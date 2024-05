Recenze projektoru Viewsonic X2000B-4K: když chcete to nejlepší

Pokud chcete nahradit televizi kvalitním projektorem, tohle je jeden ze žhavých kandidátů

Nativní 4K, projekce od 23 centimetrů či 50W reproduktory Harman Kardon jsou jen špičky ledovce

S cenou 66 790 Kč nicméně nad koupí budete tak či tak váhat

S laserovými projektory se během svého života setkáváme nejčastěji ve školách či univerzitách v rámci vzdělávacího procesu, případně později ve firmách a různých institucích při všelijakých prezentacích. Hrstka z nás se ovšem rozhodla využít projektor jakožto primární zařízení pro zobrazování audiovizuálního obsahu, například sledování filmů či hraní her. S obyčejným monitorem pro tento účel nicméně jen tak nepochodíte, proto je potřeba poohlédnout se po něčem trochu lepším. A právě pro vás si Viewsonic připravil laserový projektor s označením X2000B-4K.

Design

Nestává se příliš často, že by laserové projektory vypadaly bez nadsázky dobře. Povětšinou se jedná o bílé či černé nevzhledné plastové krabice, které v ideálním případě někam pověsíte a sem tam z nich otřete prach. Viewsonic X2000B-4K na to ale jde o trochu jinak, přeci jen kvůli jeho konstrukci ho jen tak někam neschováte a ani nemusíte – přední straně dominuje válcový reproduktor potažený šedou látkou, který připomíná klasický soundbar a i když je zbytek projektoru vyroben z onoho černého plastu (k dispozici je také bílá barevná varianta), právě tento detail z něj udělá zařízení, se kterým se nebudete před návštěvami stydět.

Rozměry projektoru jsou 45,1 × 10 × 33,2 centimetrů a hmotnost se zastavila na 6,8 kilogramech, což není zrovna málo, pokud budete projektor často někam přesunovat, avšak vzhledem k jeho ceně si časté přesuny spíše rozmyslíte. Pro správné nastavení jsou k dispozici také výškově přizpůsobitelné nožičky. Projektor lze uchytit také na stěnu s pomocí držáku PJ-WMK-304, nebo PJ-WMK-007.

Parametry a funkce

Hlavní roli hraje laserový fosforový systém druhé generace o velikosti 0,47″, který je schopen zobrazit rozlišení 3840 × 2160 pixelů, tedy 4K, na ploše o rozměrech 65” a 150″. Z dalších parametrů stojí za zmínku svítivost 2 000 ANSI lm, kontrast 3000000:1, schopnost zobrazit 1,07 miliard barev, podsvícení Nichia 74 W, clona f/3.2, poměr zvětšení 0.22 nebo projekční vzdálenost 0,082 až 0,520 metrů. Projektor zároveň slibuje a životnost 20 tisíc hodin bez ztráty kvality.

Při provozu je potřeba počítat s hlučností až 32 dB, která vás při sledování filmů rozhodně nebude obtěžovat. Za zmínku stojí také rychlost snímání až 120 Hz, vstupní zpoždění 40 ms či vnitřní úložiště o kapacitě 32 GB. Portová výbava zahrnuje vstupní porty v podobě 3,5mm audio konektoru, AV in, dvou HDMI (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2 a také funkcí ARC), Bluetooth 4.2, dvou USB-A (USB 2.0) – jedním příhodně na boku zařízení, RJ-45 nebo Wi-Fi.

Opomenout nelze ani reproduktory Harman Kardon o celkovém výkonu 50 W, které se sestávají z dvou sad 10W výškových a 15W nízkofrekvenčních měničů, kterým nechybí technologie DTS a Dolby Digital. Co se týče kvality, tak ta mě velmi mile překvapila – zvuk z projektoru si nezadá s kvalitnějším soundbarem a troufnu si říci, že hravě strčí do kapsy integrované reproduktory většiny televizorů. Výšky jsou vcelku čisté, středy dobře vystupují do popředí a basy jsou vzhledem k rozměrům plné a hutné. Potěšila mě také relativně vysoká hlasitost.

Pokud byste ani tak nebyli spokojení se zvukovým výstupem, můžete použít vlastní reproduktory, ať už skrze HDMI ARC, 3,5mm audio konektor nebo přes Bluetooth. Skrze tuto bezdrátovou technologii také můžete připojit k projektoru sluchátka, případně do něj vysílat vlastní hudbu a využít jej tak jako klasický soundbar. Zapomenout nesmím ani na spotřebu, která se pohybuje okolo 250 W.

Kvalita projekce

Kvalita projektoru se do značné míry odvíjí od prostředí, ve kterém projektor používáte a na jaký povrch obraz projektujete. Specializované plátno bohužel jako většina lidí k dispozici nemám, takže sem se během testování musel spokojit s obyčejnou zdí, která má k dokonalosti rozhodně daleko. Při prvním spuštění jsem každou nerovnost své zdi vnímal poměrně intenzivně, nicméně k tomu přispěly i nepříliš ideální světelné podmínky v místnosti – ačkoli je světelnost projektoru dobrá a neztratí se ani v pravém poledni, přeci jen se za dne raději budu dívat na klasickou televizi, která denní světlo zvládá o chlup lépe.

Jakmile se ale trochu setmělo, naplno se ukázala kvalita projektoru. Nerovnosti zdi jsem rázem přestal vnímat a obraz byl velmi ostrý a bohatý na barvy – patentovaná technologie ViewSonic Cinema SuperColor se 100% zobrazením Rec.709 je vcelku působivá. Když zkrátka zařídíte projektoru alespoň trochu vhodné podmínky, rozhodně vás nezklame. Ano, kvalita OLED nebo starší plasmy Viewsonic X2000B-4K nedosahuje, přesto ale s nimi zvládá držet krok po všech stránkách. Pomáhají tomu také různé technologie, jako například interpolace snímků, která snižuje rozmazání pohybu a zajišťuje plynulé zobrazení rychle se pohybujícího obrazu.

Samotný obraz si můžete poměrně dobře nastavit do 4 rohů se 60bodovou korekcí. Nastavení 4 rohů poskytuje možnost přizpůsobení obrazu shora, zespodu, ze strany nebo z jakéhokoli jiného úhlu. S 60bodovou korekcí lze promítat i na zaoblené plochy, takže ani v tomto ohledu nejste limitováni.

Opomenout nesmím ani výhodu v podobě projekce už od 23 centimetrů, což se hodí především v omezených prostorách – ke správnému nastavení velikosti projekce přibalil Viewsonic do balení i speciální měřící papírek, takže nad poměrem vzdálenosti a velikosti obrazu nemusíte složitě přemýšlet. Například menší místnost si díky tomuto můžete zařídit jako takové domácí minikino. Obraz ale zvládá projektor od Viewsonicu zobrazovat 4 různými způsoby, takže si můžete vybrat i jiný režim v případě potřeby.

Obraz můžete do projektoru dostat různými způsoby – tradičně skrze HDMI kabel, spuštěním souboru z USB disku, připojením se domácímu NAS, z cloudového úložiště nebo můžete také zrcadlit bezdrátově obraz z jiného zařízení. Kromě pouštění filmů a seriálů jsem neodolal a vyzkoušel také hraní her skrze PlayStation 5 a musím uznat, že si s rychlými hrami jako je Spider-Man poradil projektor nadmíru dobře, barvy vykreslil solidně a obraz se nikde netrhal. Díky velké projekci se mi jen obtížně vracelo k mnohem menší 65″ televizi.

Chytré funkce

Operační systém je sice proprietární, ovšem postavený na Androidu. Středobodem je nabídka z několika dlaždicemi, které představují zkratky k tomu nejdůležitějšímu, tedy zobrazení obsahu. Co rozhodně zamrzí je nekvalitní lokalizace, kdy některé věci jsou v češtině a jiné v angličtině, která rovněž není na dvakrát vysoké úrovni. Kde se stala chyba netuším, ale tohle by měl Viewsonic urychleně napravit, obzvláště u zařízení v ceně několika desítek tisíc korun.

Zklamáním je také obchod s aplikacemi, který patrně není funkční v našem regionu, neboť mi žádné aplikace nenabízel. I nad tímto jen nevěřícně kroutím hlavou. Na druhou stranu je nabídka aplikací podle mých informací poměrně omezená, takže o nic zásadního zákazník nepřichází. Co potěší je chytrá funkce ochrany očí, kdy díky vestavěným ultrazvukovým senzorům projektor automaticky přeruší napájení projekčního paprsku, pokud se objekty nacházejí příliš blízko objektivu.

Ergonomie a ovládání

Ústředním bodem ovládání je dálkový ovladač. Ten se pyšní 18ti tlačítky, se kterými si bohatě vystačíte. Ovladač lze spárovat jak přes Bluetooth, tak můžete využít infračerveného senzoru, zkrátka co je vám pohodlnější. Další možností ovládání projektoru se nabízí ve spojení chytrého telefonu a aplikace ViewSonic vCastSender, takže alternativa zde pro případné zájemce existuje.

Co ale potěší je funkce aktivace automatického podsvícení ve chvíli, kdy ovladač uchopíte díky gyroskopu, či speciální povlak s ionty stříbra proti bakteriím certifikovaný společností TÜV. Samotný systém je vcelku svižný a nikde jsem na nic vyloženě nečekal. Potěší také rychlý start projektoru, který se do značné míry podobá klasickým televizím, což rozhodně není běžné.

Závěrečné hodnocení

Projektor Viewsonic X2000B-4K představuje špičku toho, co si můžete pořídit. Na projektor špičkový obraz, který můžete na zeď promítat už od 23 centimetrů, doplňuje velmi kvalitní zvuk, dobrá portová výbava, povedený ovladač či svižný systém s rychlým startem. Potěší také funkce pro ochranu zraku. Zklamáním je mizerná lokalizace, omezené možnosti systému v našem regionu a slabší viditelnosti obrazu za denního světla.

Minusem je také sebevědomá cena 66 790 Kč, kterou si sice Viewsonic obhájí, nicméně potenciální majitelé budou jistě muset dvakrát zvažovat, zda za stejnou či nižší cenu raději nekoupí klasický televizor, případně se obrazově uskromní ještě více a nepřikoupí k televizi i kvalitní soustavu reproduktorů. Pokud ale chcete mít doma zařízení, se kterým zvládnete simulovat zážitek z kina, je Viewsonic X2000B-4K skvělá volba.

Viewsonic X2000B-4K 9 Design a zpracování 8.7/10

















Výbava a možnosti připojení 9.0/10

















Kvalita obrazu 9.9/10

















Kvalita zvuku 9.7/10

















Chytré funkce 7.7/10

















Klady povedený design

špičkový obraz v nativním 4K

projekce od 23 centimetrů

kvalitní 50W reproduktory Harman Kardon

dobrá portová výbava

svižný systém s rychlým startem Zápory velmi sebevědomá cena

mizerná lokalizace

slabší viditelnost za denního světla Koupit Viewsonic X2000B-4K