Android 17 dostane praktickou novinku. Majitelé Xiaomi ji už roky používají

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 28. 1. 19:00
1
Chytrý telefon Google Pixel 10
  • Google usilovně pracuje na nové verzi systému Android 17
  • Jeho premiéra je sice ještě daleko, ale se na svět dostávají zajímavé informace
  • Po nedávném odhalení nového designového stylu přichází řada na plánované funkce

Nového Androidu 17 se oficiálně nedočkáme dřív než v červnu s tím, že jeho vypuštění do ostrého provozu by mělo proběhnou s premiérou nových telefonů Pixel 11. Od další iterace nejrozšířenějšího mobilního operačního systému se očekávají velké věci a nyní unikla informace o praktické funkci, která bude velmi dobře známá majitelům telefonů Xiaomi.

Android 17 dostane praktickou funkci

Google se dlouhodobě snaží více zaměřovat na bezpečnost Androidu a to znamená i výraznější zacílení na soukromí uživatelů, tedy věc, ve které dominuje primárně Apple s iOS. Nový Android 17 dostane prvek, který do něj přinese výrazné zlepšení právě soukromí uživatelů – do další verze tohoto systému míří oblíbený zámek aplikací.

Zámek aplikací na Androidu 17
Zámek aplikací na Androidu 17

Android 17 by měl s takřka 100% jistotou dostat funkci App Lock, která umožní uzamknout aplikace prostřednictvím uživatelem zvoleného typu zabezpečení. Pro uživatele telefonů Pixel, ale i například přístrojů od Samsungu či Motoroly, se bude jednat o velkou novinku, nicméně majitelé mobilů Xiaomi s HyperOS ji dobře znají.

Soukromí na prvním místě

V rámci systému HyperOS je k dispozici nativní zámek aplikací prakticky od prvního vydání v roce 2023. Xiaomi ho nabízelo dokonce už v rámci předchozího systému MIUI, takže se jedná o dobře známou funkci, kterou miliony uživatelů těchto telefonů využívají již více než pět let. A jak to vlastně celé funguje?



Je to velmi jednoduché – uživatel si v nastavení telefonu tento zámek aplikací aktivuje a poté si vybere aplikace, které chce mít uzamčeny. Je samozřejmě nutné zvolit si typ zámku a je pravděpodobné, že bude možné využít všechny tradiční možnosti, tedy PIN kód, gesto a samozřejmě i otisk prstu či rozpoznání obličeje.

Ukryjte aplikace před nenechavci

Zámek aplikací má smysl hlavně v okamžiku, kdy svůj telefon půjčíte do rukou někomu jinému a nechcete, aby se vám volně pohyboval po systému a měl přístup ke všemu. V rámci systému HyperOS umí zámek aplikací také skrýt oznámení uzamčených aplikací a dá se předpokládat, že tuto možnost nabídne i Android 17. Ten by měl být oficiálně představen v červnu tohoto roku.

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

