Čekali jste u Galaxy S27 Ultra na velkou změnu? Tahle zpráva vás nepotěší

- Řada Galaxy S27 měla údajně přijít s velkou změnou designu
- Nejnovější zprávy z Jižní Koreje ale hovoří o opaku
Tradiční představení nových chytrých telefonů z vlajkové řady Galaxy od Samsungu, tentokrát s číselným označením S27, nás sice čeká až začátkem příštího roku, nicméně spekulace o tom, co tentokrát jihokorejský gigant změní a na jaké novinky se můžeme těšit, jedou na plné obrátky. Možná jste také zaznamenali, že Samsung chystá u svého nejvybavenějšího modelu s přídomkem Ultra i nějaké designové změny, avšak poslední informace naznačují, že to nejspíše nebude tak horké.
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Přijde velká změna, nebo ne?
Již v dubnu se z Koreje objevila zpráva, že Samsung chystá přepracovat zadní stranu celé řady Galaxy S27, v rámci které má dojít k přesunu modulu fotoaparátů, aby mohla firma konečně do svých vlajkových modelů zabudovat magnety standardu Qi 2. V rámci této spekulace se objevil také render, který údajně ukazuje design modelu Galaxy S27 Ultra a u něhož se rovněž očekává, že bude vybaven pouze třemi fotoaparáty. Nyní se však z Jižní Koreje objevila nová zpráva, podle níž se Samsung zatím k ničemu nerozhodl.
Jihokorejský zdroj uvádí, že všechny spekulované návrhy, včetně dříve zveřejněného renderu, se nezakládají na skutečnosti. Samsung zřejmě zvažuje několik možností, ale žádná z nich neobsahuje jednoduché horizontální uspořádání fotoaparátů, jako je toto. Je možné, že přichází v úvahu složitější horizontální rozložení, nicméně o něm prozatím nemáme žádné informace. Nejzajímavější na této spekulaci je tvrzení, že Samsung by mohl tento nápad nakonec úplně zavrhnout a ponechat stávající vertikální uspořádání fotoaparátů beze změny, s výjimkou odstranění jednoho fotoaparátu.
Galaxy S27 Ultra by tak nakonec mohl vypadat spíše jako modely Galaxy S26 a S26+ než jako Galaxy S26 Ultra, což by pro řadu uživatelů jistě bylo zklamání – Samsung je v posledních letech poměrně konzervativní a nějaká výrazná změna by jistě přišla vhod. Samozřejmě je vývoj těchto telefonů teprve v rané fázi, takže neexistují žádné záruky, že jsou tyto spekulace přesné a proto je vždy dobré brát je s rezervou.