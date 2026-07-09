Překvapení pro fanoušky Xiaomi: očekávaný HyperOS 4 se ukáže na konci léta

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- Xiaomi připravuje svou největší softwarovou aktualizaci roku
- Ostré spuštění nového systému HyperOS 4 se blíží mílovými kroky
- První uživatelé se mohou na tento systém těšit již koncem léta
Xiaomi udělalo v roce 2023 opravdu radikální řez napříč softwarem svých telefonů a přešlo z tehdy velmi populárního rozhraní MIUI na systém HyperOS. Ten byl představen v říjnu 2023 a debut si odbyl spolu s řadou Xiaomi 14. Tato nadstavba si poměrně rychle vydobyla podobnou oblibu jako předchozí MIUI a již brzy se dočkáme v pořadí její čtvrté generace, která se pomalu blíží do ostrého nasazení.
Po MIUI ani stopy
Nejnovější HyperOS 4 dorazí se spoustou novinek a jednou z nich je i to, že se vůbec poprvé zcela oprostí od předchozího rozhraní MIUI. Nová verze je kompletně postavena na programovacím jazyku Rust a frameworku Flutter, což mimo jiné znamená, že se zbavila posledních zbytků kódu ze systému MIUI.
Programovací jazyk Rust umí díky lepší práci s pamětí eliminovat chyby, které často postihují starší verze nadstaveb Androidu postavených na C/C++. Framework Flutter zase umožní konzistentní vykreslování uživatelského rozhraní napříč celým ekosystémem zařízení společnosti Xiaomi – od telefonů, přes tablety až po televizory nebo vozidla.
Pekelně rychlý systém
Při představení nové verze jakéhokoliv operačního systému se většinou dočkáme obecných frází o tom, že nová verze je mnohem rychlejší, plynulejší, efektivnější a tak dále. Nejnovější únik interního testování HyperOS 4 ale dává do kontextu konkrétní čísla – tento systém má být o 40 % plynulejší než předchozí generace a nabídnout o 25 až 30 % nižší spotřebu paměti v nečinnosti.
Zajímavě vypadá i o 35 % lepší udržení aplikací v chodu na pozadí a také pokles výkonu po roce používání ve výši pouhých 5 %. Pokud by bylo této hranice meziroční degradace výkonu opravdu dosaženo, stal by se HyperOS 4 systémem s jednou z nejvyšších odolností vůči zpomalení. Právě rychlá ztráta výkonu a plynulosti je čínským nadstavbám obecně často vytýkána.
Rychlý přenos a kontinuita používání
Další velkou novinkou bude dramatické zlepšení přenosu dat mezi zařízeními, které by mělo být až o 300 % rychlejší. Ještě zajímavěji ale vypadá nová funkce kontinuity, díky které bude moct uživatel rozpracovat úkol na telefonu a plynule v něm pokračovat na tabletu či počítači. Samozřejmě bez jakékoliv ztráty dat a aktuálního postupu.
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Tato funkce se nachází i v HyperOS 3, ale její implementace je lehce diskutabilní a rozhodně nefunguje tak, jak výrobce slibuje. Cílem Xiaomi je dosáhnout u kontinuity napříč zařízeními s HyperOS 4 takové úrovně, jakou nabízí Apple v rámci svého ekosystému. S lepší funkčností pomůže rozsáhlá implementace umělé inteligence.
Ostrá verze se blíží do provozu
Dle nejnovějších informací bude beta verze HyperOS 4 dostupná již v srpnu a jako první se jí dočkají čínští majitelé vlajkových telefonů Xiaomi 17 a Redmi K90. Stabilní sestavení dorazí v září spolu s novou řadou Xiaomi 18 a globální nasazení by mělo přijít na program zhruba 4 až 6 týdnů po uvolnění v Číně.