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Čekali jste u Galaxy S27 Ultra na velkou změnu? Tahle zpráva vás nepotěší

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 15. 7. 18:00
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Opisovačka od Pixelu? Galaxy S27 Ultra ukazuje svou možnou podobu
  • Řada Galaxy S27 měla údajně přijít s velkou změnou designu
  • Nejnovější zprávy z Jižní Koreje ale hovoří o opaku

Tradiční představení nových chytrých telefonů z vlajkové řady Galaxy od Samsungu, tentokrát s číselným označením S27, nás sice čeká až začátkem příštího roku, nicméně spekulace o tom, co tentokrát jihokorejský gigant změní a na jaké novinky se můžeme těšit, jedou na plné obrátky. Možná jste také zaznamenali, že Samsung chystá u svého nejvybavenějšího modelu s přídomkem Ultra i nějaké designové změny, avšak poslední informace naznačují, že to nejspíše nebude tak horké.

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Přijde velká změna, nebo ne?

Již v dubnu se z Koreje objevila zpráva, že Samsung chystá přepracovat zadní stranu celé řady Galaxy S27, v rámci které má dojít k přesunu modulu fotoaparátů, aby mohla firma konečně do svých vlajkových modelů zabudovat magnety standardu Qi 2. V rámci této spekulace se objevil také render, který údajně ukazuje design modelu Galaxy S27 Ultra a u něhož se rovněž očekává, že bude vybaven pouze třemi fotoaparáty. Nyní se však z Jižní Koreje objevila nová zpráva, podle níž se Samsung zatím k ničemu nerozhodl.

Spekulovaná podoba Samsungu Galaxy S27 Ultra
Spekulovaná podoba Samsungu Galaxy S27 Ultra

Jihokorejský zdroj uvádí, že všechny spekulované návrhy, včetně dříve zveřejněného renderu, se nezakládají na skutečnosti. Samsung zřejmě zvažuje několik možností, ale žádná z nich neobsahuje jednoduché horizontální uspořádání fotoaparátů, jako je toto. Je možné, že přichází v úvahu složitější horizontální rozložení, nicméně o něm prozatím nemáme žádné informace. Nejzajímavější na této spekulaci je tvrzení, že Samsung by mohl tento nápad nakonec úplně zavrhnout a ponechat stávající vertikální uspořádání fotoaparátů beze změny, s výjimkou odstranění jednoho fotoaparátu.



Galaxy Z Fold 8 a Z Fold 8 Ultra vedle sebe



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Galaxy S27 Ultra by tak nakonec mohl vypadat spíše jako modely Galaxy S26 a S26+ než jako Galaxy S26 Ultra, což by pro řadu uživatelů jistě bylo zklamání – Samsung je v posledních letech poměrně konzervativní a nějaká výrazná změna by jistě přišla vhod. Samozřejmě je vývoj těchto telefonů teprve v rané fázi, takže neexistují žádné záruky, že jsou tyto spekulace přesné a proto je vždy dobré brát je s rezervou.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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