cenu bavit – jakmile má titul pár let od vydání, nemá s ním Asus ROG Flow Z13 prakticky žádný problém, a to ani na nejvyšší detaily.

Jakmile ale chcete spustit nějakou hru z poslední doby, už můžete narazit na překážky. Nejvíce mě zajímal výkon u relativně nedávno vydaného RPG Avowed a u střílečky z pohledu první osoby, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. S oběma tituly si tablet poradil překvapivě dobře, byť na hraní na nejvyšší nastavení to pochopitelně není. Zatímco u Stalkera to lze svézt na nepříliš zdařilou optimalizaci, u Avowed už vyloženě hardware narážel na své limity. S trochou úprav v nastavení a zvýšení alokované paměti lze dosáhnout lepších výsledků, přesto byste měli mít na paměti, že plnohodnotnému hernímu PC se tablet zkrátka nevyrovná.

Během testování jsem nemohl opomenout ani kompetetivní hry, jako je Fortnite či League of Legends. V těchto případech se rozhodně nemusíte bát, že by vás výkon Asusu ROG Flow Z13 nějakým způsobem limitoval. Ať už jde o grafické nastavení či o snímkovou frekvenci, vše běželo jako po drátkách. Na hraní lze tedy tablet od Asusu doporučit i náročnějším hráčům, byť limity zde pochopitelně jsou.

Závěrečné hodnocení

Asus ROG Flow Z13 je bezesporu unikátní herní zařízení, které nemá mnoho konkurentů. V relativně kompaktním těle se ukrývá bestiální výkon, který bez větších potíží utáhne i náročné herní tituly z poslední doby. Vysoký výkon přijde ale vhod také lidem, kteří si pořizují herní notebooky pro práci, například s grafickými a střihačskými nástroji. Pokud hledáte spolehlivého společníka na cesty, na kterém si nejen skvěle zahrajete, ale který vás zároveň nenechá ve štychu, ani pokud jde o práci, s Asusem ROG Flow Z13 nešlápnete vedle.

Pochválit musím především povedený design, vysoký výkon, kvalitní displej, dobrou portovou výbavu, 200W nabíjení, pohodlnou klávesnici či ochranné pouzdro a stylus rovnou v balení. Zamrzela mě ovšem nepříliš velká výdrž na baterii (což se ale dá pochopit), slabší reproduktory a také cena. Ano, Asus ROG Flow Z13 je skvělý stroj, nicméně za cenu 61 990 Kč už musíte pořádně zvažovat, zda opravdu potřebujete hrát na cestách na tom nejlepším, co se na současném trhu nachází.

Asus ROG Flow Z13 (2025) 9 Design a konstrukce 9.8/10

















Hardwarová výbava 9.9/10

















Výdrž baterie 7.5/10

















Konektivita 8.7/10

















Kvalita displeje 9.3/10

















Klady povedený design

vysoký výkon

kvalitní displej

200W nabíjení

dobrá portová výbava

bohatý obsah balení Zápory vyšší cena

horší výdrž na baterii

slabší kvalita reproduktorů Koupit Asus ROG Flow Z13 (2025)

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.