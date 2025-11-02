TOPlist

Xiaomi spouští druhou vlnu HyperOS 3! Aktualizace má přes 7 GB, dorazí i na tyto levnější modely

Jakub Karásek
Jakub Karásek 2. 11. 19:15
1
Smartphone Xiaomi 15T Pro
  • Xiaomi rozšiřuje dostupnost nového systému HyperOS 3
  • Po vlajkových modelech z řad Xiaomi 15 a 15T přichází na řadu levnější zařízení
  • Nejedná se pouze o smartphony, ale také o tablety, hodinky a televizory
  • Další vlna aktualizací přijde 15. listopadu

Značka Xiaomi zahájila minulý týden nasazování operačního systému HyperOS 3 (založeného na Androidu 16) na svá první zařízení. Jako vůbec první se nového systému dočkala dvojice smartphonů Xiaomi 15T a 15T Pro, které poté následoval model Xiaomi 15. Na konci minulého týdne se pak systém HyperOS 3 dostal na široké spektrum zařízení – smartphony, tablety, hodinky, a dokonce i televizory.

HyperOS 3 se dostává na další zařízení

Na sklonku minulého týdne Xiaomi oznámilo dostupnost HyperOS 3 na následujících zařízeních:

  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Redmi K80
  • Redmi Turbo 4 a 4 Pro
  • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
  • Xiaomi Pad 7, 7 Pro a 7 Ultra
  • Redmi K Pad
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 series
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED series
  • Xiaomi TV S Mini LED 2025 series
  • Xiaomi Watch S4, S4 (41 mm), S4 Sport, S4 eSIM a S4 eSIM

Xiaomi se prozatím zatím dařit plán, který si firma předsevzala na konci září. Příští vlna aktualizací by měla přijít 15. listopadu a měla by zahrnovat následující zařízení:

  • Xiaomi 14, 14 Pro a 14 Ultra (včetně speciálních titanových edicí)
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi Tablet 6S Pro 12.4
  • Redmi K70, K70 Pro a K70 Extreme Edition
  • Redmi K70E
  • Redmi Pad 2

Aktualizace na HyperOS 3 je poměrně velký update, který přináší upravené uživatelské prostředí, nové funkce a také výraznou optimalizaci. Xiaomi se částečně inspirovalo u Applu – vybrané smartphony se dočkají obdoby notifikační pilulky Dynamic HyperIsland, smartphony od Xiaomi se rovněž naučí zrcadlit obrazovku Macu a iPadu. Systém se rovněž dočkal nových animací, podporu formátu Ultra HDR u fotoaparátů nebo širokou plejádu nových AI funkcí.

Nové funkce v HyperOS 3

Aktualizace vyžaduje stažené velkého množství dat – u Xiaomi 15T a 15T Pro se jedná o balík s velikostí 6,7-8,2 GB, na hodinkách a televizorech to bude pochopitelně méně.

Podle informací, které má naše redakce k dispozici, by se v Česku oblíbené smartphony Poco F7, X7 a Redmi Note 14 by se měly dočkat aktualizace na přelomu listopadu a prosince.

Vstoupit do diskuze (1)
Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

Další dnešní články

Fotoaparáty Vivo X200 Ultra
Vivo X300 Ultra zamíří na globální trh! Nabídne hned dva 200Mpx fotoaparáty
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 18:00
2
Apple MacBook Pro s M5
Apple zchladil naděje fanoušků. Žádné nové Macy už letos nebudou
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Aplikace WhatsApp na chytrých hodinkách Apple Watch (ilustrační obrázek)
WhatsApp překvapil aplikací pro Apple Watch. Zatím je ale nemožné ji získat
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 8:00
3
Trojice nových barev pro iPhone 18 Pro/Max
Oranžová byla jen začátek. iPhone 18 má být nejbarevnější v historii
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok včera 19:00
8

Kapitoly článku