Máte některý z těchto telefonů? Vyzkoušejte si nejnovější betu Androidu 17!

Tomáš Zenkl 27. 3. 12:00
  • Google finišuje přípravy nového Androidu 17
  • Aktuálně je v plném proudu beta testování a připravuje se oficiální představení
  • Po řadě Pixel se testovací beta rozšiřuje i na zařízení dalších výrobců

Android 17 se blíží mílovými kroky a Google na něm usilovně pracuje již od loňského roku. Prakticky ihned po představení Androidu 16 začaly práce na jeho nástupci a ten by měl dorazit v podobném časovém období. Google letos trochu změnil strategii a namísto Developer Previews přišel rovnou s testovací fází formou beta verzí.

Skořicový šnek prochází testováním

Google změnil strategii v testování Androidu 17 kvůli tomu, aby celý proces uspíšil a nyní se v oběhu nachází již druhá beta verze. Ta první dorazila počátkem února 2026, druhá na ni navázala o pár týdnů později a jako první mohli ochutnat nový Android majitelé telefonů Pixel. Betaverze s kódovým označením Cinnamon Bun je pro majitele Pixelů 6 a novějších modelů již dostupná.

Postupem času se ale beta rozšířila i na telefony dalších značek a nyní si ji mohou vyzkoušet majitelé přístrojů od Motoroly, OnePlus, Oppo a Realme. Vesměs se jedná o vlajkové telefony, ale u Motoroly je beta Androidu 17 k vyzkoušení i na levnějších přístrojích. Kompletní seznam telefonů, pro které je tato zkušební verze k dispozici, naleznete níže.

Google

  • Pixel 10; Pixel 10 Pro; Pixel 10 Pro XL; Pixel 10 Pro Fold; Pixel 10a
  • Pixel 9; Pixel 9 Pro; Pixel 9 Pro XL; Pixel 9 Pro Fold; Pixel 9a
  • Pixel 8; Pixel 8 Pro; Pixel 8a
  • Pixel Tablet
  • Pixel Fold
  • Pixel 7; Pixel 7 Pro; Pixel 7a
  • Pixel 6; Pixel 6 Pro; Pixel 6a

Motorola

  • Motorola Edge 70; Motorola Edge 70 Fusion; Motorola Edge 70 Fusion+
  • Motorola Edge 60; Motorola Edge 60 Fusion
  • Motorola Edge 2025
  • Motorola Moto G86; Motorola Moto G86 Power
  • Motorola Moto G57; Motorola Moto G57 Power

OnePlus

  • OnePlus 15

Oppo

  • Oppo Find X9 Pro

Realme

  • Realme GT 8 Pro

Jak se do bety Androidu 17 dostanu?

Pokud máte jeden z výše zmíněných telefonů, můžete se do beta programu Androidu přihlásit a vyzkoušet novou verzi na vlastní kůži. Stačí zamířit na tuto adresu, přihlásit se do svého Google účtu a poté kliknout na sekci Zařízení. Zde byste měli vidět váš telefon a u něj pak stačí zvolit možnost připojení do beta verze. Ta se poté zobrazí v telefonu jako systémová aktualizace.

Pixel 10a v černé barvě

Mějte na paměti, že se jedná o neúplnou a ještě nevydanou verzi, která může obsahovat chyby a vady, jež mohou ovlivnit chod zařízení. Důležité je i to, že se k původní stabilní verzi nebudete moct vrátit, aniž byste provedli kompletní vymazání přístroje, a proto si přístup do beta verze dobře rozmyslete a případně si proveďte kompletní zálohu telefonu.



Android 17 a datum vydání

Testování bude ještě nějakou dobu probíhat a vyjdou ještě dvě beta verze, a to v dubnu a květnu. V tomto měsíci by mělo zároveň proběhnout oficiální představení veřejnosti, a to na konferenci Google I/O 2026. Stabilní sestavení dorazí pravděpodobně v červnu a mezi prvními telefony, které ho nabídnou hned z krabice, budou Pixely 10 a skládačky Galaxy Z Fold 8 a Flip 8 od Samsungu.

V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

