Novinky v nástroji Interconnectivity? Xiaomi 17 snadno propojíte s Macem i iPhonem

- Telefony s HyperOS 3.0 stále nabízí praktické funkce propojitelnosti s iPhonem, macOS nebo Windows
- Týká se to i nejnovějších modelů Xiaomi 17, u kterých jsme vyzkoušeli aktuální novinky
- Za zmínku stojí určitě funkce sdílení přiložením nebo zrcadlení notifikací z iPhonu
Xiaomi se vloni rozhodlo smazat pomyslnou hranici mezi Androidem, Windows a stále celkem uzavřeným ekosystémem společnosti Apple. Vynikajícím příkladem toho je funkce Interconnectivity, také označovaná jako Xiaomi HyperConnect, která umožňuje propojovat jak zařízení Xiaomi mezi sebou, tak i s dalšími přístroji „zvenčí“, například s iPhonem, Macem nebo PC s Windows.
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Xiaomi HyperConnect v roce 2026
Sada funkcí určených k propojení jednotlivých zařízení má v ekosystému Xiaomi mnoho názvů. Doposud se uživatelé mohli setkat pouze s „Xiaomi Connect“, „HyperConnect“, „Interconnectivity“, v češtině pak „Propojitelnost“. To v zásadě umožňuje zařízení značek Xiaomi, Redmi a Poco mezi sebou sdílet data na jedno kliknutí, případně po propojení s Xiaomi tabletem sdílet i rozpracovanou práci, oznámení, synchronizovat probíhající hovory a podobně.
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Už vloni do toho však vstoupila již zmíněná „interkonektivita“. Co přesně to znamená? Možnost propojit Xiaomi, Redmi či Poco i s dalšími přístroji mimo vlastní ekosystém. Úplně konkrétně pak výrobce hovoří o podpoře pro iPhony, iPady, počítače Mac a také Windows, kde jsou dokonce k dispozici hned dva způsoby propojení.
Co je letos nového?
Propojitelnost se letos s novými telefony Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra ještě více etablovala do ekosystému společnosti Apple. Postupně se navíc rozšíří i na starší modely, podmínkou je HyperOS 3.0. Patrné je to zejména u dvou novinek: sdílení přiložením (Touch to Share nebo také Tap to Share) a zrcadlení notifikací z iPhonu. Nejde vlastně o nic záludného, Touch to Share vychází z již dříve oznámené funkce mezi iPhony. Prostřednictvím funkce AirDrop můžete jen tapnutím dvěma iPhony sdílet webové stránky, obrázky, jakékoliv soubory nebo třeba vizitku, tedy vaše jméno, e-mail a třeba telefonní číslo.
Poslední zmíněnou funkci jako jedinou zatím Xiaomi neimplementovalo. Platí však, že už nemusíte manuálně hledat tlačítko pro sdílení, stačí přiblížit mobil Xiaomi k iPhonu a přenést data jednoduchým dotykem obou přístrojů. Má to vlastně jen jeden jediný háček, a sice fakt, že Touch to Share funguje pouze z Xiaomi na iPhone, ne naopak.
🚀 Say hello to 「Touch to Share」 — your new favorite way to connect!
Just touch devices together to share photos, video files and even WiFi passwords instantly across devices including Apple. ✨#Xiaomihyperos3 #Xiaomi #Touchtoshare pic.twitter.com/2PQT8rjGp9
— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 24, 2025
Také druhá novinka funguje dle očekávání. Xiaomi umožňuje část notifikací z iPhonu zobrazovat i na vašem druhém telefonu s HyperOS. Zaujme ale snad jen podpora pro zrcadlení příchozích hovorů a zpráv typu SMS nebo iMessage. Další, výrazně oblíbenější aplikace, jako třeba WhatsApp, Signal, Facebook Messenger nebo Telegram, podporované nejsou. Výjimkami jsou čínské chatovací aplikace WeChat a QQ, s těmi ale v našich luzích a hájích moc nepochodíte.
Propojení s iPhonem, Macem a trochu i s Windows
Výborně fungující propojitelnost s iPhonem a počítači Mac zůstala. Umožňuje snadné sdílení souborů mezi telefonem Xiaomi a iPhonem či iPadem, podobně jako funguje AirDrop. Na zařízení od Applu je potřeba nainstalovat aplikaci Xiaomi Interconnectivity z App Storu, přes kterou lze odesílat fotografie, videa nebo jiné soubory.
Podmínkou pro fungování je připojení obou zařízení ke stejné Wi-Fi síti, což je oproti AirDropu menší omezení. Nelze například využít hotspot, protože při jeho aktivaci je Wi-Fi na iPhonu vypnutá. Jakmile jsou ale zařízení na jedné síti, přenosy fungují rychle a bez větších komplikací.
Podobný princip Xiaomi nabízí i u počítačů s macOS. Po instalaci stejné aplikace lze mezi Macem a telefonem přetahovat soubory metodou „drag and drop“. Přenos je otázkou několika kliknutí a funguje obousměrně – z mobilu do počítače i naopak. Xiaomi tím výrazně přibližuje svůj ekosystém tomu, na co jsou uživatelé Applu zvyklí.
Zajímavější je funkce Home Screen+, která umožňuje zrcadlit a ovládat telefon přímo na Macu. Uživatel tak může pracovat s mobilními aplikacemi pomocí klávesnice a myši, jako by držel telefon v ruce. Funguje i přenos zvuku – například hudba nebo hovory se automaticky přehrají přes reproduktory počítače. Nechybí ani podpora gest a jednoduché přidávání obsahu mezi zařízeními.
U počítačů s Windows je situace stále horší, přestože Xiaomi slibovalo nápravu už vloni. Věc se má takto – aplikace Inteconnectivity stále není pro Windows dostupná. Xiaomi tak nabízí pouze základní propojení přes funkci Link.
Propojení telefonu Xiaomi s počítačem přes aplikaci Phone Link (též Windows Link) funguje na principu bezdrátového spojení mezi Androidem a Windows, které umožňuje základní sdílení a synchronizaci. Po spárování zařízení přes účet Microsoft a Bluetooth/Wi-Fi můžete na počítači zobrazovat notifikace z telefonu, číst a psát SMS zprávy, přijímat nebo uskutečňovat hovory a také jednoduše přenášet fotografie či jiné soubory. Oproti řešení Xiaomi Interconnectivity je ale tato integrace obecnější a méně provázaná – nenabízí například plnohodnotné zrcadlení systému nebo pokročilé ovládání telefonu jako na Macu.
Cena a dostupnost
Při startu prodeje byl základní model s 12 GB RAM a 256GB úložištěm dostupný za necelých 23 tisíc korun. V současnosti je však k dispozici sleva, se kterou telefon získáte za 19 540 Kč – například u Mobil Pohotovosti, kde stačí při nákupu zadat speciální kupon „xiaomi“ (bez uvozovek).
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