Xiaomi spouští druhou vlnu HyperOS 3! Aktualizace má přes 7 GB, dorazí i na tyto levnější modely

- Xiaomi rozšiřuje dostupnost nového systému HyperOS 3
- Po vlajkových modelech z řad Xiaomi 15 a 15T přichází na řadu levnější zařízení
- Nejedná se pouze o smartphony, ale také o tablety, hodinky a televizory
- Další vlna aktualizací přijde 15. listopadu
Značka Xiaomi zahájila minulý týden nasazování operačního systému HyperOS 3 (založeného na Androidu 16) na svá první zařízení. Jako vůbec první se nového systému dočkala dvojice smartphonů Xiaomi 15T a 15T Pro, které poté následoval model Xiaomi 15. Na konci minulého týdne se pak systém HyperOS 3 dostal na široké spektrum zařízení – smartphony, tablety, hodinky, a dokonce i televizory.
HyperOS 3 se dostává na další zařízení
Na sklonku minulého týdne Xiaomi oznámilo dostupnost HyperOS 3 na následujících zařízeních:
- Xiaomi Mix Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 a 4 Pro
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7, 7 Pro a 7 Ultra
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series
- Xiaomi TV S Pro Mini LED series
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 series
- Xiaomi Watch S4, S4 (41 mm), S4 Sport, S4 eSIM a S4 eSIM
Xiaomi se prozatím zatím dařit plán, který si firma předsevzala na konci září. Příští vlna aktualizací by měla přijít 15. listopadu a měla by zahrnovat následující zařízení:
- Xiaomi 14, 14 Pro a 14 Ultra (včetně speciálních titanových edicí)
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Tablet 6S Pro 12.4
- Redmi K70, K70 Pro a K70 Extreme Edition
- Redmi K70E
- Redmi Pad 2
Aktualizace na HyperOS 3 je poměrně velký update, který přináší upravené uživatelské prostředí, nové funkce a také výraznou optimalizaci. Xiaomi se částečně inspirovalo u Applu – vybrané smartphony se dočkají obdoby notifikační pilulky Dynamic HyperIsland, smartphony od Xiaomi se rovněž naučí zrcadlit obrazovku Macu a iPadu. Systém se rovněž dočkal nových animací, podporu formátu Ultra HDR u fotoaparátů nebo širokou plejádu nových AI funkcí.
Aktualizace vyžaduje stažené velkého množství dat – u Xiaomi 15T a 15T Pro se jedná o balík s velikostí 6,7-8,2 GB, na hodinkách a televizorech to bude pochopitelně méně.
Podle informací, které má naše redakce k dispozici, by se v Česku oblíbené smartphony Poco F7, X7 a Redmi Note 14 by se měly dočkat aktualizace na přelomu listopadu a prosince.