Velké odhalení v předstihu: takhle budou vypadat nové ohebné Samsungy

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- Samsung za dva týdny představí již osmou generaci svých ohebných smartphonů
- Na internet se s předstihem dostaly jejich oficiální tiskové snímky
- Prohlédnout si můžeme i připravované hodinky Galaxy Watch 9 a Watch Ultra 2
Už za necelé dva týdny Samsung odhalí letošní generaci svých ohebných smartphonů. Čím je událost Galaxy Unpacked blíže, tím více detailů o chystaných skládačkách uniká – v obrysech již známe jejich vzhled, výbavu, a dokonce i evropské ceny. Nyní se na internetu objevily oficiální tiskové snímky všech tří modelů.
Galaxy Z Fold 8 Ultra: nástupce loňského Foldu
Vlajkovou skládačkou pro letošní rok bude Galaxy Z Fold 8 Ultra. Po designové stránce se bude jednat takřka o stejné zařízení jakým byl loňský Z Fold 7 – bude se jednat o úzký telefon s téměř čtvercovým displejem uvnitř.
Galaxy Z Fold 8 Ultra bude nabízen ve třech barevných variantách – bílé, černé a fialové, exkluzivně na webu výrobce pak bude možné zakoupit ještě zelenou variantu. Telefon bude pohánět čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 spárovaný s 12 GB RAM, úložiště bude dostupné v kapacitách 256 GB, 512 GB a 1 TB.
Fotovýbava Galaxy Z Fold 8 Ultra bude postavená na 200Mpx hlavním, 50Mpx širokoúhlém a 10Mpx přibližovacím fotoaparátu. Kapacita akumulátoru zůstane zachována na 5 000 mAh, podporováno bude rychlé nabíjení s výkonem 45 wattů i bezdrátové nabíjení.
Galaxy Z Fold 8: nová širokoúhlá skládačka
Žhavou novinkou letošního léta bude základní model Galaxy Z Fold 8 s nižším a širším tělem, který bude přímou konkurencí chystaného ohebného iPhonu. Telefon od Samsungu bude k dispozici v černé, bílé a levandulové barvě, na e-shopu Samsungu pak má být ještě exkluzivně k mání v pistáciové.
Chystaná novinka má dostat do výbavy 5,5″ vnější displej, uvnitř pak má být složena 7,6″ obrazovka s poměrem stran 4:3. Tento poměr bude vhodnější na konzumaci multimédií a na práci se dvěma aplikacemi vedle sebe.
Galaxy Z Fold 8 má vážit okolo 200 gramů, v zavřeném stavu má mít v pase 9,7 mm, v rozevřeném 4,5 mm. Telefon má mít stejnou výbavu i kapacitu pamětí jako model Ultra, kompromisy ale musíme hledat v oblasti fotoaparátů – tento telefon totiž bude postrádat dedikovaný teleobjektiv. Také kapacita akumulátoru má být o něco menší, spekuluje se o 4 800 mAh.
Galaxy Z Flip 8: poslední mohykán?
Na letní události Galaxy Unpacked pochopitelně nemůže chybět ani véčkový model Z Flip 8. Tento telefon bude pouze jakýmsi refreshem loňského modelu – konstrukce telefonu, oba displeje, fotovýbava i kapacita baterie mají zůstat stejné jako u loňského Z Flipu 7, jedinou větší novinkou bude modernější čipset Exynos 2600.
Pokud byste si mysleli, že větší upgrade si Samsung připravuje pro příští rok, tak vás zřejmě musíme zklamat – informátor Ice Universe totiž tvrdí, že Galaxy Z Flip 8 bude pravděpodobně posledním „malým“ ohebným telefonem.
The Samsung Galaxy Z Flip 8 is likely to be Samsung's last small folding product. pic.twitter.com/9zN4nNRLT2
— Ice Universe (@UniverseIce) July 9, 2026
Pokud se tak rozhodnete zakoupit si letošní model, tak vězte, že dostanete na výběr krémovou, tmavě šedou a růžovou variantu, na e-shopu Samsungu pak bude k dispozici ještě exkluzivní model v barvě Mint.
Galaxy Watch 9 a Galaxy Watch Ultra 2
Na internet unikly i tiskové snímky chystaných hodinek Galaxy Watch 9 a Galaxy Watch Ultra 2. První jmenovaný model bude po designové stránce vypadat stejně jako jeho loňský předchůdce, totožné budou i velikosti – 40 a 44 mm. Podle tiskových snímků se dočkáme minimálně tři barevných variant – krémové, tmavě šedé a zelené.
Outdoorový model Galaxy Watch Ultra 2 podstoupí drobnou designovou změnu – dostane větší displej, naopak luneta okolo něj bude tenčí a budou na ní vyobrazené indexy. Hodinky budou dostupné pouze v jedné velikosti (47 mm) ve dvou barvách – černé a tmavě šedé.
Samsung své novinky představí na události Galaxy Unpacked, která se uskuteční 22. července v Londýně. Naše redakce bude při tom, takže se krátce po tiskové konferenci můžete těšit na naše první dojmy.