TOPlist

HyperOS 3.1: Xiaomi svůj systém naučilo věci, které AirPody uměly jen na iPhonu

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 24. 1. 10:00
0
Chytrý telefon Xiaomi 15T
  • AirPods od Applu jsou obecně považována na výborná sluchátka
  • Na iPhonech samozřejmě fungují dokonale, ale na Androidu to žádná velká sláva není
  • Xiaomi ale nyní výrazně zlepšilo jejich podporu pro svůj systém HyperOS

AirPods od Applu jsou nesmírně oblíbená bezdrátová sluchátka, která jsou primárně určena pro iPhony a iOS. Na telefonech s Androidech sice fungují také, ale je to jeden velký kompromis a na mobilech s tímto systémem nabízí jen fragment funkcí a vychytávek, které mají na iOS. Xiaomi ale nyní udělalo velký krok vpřed a svému systému HyperOS nadělilo nativní podporu AirPods.

Skvělý zvuk, ale bez funkcí navíc

Když připojíte AirPods k telefonu s Androidem, tak sice dostanete výborný zvuk, ale tím to víceméně končí. Všechny ty věci navíc, jako třeba vyskakující info o baterii nebo prostorový zvuk (Spatial Audio), bohužel schází a tyto prvky zůstávají vyhrazeny iPhonům s iOS. Částečným řešením mohou být aplikace třetích stran (MaterialPods), ale ani to není ideální.

Apple AirPods Pro 3
Apple AirPods Pro 3

Funkčnost sluchátek od Applu má zkrátka na Androidu do ideálu daleko, nicméně Xiaomi tomu s novým systémem HyperOS 3.1 učinilo přítrž. Tato verze se dočkala nativní podpory sluchátek AirPods na systémové úrovni, což znamená, že budou na telefonech s tímto systémem fungovat víceméně tak, jako tovární sluchátka přímo od Xiaomi.

AirPods v plné polní

To znamená, že AirPods nabídnou na telefonech se systémem HyperOS 3.1 všechny ty skvělé vychytávky, jako třeba vyskakovací animace s baterií, nebo ikona ve stavovém řádku. Takovou podporu aktuálně žádný jiný systém postavený na Androidu nenabízí a Xiaomi je první značka, která ji na své telefony přináší.

Xiaomi HyperOS 3.0
Xiaomi HyperOS 3.0

Kromě vyskakovacího okna po připojení sluchátek podporuje HyperOS 3.1 také prostorový zvuk Spatial Audio a sluchátka se zobrazují v Centru zařízení, i ve stavovém řádku. Je dokonce možné je lokalizovat přes funkci Najít moje zařízení, takže telefony od Xiaomi již nebudou AirPods považovat za jednoduché Bluetooth zařízení, ale za plnohodnotná sluchátka.

Přidají se k Xiaomi další?

Od Xiaomi se jedná o trochu překvapivý krok, jehož prostřednictvím firma vychází vstříc uživatelům, kteří nechtějí být omezeni jen na jeden systém. Někdo zkrátka chce používat telefon s jiným systémem než iOS a zároveň má rád sluchátka AirPods. Právě pro tyto uživatele bude Xiaomi nyní velmi atraktivní volba, protože ostatní výrobci nic takového prozatím neumožňují.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Huawei FreeClip 2: TOP5 důvodů, kvůli kterým má smysl nad nimi přemýšlet
Huawei FreeClip 2: TOP5 důvodů, kvůli kterým má smysl nad nimi přemýšlet
Michal Javůrek
Michal Javůrek M. Javůrek 12:00
0
Apple možná připravuje AI asistenta
Apple se musel zbláznit: má chystat projekt, na kterém si ostatní vylámali zuby
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 8:00
8
Koncept iPhonu 18 Pro
Kruhový nebo oválný? Podoba výřezu v displeji u letošních iPhonů je stále nejistá
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 20:00
0
Oficiální podoba chystané powerbanky pro řadu Galaxy S26
Toto je magnetická powerbanka pro Galaxy S26. Poslouží i jako stojánek
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. včera 19:00
0

Kapitoly článku