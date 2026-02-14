My aspoň nezdražujeme! Apple trefně vtipkuje na adresu konkurenčního Spotify

- Spotify oznámilo další vlnu zdražení, zatím pouze v USA
- Základní tarif zdraží o 1 dolar, rodinný a Duo o 2 dolary
- Apple Music si z toho hned udělalo legraci, oni prý nezdražují
Švédská společnost Spotify oznámila další zdražení měsíčního předplatného své stejnojmenné streamovací služby. Za poslední půlrok jde přitom už o druhé zdražení, toto se zatím českých zákazníků nedotkne, týká se jen amerických uživatelů, ale v nadcházejících měsících může být oznámena nová cena také pro jednotlivé evropské trhy. Nabídku na „PR smeč“ neodmítnul Apple, který provozuje druhou nejoblíbenější hudební streamovací službu.
Apple Music reaguje na zdražení Spotify
Spotify zdražuje v USA už od února, uživatelé by si měli vyšší ceny všimnout už u nejnovějšího vyúčtování. Individuální tarify poskočily o 1 dolar – Premium z 11,99 na 12,99 dolaru a Student z 5,99 na 6,99 dolaru –, tarify pro dva či pro celou rodinu zdražily o 2 dolary, konkrétně z 16,99 na 18,99 dolaru (Duo) a z 19,99 na 21,99 dolaru (Family).
BTW, we’re still the same price.
— Apple Music (@AppleMusic) February 13, 2026
Na svém oficiálním profilu na síti X využilo tuto situaci vedení Apple Music sdílelo krátké sdělení: „Jen tak mimochodem, my nezdražujeme.“ Reagují tak na několikanásobné zdražení přímého konkurenta za posledních 6 měsíců. Pro kontext, Apple Music na trhu v USA vyjde na 10,99 dolaru, pro rodinu 16,99 dolaru a pro studenty 5,99 dolaru měsíčně. Zároveň nabízí 3měsíční zkušební období pro nové uživatele.
Situace v Česku hraje také ve prospěch Apple Music. Individuální tarif vyjde na 165 korun měsíčně, rodinný pak 259 korun měsíčně a studenti zaplatí jen 89 korun. Spotify po posledním zdražení na konci léta loňského roku už vyjde na 185 korun měsíčně pro jednoho, 249 korun pro dva, rodinný balíček stojí 299 korun a studenti zaplatí 97 korun. Oproti Apple Music však Spotify stále nabízí bezplatný tarif s reklamami.