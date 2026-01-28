Android 17 na prvních obrázcích. Takto vypadá Liquid Glass v podání Googlu

- Na internet unikly první snímky z chystaného Androidu 17
- Google plánuje přidat do rozhraní systému více průhlednosti
- První vývojářská verze by měla vyjít co nevidět
Apple loni přišel s výraznou designovou změnou svých operačních systémů. Jednak sjednotil jejich číselné označení, a hlavně zavedl designový jazyk Liquid Glass, který v celém prostředí využívá transparentní prvky a různé efekty skla a tekutiny, jako je např. lámání a ohýbání světla. Tento designový prvek se zřejmě zalíbil i Googlu, neboť i on plánuje přidat do Androidu nové průhledné a průsvitné prvky. Pojďte se s námi podívat na první obrázky z Androidu 17, které v minulých dnech unikly na internet.
Takto bude vypadat Android 17
Google v minulém roce představil třetí iteraci svého designového jazyka Material Design, která vsází na plovoucí panely nástrojů nebo větší a barevnější klíčové prvky. V tomto prostředí Google rovněž více využívá efekty rozmazání a průhlednosti, s Androidem 17 ale plánuje jít ještě dál.
Z interních snímků chystaného systému je patrné, že průsvitnost bude využívána ještě ve větší míře, což dokazují například obrázky posuvníků hlasitosti nebo obrazovky pro vypnutí a restartování telefonu. Odstín průsvitného „skla“ se má měnit na základě zvolené akcentní barvy, takže by měly být veškeré první a položky dobře viditelné a čitelné. Google se rozhodně bude chtít vyvarovat designovým přešlapům, které Apple způsobil u prvních testovacích verzí iOS 27.
Z fotografií a snímků obrazovky Androidu 17 lze rovněž vyčíst vylepšený nástroj pro nahrávání obrazovky, jehož nastavení bude možné měnit v plovoucím okně, zatímco indikátor nahrávání zůstává ve stavovém řádku.
Dočkat bychom se také měli nových ikon vybraných aplikací, do kontextové nabídky pak v testovací verzi systému přibyla možnost „bublina“, která by neměla být omezena pouze na konverzační aplikace. V menu je vidět i položka „lock app“, která však zatím nemá žádnou přiřazenou funkci.
Jako vždy platí, že designových novinek v Androidu 17 si všimnou vesměs pouze majitelé smartphonů Google Pixel, neboť ostatní značky využívají vlastní nadstavby s vlastními designovými prvky.
První testovací verze už zanedlouho
Je s podivem, že Google prozatím neuvolnil Android 17 k testování – první vývojářská verze Androidu 16 byla k dispozici již 19. listopadu 2024. Pokud chce Google dokončit nový Android v červnu jako loni, měl by nový systém uvolnit k testování co nevidět.