Recenze projektoru Viewsonic PX704HD: spolehlivý pracant do kanceláře

Viewsonic PX704HD je projektor vhodný do kanceláří či do škol

Jeho využití v domácnosti na sledování filmů či hraní her naráží na limity

Za cenu 15 990 korun se jedná o poctivého pracanta, který si na nic nehraje

Viewsonic je v technologickém světě známý především pro své monitory, ale pozadu nezůstává ani s projektory, a to ať těmi přenosnými, tak i plnohodnotnými kancelářskými. V nabídce se tu a tam objeví i prémiový projektor určený jako náhrada za vaši televizi, což může být i případ modelu PX704HD. Ten sice nebude sbírat designová ocenění jako jeho stájový kolega X2000B-4K, přesto může udělat až překvapivě velkou parádu. Více napoví naše recenze.

Design příliš nenadchne

Po stránce vzhledu na vás Viewsonic PX704HD patrně velký dojem neudělá – jednoduše totiž vypadá jako naprosto standardní projektor. Bílá barva mu sice dává elegantní vzhled, ale také mu umožňuje splynout s kancelářským prostředím a bílými stěnami. Ostatně je poměrně pravděpodobné, že nejčastěji bude tento projektor viset u stropu v zasedací místnosti, tudíž je spíše nežádoucí, aby na sebe poutal zbytečné množství pozornosti.

Když dojde na rozměry a hmotnost, ani zde velké překvapení nečekejte. Řečí čísel je to 309 × 234 × 115 milimetrů, váha se poté zastavila na 2,7 kilogramech. Vzhledem k tomu, že Viewsonic PX704HD nejspíše nebudete nikam často přenášet, k čemuž ostatně ani není určený, nebudou vás tyto hodnoty patrně příliš trápit. Designu dominují dva prvky, konkrétně na přední straně čočka projektoru obklopená zaostřovacím kolečkem a na boční straně průřezy pro chlazení. Na horní straně nalezneme osm zapuštěných ovládacích tlačítek a kolečko pro zoomování obrazu. Zadní strana je poté vyhrazena portové výbavě.

Společně s projektorem pochopitelně dostanete také dálkové ovládání, skrze které můžete projektor ovládat, pokud jej například umístíte ke stropu, či na jiné hůře přístupné místo. V tomto ohledu nečekejte žádný zázrak – dálkové ovládání postrádá jakoukoli eleganci a na nic si nehraje. Jestli jste tedy zvyklí na produkty, které si na svém designu dávají záležet, bude pro vás tato zkušenost návratem do dob minulých. Co ale ovládání nelze upřít, je množství tlačítek, díky čemuž můžete vše pohodlně nastavit, aniž byste se museli propracovávat složitými nabídkami.

Parametry jsou spíše průměrné

Nejprve pár slov k parametrům. Viewsonic PX704HD spoléhá na 0,65″ projekční systém s rozlišením 1920 × 1080 pixelů, maximální svítivostí 4000 ANSI lm, kontrastním poměrem 22000:1 a podporou 1 miliardy barev. Světelným zdrojem je v případě projektoru 240W UHP lampa s životností 4000 hodin, v eko režimu dokonce až 15000 hodin, světelnost je f/2.5. Díky tomu zvládne projektor zobrazovat obraz s úhlopříčkou 30″ až 300″ na vzdálenost už od 1 metru (100″ obraz zvládne zobrazit ze vzdálenosti přibližně 3,3 metrů), přičemž maximální vzdálenost je uváděna 10 metrů. Zmínit je potřeba ještě odezvu, která je 16 milisekund, a hluk, který je 34 dB v běžném režimu a 25 dB v eko režimu.

Portová výbava je poměrně solidní – projektor disponuje dvojicí HDMI 1.4, 3,5mm audio vstupem i výstupem, jedním USB-A s možností napájení a dokonce i jedním konektorem RS232. Pochopitelně nechybí ani konektor pro napájení, přičemž spotřeba je v běžném režimu 295 W (ve stand-by režimu je to méně než 0,5 W). K dispozici je také 3W reproduktor. Ten není vyloženě špatný, ovšem hodí se jen pro případ nouze, nebo pro situace, kdy k projektoru nemůžete připojit externí reproduktory. Zvuk je sice dostatečně hlasitý, nicméně je velmi plochý a kupříkladu pro sledování filmů není příliš vhodný.

Kvalita projekce odpovídá využití

Kvalitu projekce jsem testoval za různých scénářů, typicky ve večerních hodinách při sledování filmů a videí, stejně jako v pravé poledne v nezatemněné místnosti s okny směřujícími na jih. Během promítání došlo nejen na zmíněné filmy a videa, ale také na testovací prezentace a excelové tabulky, tedy scénář typický pro pracovní prostředí. Musím se přiznat, že v těchto ohledech mě Viewsonic PX704HD velmi příjemně překvapil.

Ani v opravdu nepříjemných světelných podmínkách neměl projektor problémy se zobrazením, text byl ostrý a čitelný. Pochopitelně kontrast na tom nebyl úplně nejlépe, obzvláště v rozích projektovaného obrazu, nicméně se vám určitě nestane, že by některý z diváků měl problém na projekci vidět to, co by měl. Pakliže byste chtěli za jasného dne zobrazovat něco graficky náročnějšího, jako jsou fotografie, bohužel velmi rychle narazíte na limity.

Stačilo jen trochu zatemnit místnost, aby se kontrast obrazu výrazně zlepšil, byť k dokonalosti měl obraz stále daleko. Přesto mě překvapilo, jak dobře si projektor Viewsonic PX704HD poradil i s náročnějšími podmínkami. Jakmile ale projektoru vytvoříte ideální podmínky, můžete se spolehnout na jasné a syté barvy. Pokud by vám nevyhovovalo syté barevné podání, které projektor nabízí ve standardním režimu, můžete si zvolit některý z dalších přednastavených režimů (nejvěrněji za mě působí barvy v tom herním), případně si je upravit dle vlastních preferencí.

Tady se dostáváme do části využitelnosti projektoru Viewsonic PX704HD. Pro kancelářské využití v rámci zasedacích místností, případně třeba ve školách či jiných podobných typech zařízení patrně není moc co projektoru vytknout. Vzhledem k tomu, že si poradí i s náročnějšími scénáři, není třeba mít větší obavy z toho, že by PX704HD nezvládl odvést svou práci na jedničku. Pakliže ale hledáte nějaký projektor jako náhradu za televizi do domácnosti, na které byste chtěli sledovat filmy a seriály, nebo dokonce hrát hry, tady už velmi rychle narazíte na limity. Především se jedná o kontrastní poměr, nízké rozlišení či relativně pomalou odezvu, která vás bude v těchto scénářích limitovat.

Ergonomie a ovládání na tom není špatně

Středobodem veškerého ovládání je dálkový ovladač. Ten po designové stránce není žádný skvost, na druhou stranu máte díky tomu na dosah veškeré nejpoužívanější nastavení. Drobným minusem je skutečnost, že není s projektorem připojený pomocí Bluetooth, ale musíte se spolehnout na tradiční infračervený port. Na jeho obranu ale musím dodat, že zóna, ze které projektor zvládne paprsek zaznamenat, je velmi široká a v mnoha případech není potřeba ani přímo mířit na samotný projektor, aby rozpoznal stisk tlačítka.

Kromě vypínání a zapínání můžete z ovladače rychle upravit sklon obrazu, hlasitost, přepínat vstupy, zoomovat v obraze či nechat obraz zamrznout. Jestli v rámci svých prezentací potřebujete mít nad projektorem co největší kontrolu, budete z tohoto ovladače nadšení. Na rozdíl od řady jiných, designově povedených kousků, totiž umožňuje rychlé a bezproblémové ovládání.

Pokud si budete chtít obraz trochu více přizpůsobit, případně zabrousit do detailnějšího nastavení, máte možnost. Rozhraní, které Viewsonic nabízí, je nicméně velmi spartanské, naštěstí je kompletně v češtině, i když překlad má k dokonalosti daleko a některé nabídky najdete jen v angličtině. Kromě všemožného přizpůsobení týkající se obrazu máte možnost nastavit si také umístění reproduktoru a podle toho i správnou projekci, zámek projektoru nebo třeba režim pro promítání ve vysoké nadmořské výšce.

Skrze tlačítka na projektoru můžete rychle ovládat sklon obrazu, případně měnit vstupní zdroj. Pochopitelně můžete také vyvolat hlavní nabídku a zde si vše přizpůsobit dle libosti. To může přijít vhod především ve chvíli, kdy někdo omylem vypne infračervený port, nebo pokud vám dojdou baterie v ovladači v tu nejméně vhodnou chvíli. Jinak je mnohem pohodlnější sáhnout po ovladači.

Pokud by vás zajímaly nějaké chytré funkce, tak na ty rovnou zapomeňte – Viewsonic PX704HD je projektor ze staré školy, který si na nějaké operační systémy, přímé streamování obsahu či připojení bezdrátových reproduktorů zkrátka nepotrpí. Na druhou stranu můžete díky USB-A s možností napájení využít libovolný chytrý dongle s Androidem a z PX704HD si chytrý projektor vytvořit. To ale nic nemění na tom, že by alespoň nějaké chytré funkce mohly být už v základu.

Závěrečné hodnocení

Viewsonic PX704HD je poctivý monitor vhodný především do kancelářského prostředí, případně pro výuku do škol. Americká společnost nijak výrazně neexperimentovala a přinesla zařízení, které by mohlo být synonymem pro kancelářský projektor. Ačkoli by mu šlo vytknout řadu věcí, od absence jakýchkoli chytrých funkcí, přes fádní design, až třeba po nízké rozlišení. Pokud ovšem nehledáte projektor na domácí využití, jako je sledování filmů a hraní her, příliš vás trápit nemusí.

Pakliže ale chcete projektor, který odvede požadovanou práci bez zbytečných serepetiček okolo, je Viewsonic PX704HD tím pravým a spolehlivým parťákem. Díky tomu, že příliš nejde s dobou je vhodný také do pracovních prostředí, které nemají rády velké změny, jako jsou kupříkladu korporátní firmy či školy. Za 15 990 korun zkrátka nabídne přesně to, co si představíte pod pojmem projektor – nic víc, nic míň.

Viewsonic PX704HD 7.2 Design a zpracování 5.0/10

















Výbava a možnosti připojení 7.7/10

















Kvalita obrazu 8.5/10

















Kvalita zvuku 7.5/10

















Klady jasný a ostrý obraz

poradí si i horšími světelnými podmínkami

na ovladači nastavíte vše potřebné Zápory nenápaditý design

absence jakýchkoli chytrých funkcí

nižší rozlišení a horší kontrast Koupit Viewsonic PX704HD

