Kolik budou stát letošní skládačky od Samsungu? Známe evropské ceny

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- Nová generace ohebných smartphonů od Samsungu bude dražší než ta minulá
- Bude platit, že čím větší úložiště, tím větší zdražení
- Část navýšení by mohl spolknout příznivější kurz koruny vůči euru
Už jen necelý měsíc nás dělí od premiéry letošních ohebných smartphonů od Samsungu. Korejský gigant na letní události Galaxy Unpacked představí nástupce loňských modelů Galaxy Z Fold 7 a Z Flip 7, a kromě nich na svět přivede zbrusu nový Fold s širokým vnějším i vnitřním displejem. O chystaných telefonech víme z předchozích úniků téměř vše, v podstatě se čeká pouze na uvedení dostupnosti a prodejních cen. Ty budou podle informací serveru WinFuture.de vyšší než loni.
Samsung zdraží ohebné smartphony i hodinky
Upřímně řečeno, byli bychom překvapeni, kdyby Samsung dokázal udržet ceny svých skládaček na stejné úrovni jako v loňském roce. Nedostatek pamětí a jejich vysoké ceny ženou nahoru ceny veškeré elektroniky, a telefony jsou jedním z nejvíce dotčených artiklů. V případě nadcházejících skládaček od Samsungu bude platit, že čím větší paměťová varianta, tím bude zdražení větší.
Za Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (nástupce Galaxy Z Fold 7) si podle paměťové varianty připlatíte 100 až 280 eur, u Galaxy Z Flip 8 se má příplatek pohybovat mezi 100 a 180 eury. Díky příznivějšímu kurzu koruny vůči euru by teoreticky zdražení v našich končinách nemuselo být tak velké.
|Galaxy Z Fold 7
|Galaxy Z Fold 8 Ultra
|Zdražení
|256 GB
|2 099 EUR (52 999 Kč)
|2 199 EUR (asi 53 200 Kč)
|100 EUR (v korunách asi o 200 Kč)
|512 GB
|2 219 EUR (55 999 Kč)
|2 399 EUR (asi 58 000 Kč)
|180 EUR (v korunách asi o 2 000 Kč)
|1 TB
|2 519 EUR (63 499 Kč)
|2 799 EUR (asi 67 700 Kč)
|280 EUR (v korunách asi o 4 200 Kč)
Galaxy Z Fold 8, tedy nový širokoúhlý model, bude o 200 eur levnější než vrcholná varianta Ultra. Evropské ceny mají být nastavené takto:
|Galaxy Z Fold 8
|256 GB
|1 999 EUR (asi 48 000 Kč)
|512 GB
|2 199 EUR (asi 53 200 Kč)
|1 TB
|2 599 EUR (asi 62 800 Kč)
Galaxy Z Flip 8 oproti minulé generaci rovněž podraží, a to o 100 až 180 eur. Evropské ceny mají být nastavené takto:
|Galaxy Z Flip 7
|Galaxy Z Flip 8
|Zdražení
|256 GB
|1 199 EUR (29 999 Kč)
|1 299 EUR (asi 31 400 Kč)
|100 EUR (v korunách asi o 1 400 Kč)
|512 GB
|1 319 EUR (asi 33 299 Kč)
|1 499 EUR (asi 36 200 Kč)
|180 EUR (v korunách asi o 2 900 Kč)
Zdražení se nevyhnou ani hodinky Galaxy Watch 9. U nich mají být ceny následující:
|Galaxy Watch 8
|Galaxy Watch 9
|40 mm
|369 EUR (9 499 Kč)
|409 EUR (asi 9 900 Kč)
|40 EUR (v korunách asi o 500 Kč)
|44 mm
|419 EUR (10 299 Kč)
|459 EUR (asi 11 100 Kč)
|40 EUR (v korunách asi o 800 Kč)
Podpora LTE bude za příplatek 30 eur (asi 700 korun). O 50 eur se zvedne cena outdoorových hodinek Galaxy Watch Ultra 2, a to z 699 eur na 749 eur (asi 18 100 korun).
Všechny novinky od Samsungu budou odhalené někdy na konci července, do prodeje by se měly dostat počátkem srpna.