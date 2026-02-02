Českem se šíří vlna podvodných zpráv od Spotify. Na tento odkaz rozhodně neklikejte

- Pozor na novou vlnu podvodů, která útočí na uživatele platformy Spotify
- Zprvu působí jako SMS zpráva, která požaduje změnu platebních údajů
- Jde však o falešnou výzvu, která sbírá údaje z platebních karet
Českem se šíří nová vlna podvodných SMS zpráv, které se vydávají za oficiální komunikaci od služby Spotify a míří hlavně na uživatele s předplatným Premium. Zákazníky straší pozastavením účtu a snaží se je dotlačit k vyplnění platební karty na falešné stránce.
Podvod na uživatele Spotify
Oběť nejprve dostane SMS v češtině se zhruba tímto zněním: „Přístup k Spotify Premium pozastaven. Obnovte hned…“ následuje zkrácený odkaz (například přes domény typu lihi.cc nebo utxt.io). Po klepnutí se neotevře web spotify.com, ale podvržená adresa připomínající originál – v našem případě šlo o doménu spotify-th.com.
Stránka je graficky téměř k nerozeznání od pravé, v tom je obrovské riziko, protože stačí jen malá chvilka nepozornosti a problém je na světě. Pakliže podvod neodhalíte, falešná stránka si postupně vyžádá přihlašovací údaje, osobní informace včetně adresy a nakonec číslo platební karty, datum expirace i bezpečnostní kód CVV.
Závěrečná obrazovka dokonce tvrdí, že do bankovní aplikace odešla žádost o schválení platby a vybízí uživatele, aby potvrzení v mobilním bankovnictví odklepli. Jde přitom jen o bizarní zástěrku, nic totiž potvrdit netřeba, platební údaje už v tuto chvíli podvodníci mají a mohou je zkusit zneužít například v zahraničních e‑shopech nebo pro nákupy digitálních služeb.
Na co si dát pozor?
Nejdůležitější pravidlo zní: na podobné odkazy z SMS nebo e‑mailu vůbec neklikat. Spotify běžně nevyžaduje aktualizaci platebních údajů přes zkracovače odkazů a vždy komunikuje z domén končících na spotify.com, nejčastěji e-mailem. Pokud máte podezření, otevřete si Spotify raději ručně přes aplikaci nebo zadanou adresu v prohlížeči a stav účtu zkontrolujte tam.
Jestliže jste údaje na podvrženém webu už vyplnili, okamžitě kontaktujte banku, nechte kartu zablokovat a sledujte transakce. Zároveň si změňte heslo do Spotify (a všude, kde jste ho případně recyklovali) a zapněte dvoufázové ověření přes přihlášení přes Google/Apple či správce hesel.