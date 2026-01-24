HyperOS 3.1: Xiaomi svůj systém naučilo věci, které AirPody uměly jen na iPhonu

- AirPods od Applu jsou obecně považována na výborná sluchátka
- Na iPhonech samozřejmě fungují dokonale, ale na Androidu to žádná velká sláva není
- Xiaomi ale nyní výrazně zlepšilo jejich podporu pro svůj systém HyperOS
AirPods od Applu jsou nesmírně oblíbená bezdrátová sluchátka, která jsou primárně určena pro iPhony a iOS. Na telefonech s Androidech sice fungují také, ale je to jeden velký kompromis a na mobilech s tímto systémem nabízí jen fragment funkcí a vychytávek, které mají na iOS. Xiaomi ale nyní udělalo velký krok vpřed a svému systému HyperOS nadělilo nativní podporu AirPods.
Když připojíte AirPods k telefonu s Androidem, tak sice dostanete výborný zvuk, ale tím to víceméně končí. Všechny ty věci navíc, jako třeba vyskakující info o baterii nebo prostorový zvuk (Spatial Audio), bohužel schází a tyto prvky zůstávají vyhrazeny iPhonům s iOS. Částečným řešením mohou být aplikace třetích stran (MaterialPods), ale ani to není ideální.
Funkčnost sluchátek od Applu má zkrátka na Androidu do ideálu daleko, nicméně Xiaomi tomu s novým systémem HyperOS 3.1 učinilo přítrž. Tato verze se dočkala nativní podpory sluchátek AirPods na systémové úrovni, což znamená, že budou na telefonech s tímto systémem fungovat víceméně tak, jako tovární sluchátka přímo od Xiaomi.
AirPods v plné polní
To znamená, že AirPods nabídnou na telefonech se systémem HyperOS 3.1 všechny ty skvělé vychytávky, jako třeba vyskakovací animace s baterií, nebo ikona ve stavovém řádku. Takovou podporu aktuálně žádný jiný systém postavený na Androidu nenabízí a Xiaomi je první značka, která ji na své telefony přináší.
Kromě vyskakovacího okna po připojení sluchátek podporuje HyperOS 3.1 také prostorový zvuk Spatial Audio a sluchátka se zobrazují v Centru zařízení, i ve stavovém řádku. Je dokonce možné je lokalizovat přes funkci Najít moje zařízení, takže telefony od Xiaomi již nebudou AirPods považovat za jednoduché Bluetooth zařízení, ale za plnohodnotná sluchátka.
Přidají se k Xiaomi další?
Od Xiaomi se jedná o trochu překvapivý krok, jehož prostřednictvím firma vychází vstříc uživatelům, kteří nechtějí být omezeni jen na jeden systém. Někdo zkrátka chce používat telefon s jiným systémem než iOS a zároveň má rád sluchátka AirPods. Právě pro tyto uživatele bude Xiaomi nyní velmi atraktivní volba, protože ostatní výrobci nic takového prozatím neumožňují.