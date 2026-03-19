Předplatné s reklamou? Uživatele Spotify potkal nepříjemný problém

- Spotify je nejpopulárnější hudební streamovací platforma na světě
- V základu je zdarma, ale samozřejmě nabízí různé úrovně předplatného
- A právě s předplatným měl švédský hudební gigant nedávno velké problémy
Předplatné u Spotify funguje velmi podobně jako například u YouTube Premium. Jeho hlavním benefitem je deaktivace reklam, které sice nejsou u švédské streamovací platformy tak agresivní jako v rámci YouTube, ale jsou přítomny a narušují zážitek z hudby. Někteří předplatitelé ale v poslední době zaznamenali, že jejich tarif nefunguje tak, jak má.
Placená hudba s reklamami
Komplikace s předplatným Spotify, který se nedávno objevil, ovlivňoval placené účty služby. Uživatelé si začali všímat toho, že se jim do přehrávání dostávají reklamní přestávky i přesto, že si platí některý z placených tarifů. Uživatelé zaregistrovali také to, že se tyto účty začaly tvářit jako bezplatné, tedy účty zdarma.
Počet uživatelů, kteří si tohoto všimli, začal růst a celý problém se samozřejmě dostal i přímo k provozovatelům. Uživatelům bylo poraděno, ať se zkusí ze služby odhlásit a poté přihlásit zpět, nicméně to nezafungovalo a někteří dokonce zkoušeli i kompletní reinstalaci aplikace. Nic z toho ale chybu nevyřešilo a museli tedy zasáhnout vývojáři.
Problém vyřešen, reklamy jsou pryč
Reklamy proklouzly do placených účtů ve Spotify nakonec jen na krátkou dobu a streamovací gigant poměrně rychle celou situaci napravil. Informoval o tom na svém webu podpory a nyní by již tedy mělo vše být tak, jak má. Z Česka tyto nepříjemnosti hlášeny nebyly a vypadá to, že se dotkly primárně předplatitelů tarifu Basic.
V Česku, potažmo Evropě, levnější tarif Basic k dispozici není a tuzemští zájemci se tak musí spokojit s tradičními plány Premium. Ty jsou u nás v nabídce čtyři: Student (97 korun měsíčně), Individual (185 korun měsíčně), Duo pro dva účty (249 korun měsíčně) a Family pro až šest účtů (299 korun měsíčně).
Tarif Basic jen pro vybrané
Tento tarif byl představen v roce 2024, ale je dostupný za velmi specifických podmínek. Je k dispozici pouze pro některé předplatitele tarifů Premium, kteří ho, pokud jej mohou aktivovat, najdou na stránce svého účtu. Není určen pro nové předplatitele a kritéria, na základě kterých se vybraným uživatelům zobrazuje v nabídce, nejsou známá. Pokud se k němu uživatel přihlásí a poté ho zruší, návrat k němu již není možný a musí zůstat u předplatného Premium.